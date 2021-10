À l’intérieur de Splintered Wand de Seattle : comme par magie, un pub unique est sur le point d’ouvrir, invitant les clients à s’asseoir pour un moment

Quelques jours avant que la magie officielle ne commence à The Splintered Wand dans le quartier historique de Ballard à Seattle, il est clair que les propriétaires du nouveau restaurant, bar et magasin de baguettes ont fait des merveilles sur le bâtiment de 125 ans où l’entreprise ouvrira.

La maçonnerie, la peinture, le carrelage, la conception, la décoration et la planification des menus de plats et de boissons ont été un travail d’amour pour Geoffrey Thaddeus Constantine Balch et son partenaire Andrea Ravnholm.

Mais dans les jours qui précèdent une fête d’Halloween le week-end et l’inauguration du 2 novembre, Balch, un sorcier autoproclamé et fabricant de baguettes, est prêt à jeter un sort sur les logiciels du 21e siècle.

« En ce qui concerne la construction du bâtiment, la technologie a été le plus grand cauchemar », a déclaré Balch alors qu’il se plaignait du système de réservation numérique et de point de vente qui lui donnait des maux de tête. « Honnêtement, nous n’aimons pas la technologie. La magie est meilleure.

The Splintered Wand a trouvé une maison dans le Flatiron Building, construit à l’origine en 1896. (. Photo / Kurt Schlosser)

Restant dans le personnage de sorcier comme ils l’ont fait lors d’une visite . en 2019, Balch et Ravnholm chevauchent la frontière entre la technologie moderne qu’ils doivent utiliser pour faire avancer les choses et l’expérience théâtrale qu’ils prévoient de proposer à The Splintered Wand.

« Il y a beaucoup de choses qui sont très, très cool, mais je ne pense pas que cela économise grand-chose », a déclaré Balch à propos de la technologie en général, en donnant son approbation à un concepteur travaillant sur des maquettes de bar coaster. dessins sur son ordinateur portable.

Le Splintered Wand est en préparation depuis quelques années, alors que l’équipe geek du frère et de la belle-sœur de Balch et Ravnholm a transformé le Flatiron Building de Ballard datant des années 1890, qu’ils ont acheté en 2018, en un établissement captivant de trois étages.

L’entreprise compte trois étages, avec un bar, un magasin de baguettes et un espace de rassemblement supplémentaire. (Photo . / Kurt Schlosser) Un dragon veille sur les convives. (Photo . / Kurt Schlosser)

Alors que les restaurants et les bars de Seattle et de tout le pays luttent pour retrouver les niveaux de dotation d’avant la pandémie, Balch a déclaré qu’ils avaient le choix entre serveurs, cuisiniers, barmans, gestionnaires et bien d’autres qui sont attirés par la possibilité de travailler à The Splintered Wand. L’effectif actuel est d’environ 20 employés, a-t-il déclaré.

Le chef cuisinier Tessa Roberts travaillait auparavant à Trattoria Cuoco, un restaurant Tom Douglas près d’Amazon à South Lake Union qui a fermé pendant la pandémie. Elle a également passé neuf ans à la brasserie Naked City à Greenwood.

La petite cuisine vous proposera un menu qui sonne anglais ou peut-être médiéval. Balch a décrit le plat «Crapaud dans un trou» comme de minuscules puddings du Yorkshire avec du bœuf rôti, servis avec des cuillerées de purée de pommes de terre et de la sauce – «Rôti du dimanche en apéritif», a-t-il déclaré.

Il y aura de la charcuterie, des œufs à la diable, une sélection de salades et de soupes tournantes. Et les pâtés sont farcis de champignons, de poireaux, de saucisses, de chou et de pommes de terre. Le Slovenly Sloan est le point de vue d’un sorcier sur le Sloppy Joe.

