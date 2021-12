À l’intérieur des maisons, des couples ont emménagé

Bien que cela ne fasse que trois mois depuis la fin de Love Island 2021, beaucoup de choses ont changé pour le casting – et beaucoup d’entre eux ont maintenant de toutes nouvelles maisons. Kaz et Tyler n’ont pas encore emménagé ensemble, mais jusqu’à présent, Lillie (nom de navire maladroit), Chloby et Feddy ont tous emménagé ensemble, et leurs maisons ne déçoivent PAS.

Certains insulaires devenant déjà millionnaires grâce à des accords de marque, il est tout à fait juste de dire que ce lot vit dans des maisons un million de fois plus de boujee que vous ne pourriez jamais rêver. Jetez un œil aux nouvelles maisons dans lesquelles ils ont emménagé depuis qu’ils ont quitté la villa :

Liam et Millie

Les gagnants de Love Island 2021 ont vraiment dit « allez gros ou rentrez chez vous ». Leur nouvelle maison est basée dans la campagne d’Essex et est estimée à 1 million de livres sterling.

Selon le Daily Mail, il s’agit de trois histoires et se déroule dans un manoir historique élisabéthain classé au grade 1. Il comprend quatre chambres, trois salles de bains, un sauna et a accès à deux courts de tennis, et est situé sur 20 acres de terrain ressemblant à un parc – qui comprend des lacs, un pavillon et apparemment des cerfs !

Millie a tenu les fans au courant de son emménagement sur Instagram, avec des photos de décorations au fur et à mesure qu’elles arrivent, ainsi que des photos de son anniversaire dont je ne suis certainement pas très jalouse.

Bien que Liam ait été plus silencieux sur les réseaux sociaux, lui et Millie ont fait un post Instagram commun pour célébrer leur emménagement (champagne inclus), avec la légende « Commencer un nouveau chapitre 😊🔐🏡🤍 ».

Une source a déclaré au Daily Mail: «Ils cherchent un endroit où ils peuvent se sentir chez eux depuis qu’ils ont remporté Love Island et enfin, ils n’auront plus à faire la navette pendant des heures pour se voir.

« C’est un grand pas, mais ils voient cela comme un nouveau chapitre et sont ravis de s’approprier la propriété. »

Chloé et Toby

Emménageant (apparemment) juste à côté de Liam et Mille, Chloe et Toby ont également déménagé dans l’Essex.

Leur nouvelle maison serait un manoir d’un million de livres sterling qui appartenait autrefois à Henri VIII et, selon le Daily Mail, dispose de deux salons, de deux salles de bains et de leur propre dressing.

La propriété est située sur un terrain de 10 acres et, comme Liam et Millie, a également accès à un court de tennis.

Chloé a tenu les fans au courant sur sa chaîne YouTube, y compris avec un vlog emménagement montrant leur appartement vide. La vidéo montre la plupart de la propriété, y compris la cuisine « avec vue », le salon, plusieurs salles de bains et le dressing de Toby.

Bien que Chloé ne nous ait pas encore montré la chambre principale, ses nouvelles vidéos contiennent des clips de leur maison avec un peu plus de déco, y compris un canapé et ce qui semble être quatre (!!!) fours.

Le couple a également partagé une publication conjointe sur Instagram pour annoncer leur emménagement ensemble, avec la légende « À bientôt pour emménager enfin😢🥰 », qui a reçu un commentaire de Jedward disant « J’ai hâte de venir ». Depuis quand étaient-ils amis ??

Faye et Nounours

Selon OK !, le nouveau pad de Faye et Teddy est situé à la périphérie de Londres, et il ne déçoit pas. Après avoir apparemment refusé des accords à six chiffres avec des marques de vêtements pour démarrer sa propre entreprise immobilière, Faye Home, elle a publié de nombreuses vidéos YouTube fournissant des mises à jour pour leur nouvelle maison.

Dans sa vidéo de révélation de maison, Faye dit que Teddy et elle l’adorent pour « toutes ses fonctionnalités et à quel point c’est original ».

Après avoir emménagé, Faye et Teddy ont AUSSI fait une publication commune sur Instagram d’eux affichant leur nouvel impressionnant grand escalier, avec la légende « MAISON🏠 Nous sommes tellement chanceux de pouvoir partager cet incroyable voyage ensemble et avec vous tous ! Nous avons beaucoup de travail à faire et avons hâte de tout vous montrer en cours de route ! Nous avons passé ces derniers jours à profiter de cette étape dans une bulle juste nous deux mais maintenant nous avons hâte de tout vous montrer ! « .

J’ADORE aussi à quel point ils ont été brutalement honnêtes à propos du processus d’emménagement, Faye publiant sur son compte personnel une image de leur chambre le lendemain de leur emménagement, la décrivant comme une « porcherie ».

Je suis TELLEMENT JALOUSE de toutes ces nouvelles maisons dans lesquelles les acteurs de Love Island 2021 ont emménagé. Si Jedward peut venir aux pendaisons de crémaillère, puis-je ?

Crédit image présenté : @milliegracecourt, @faye__winter, @chloeburrows via Instagram

