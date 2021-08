À l’intérieur de notre studio hybride : les trucs et astuces techniques de . pour la dernière tournure des réunions virtuelles

Configuration d’enregistrement hybride de . dans notre bureau de Seattle. (Photo . / Todd Bishop)

Les 18 derniers mois ont été une aventure audiovisuelle, nécessitant beaucoup d’entre nous pour améliorer et affiner nos configurations technologiques à domicile pour les réunions virtuelles et le travail à distance.

Et juste au moment où nous pensions avoir compris, nous avons été confrontés à un scénario entièrement nouveau : le travail hybride, avec certaines personnes ensemble au bureau et d’autres se connectant depuis leur domicile. Faire fonctionner les choses de manière transparente dans ces situations n’est pas une tâche facile.

Cela peut être particulièrement difficile lorsque vous essayez d’obtenir un bon son. Nous avons eu du mal avec cela sur les podcasts de .. Avant la pandémie, nous avons enregistré presque entièrement en studio. Pendant la pandémie, nous étions totalement éloignés.

Maintenant, nous sommes partout, avec plusieurs personnes dans le studio, par exemple, et d’autres nous rejoignant à distance. Nous l’avons compris grâce à de nombreux essais et erreurs – en mettant l’accent sur l’erreur.

Nous partageons certaines de nos leçons durement gagnées sur cet épisode en coulisses du podcast ., y compris des détails sur le matériel et les logiciels.

Même si vous n’enregistrez pas d’audio ou de vidéo, ou ne produisez pas votre propre émission, ces informations peuvent vous aider dans vos propres réunions hybrides.

Nous utilisons quelques-uns de nos micros préférés pour enregistrer l’émission, vous permettant d’entendre la différence de qualité. De plus, nous discutons des micros à éviter, en fonction de notre expérience.

De nouveaux casques et microphones Microsoft que nous avons essayés en prêt par la société font également leur apparition.

Curt Milton, qui édite et produit le podcast . chaque semaine, sort de derrière le stand virtuel pour participer à cet épisode.

Écoutez l’émission ci-dessus ou abonnez-vous à . dans n’importe quelle application de podcast, et continuez à lire pour les notes et les liens.

L’espace: Notre « studio » est une pièce dans les bureaux de .. Nous utilisons des panneaux de mousse acoustique pour empêcher le son de rebondir sur les murs. Cependant, la salle n’est pas insonorisée, et nous avons souvent affaire à des bruits extérieurs, en faisant parfois des pauses pour laisser passer un avion par exemple.

Des ordinateurs: Notre machine de studio bourreau de travail est un Dell Alienware Aurora R7 avec 16 Go de mémoire, un disque SSD de 256 Go et un disque dur de 2 To et une carte graphique NVIDIA, exécutant Windows 10. Il est généralement fiable mais rechigne à tous les micros que nous avons branchés pour cet épisode , nous sommes donc passés à notre ordinateur portable Lenovo Thinkpad Carbon X1 fiable pour cette session. Nous avons également utilisé un ancien MacBook Pro, comme illustré ci-dessus.

Micros de studio : Notre les micros de prédilection sont des microphones à condensateur Electrovoice Re/20. Ceux-ci sont standard dans de nombreuses stations de radio publiques. Ils coûtent environ 450 $, bien que nous les ayons trouvés à des prix inférieurs sur Amazon Warehouse Deals. Ce sont des micros cardioïdes dynamiques, ce qui signifie qu’ils captent le son de manière isolée, évitant les bruits parasites. Ceux-ci utilisent des connexions audio XLR.

Rode NT USB Mini

Micros USB : Nous aimons les 99 $ Rode NT USB Mini et le recommande à tous ceux qui ont besoin d’un micro (relativement) bon marché mais de haute qualité pour les podcasts, etc. Il sonne également de manière claire et nette lors des réunions.