Derrière le bar rougeoyant de couleur ambrée, l’absinthe sera un esprit vedette. Le Conseil de contrôle des alcools de l’État n’était pas enclin à vider les bouteilles dans des récipients non marqués, de sorte que les étiquettes d’alcool modernes sont toujours visibles. Douze robinets sortent du haut des barils pour donner au bar un aspect d’antan, et des bières locales familières font partie du mélange avec des plans spéciaux pour les hydromels et les bières au beurre.

Le barman Tayvia Seme Serendipity servira de l’absinthe, une variété de bières et plus encore. (Photo . / Kurt Schlosser) Fontaines à absinthe. (Photo . / Kurt Schlosser)

La barmaid Tayvia Seme Serendipity travaillait auparavant au Queen Anne Beer Hall, entre autres établissements, et elle a rencontré Balch et Ravnholm pour la première fois il y a quatre ans et demi, a entendu parler de leurs projets et attendait que ce travail se présente.

« Nous obtenons des penseurs originaux, nous obtenons des gens vraiment créatifs », a déclaré Balch à propos de son équipe. « Ils quittent littéralement leur emploi pour venir ici.

Bien que trouver des employés n’ait pas été un combat, The Splintered Wand doit toujours faire face à la pandémie et au nouveau mandat de santé publique pour la région de Seattle exigeant une preuve de vaccination COVID pour ceux qui entrent dans des entreprises telles que les bars et les restaurants. Dans une publication Instagram cette semaine, les propriétaires ont souligné qu’un test négatif dans les 72 heures n’allait pas le couper et que les visiteurs devaient être vaccinés. « Nous ne modifierons pas cette position », ont-ils déclaré.

Dans une rue regorgeant de formes plus traditionnelles de commerces de détail, de restaurants et de vie nocturne allant de l’irlandais, de l’écossais, des sports, de la musique live et des bars de plongée, l’objectif de The Splintered Wand est de fournir une évasion.

Les propriétaires de Splintered Wand Geoffrey Thaddeus Constantine Balch et Andrea Ravnholm. (Photo Instagram via @SplinteredWand)

Un squelette de créature marine géante suspendu dans la salle à manger principale reflète certainement le plaisir, tout comme la grande tête de dragon qui la surplombe ou Sir Charles, l’armure en haut des marches. Au deuxième niveau, Balch et ses apprentis offriront sur place des baguettes magiques dotées de pouvoirs spéciaux et au prix de 50 $ pour les aspirants sorciers et fans de Harry Potter. Dans tout l’espace, il y a des touches de conception fantaisistes et fantastiques et toutes sortes de bibelots conviviaux pour les sorciers.

Même la signalisation requise de la régie des alcools, qui est presque toujours en papier dans d’autres établissements, a été coulée en métal dans The Splintered Wand. Et un panneau indiquant que les toilettes sont accessibles aux fauteuils roulants présente une personne coiffée d’un chapeau de sorcière tenant une baguette.

« Nous avons commencé cela pour nous amuser », a ajouté Ravnholm. «Donc, si nous ne nous amusons pas et que tout le monde ne s’amuse pas, c’est stupide. Tout le monde devrait être joyeux et passer un bon moment parce que c’est pour cela que nous sommes ici.

Le Splintered Wand au 5135 Ballard Ave. ouvre mardi et les réservations se remplissent rapidement. Il y aura un espace quotidien non réservable dans le bar. Les heures prévues sont du mardi au dimanche, de 16 h 30 à minuit.

Continuez à faire défiler pour plus de photos :

La boutique de baguettes avec des pots éclairés d’éléments magiques. (Photos . / Kurt Schlosser) Hugo le chien de la maison regarde Ballard Avenue ci-dessous. Balch détient une lettre de motivation non déroulée écrite par un employé potentiel. Une armure sous la lucarne du bâtiment. Une poignée de porte dragon. Un panneau d’accessibilité en fauteuil roulant présente une sorcière avec une baguette. Hugo réapparaît… comme par magie.