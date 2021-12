À l’intérieur des négociations de contrat de Nick Viall pour le baccalauréat

En 2016, les fans ont été choqués lorsque Nick a battu le leader Luc Pell pour le rôle convoité de Bachelor. À l’époque, une source proche de Nick avait dit à E! News que cette décision était « une décision de dernière minute » prise quelques jours avant la grande annonce.

Lors de son apparition sur Trading Secrets, Nick a proposé ses spéculations sur les raisons pour lesquelles les producteurs l’ont choisi plutôt que Luke: « Je pense qu’il a négocié – comme, ils n’avaient pas d’autres options. »

« Je ne pense pas que les producteurs se souciaient particulièrement de Luke Pell la personne », a déclaré Nick, expliquant qu’il n’était lui-même pas préoccupé par le salaire car il « savait que l’argent viendrait » éventuellement.

« C’est stupide pour quiconque s’est offert ce rôle [to say no], « ajouta-t-il. » Nickel-et-grading over [$10,000 or] 20 000 $ est la chose la plus stupide que vous puissiez faire compte tenu de ce que vous pouvez faire avec cette opportunité. «