Malgré le filtre p-pop intégré, il n’est pas parfait sur ce plan. Nous avons eu la meilleure chance d’éviter les p-pop en le plaçant près mais juste à côté de nos bouches, positionné à un léger angle pour éviter les p-pop. Ou obtenez un écran de micro externe.

Micros USB/XLR : Nous utilisons également quelques micros dotés de sorties XLR et USB, dont le 80 $ Audio Technica AT2005 USB et le 70 $ Samson Q2U. La polyvalence est agréable, bien que la qualité audio ne soit pas aussi bonne que celle du NT USB Mini, d’après notre expérience.

Concentrateur audio : La connexion de plusieurs micros XLR à l’ordinateur, pour se connecter à un invité distant, était probablement notre plus grand défi lorsque nous sommes passés à l’enregistrement hybride.

Nous avons résolu cela avec un enregistreur audio portable Zoom PodTrak 4 à 220 $ qui accepte plusieurs micros XLR et se connecte au PC via USB, avec quatre prises casque pour permettre à tout le monde d’entendre sans créer d’écho.

Enregistreur audio portable Zoom PodTrak 4. A ne pas confondre avec le service de visioconférence Zoom. (Différentes entreprises.)

Matériel audio Microsoft : Nous avons utilisé quelques micros et accessoires Microsoft différents qui s’intègrent au logiciel Teams de l’entreprise.

Curt utilise les 50 $ Micro-casque USB moderne Microsoft pendant cet enregistrement. UNE la version sans fil se vend 100 $. Nous avons trouvé que ces micros étaient de bien meilleure qualité que de nombreux autres casques courants, certains qui ont tendance à souffrir de sifflements extrêmes, de sons “ss” et “sh” durs qui peuvent rendre difficile l’écoute de quelqu’un. Nous avons également testé le 100 $ Haut-parleur USB-C moderne de Microsoft, qui sert également de microphone et est notre préféré des appareils Microsoft que nous avons essayés. Vous l’entendrez pendant le spectacle passer par le micro du studio, ce qui ne rend pas justice à la qualité audio en personne. Il a une base flexible et soignée qui vous permet d’enrouler le cordon pour le ranger.

Haut-parleur USB-C moderne de Microsoft.

Logiciels et services : Voici les principaux outils et services que nous utilisons.

Nous nous sommes installés Équipe pour l’enregistrement à distance de nos émissions. C’est comme Zoom, sauf qu’il enregistre les pistes individuellement et avec une qualité supérieure. Squadcast propose également l’enregistrement vidéo, mais nous avons choisi de ne pas utiliser ou payer pour cela à ce stade. Plusieurs autres services, dont Zencaster et Riverside.fm, offrent des capacités d’enregistrement à distance similaires. Nous aimons Audace pour le montage audio. C’est gratuit, open source et multiplateforme. Nous le trouvons parfaitement adéquat. De nombreux professionnels de l’audio préfèrent Adobe Audition ou Outils professionnel. Nous avons eu de la chance de synchroniser les fichiers Audacity sur Dropbox entre les Mac et les PC Windows pour collaborer sur le montage (bien que, ironiquement, une mauvaise connexion Internet ait rendu la synchronisation détraquée lors du montage de cet épisode). On aime aussi Niveleur, un outil gratuit qui égalise automatiquement les niveaux audio entre les haut-parleurs. Il est toujours disponible au téléchargement mais n’est plus mis à jour ou pris en charge, et la page officielle semble de plus en plus janky, alors utilisez-la à vos risques et périls. Nous utilisons OmniStudio pour distribuer l’émission, avec une insertion publicitaire dynamique qui place automatiquement de nouvelles publicités dans les épisodes actuels et passés.

Sauvegardes et redondance : C’est la leçon la plus difficile à apprendre à la dure. Assurez-vous que vous enregistrez de plusieurs manières. Nous aimons exécuter Audacity en arrière-plan en tant qu’enregistrement de sauvegarde pour les invités distants et enregistrer les micros en studio sur la carte SD du PodTrack en tant que sauvegarde des enregistrements Squadcast… juste au cas où.