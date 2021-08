À l’intérieur des offres de bien-être de Walmart – WWD

Creighton Kiper, vice-président du merchandising du bien-être chez Walmart, est prêt à apporter le bien-être aux masses.

Kiper, dans une interview avec la rédactrice en chef Jenny B. Fine au Fairchild Live Wellness Forum, a déclaré que les acheteurs de Walmart sont très intéressés par la catégorie et, comme de nombreux passionnés de bien-être, se concentrent sur la façon de « s’améliorer de l’intérieur ». Chez Walmart, Kiper est responsable des vitamines, de la nutrition active et de la gestion du poids, ainsi que de la santé mentale.

“Il s’agit de progresser et d’améliorer la santé et la discipline, mentalement, physiquement, émotionnellement, même spirituellement, et vous le faites tous les jours parce que les retours surviennent sur des mois, des années et des décennies”, a déclaré Kiper. “Il y a de fortes chances que vous n’entendiez personne mentionner les médecins ou les médicaments, mais plutôt ils articuleront quelle est leur responsabilité personnelle.”

Les clients de Walmart s’intéressent à la beauté intérieure et extérieure, à la forme physique et à la santé mentale, ainsi qu’aux liens entre ces catégories, a déclaré Kiper.

« Qu’il s’agisse de soins personnels, de beauté, de remise en forme, d’alimentation, nous assistons certainement à des changements qui profitent au commerce de détail et, plus important encore, au client », a-t-il déclaré.

Walmart connaît une croissance grâce aux somnifères, aux peptides de collagène et aux produits en poudre, aux boissons et aux gommes, a déclaré Kiper. “C’est une croissance soutenue à deux chiffres d’une année sur l’autre”, a-t-il déclaré. “Nous voyons en fait des clients construire un régime, et c’est vraiment dans ces espaces autour des cheveux, de la peau, des ongles, du sommeil et du métabolisme également.”

Les clients sont prêts à s’en tenir à leurs routines maintenant, y compris en ce qui concerne les suppléments. Cela s’explique en partie par des avantages visibles, comme une peau et des ongles plus forts, mais également par le fait de se sentir mieux, a déclaré Kiper. “La mélatonine et tout cela est juste bon non seulement pour la beauté, mais aussi pour la façon dont votre corps fonctionne, les niveaux d’énergie que vous portez”, a-t-il déclaré.

À l’heure actuelle, les gens recherchent des choses qui aident à la fonction cognitive, y compris l’amélioration de la mémoire et une meilleure concentration, a déclaré Kiper. Les produits pour le sommeil et l’immunité sont également à la mode, a-t-il noté, et Walmart s’efforce de comprendre comment il peut intégrer la santé mentale dans son offre.

“Nous réalisons en fait qu’il y a beaucoup de solutions numériques dans cet espace et cela crée donc une opportunité et un défi dans la mesure où nous apprenons simplement à faire évoluer la définition de ce qu’est la solution pour le client”, a déclaré Kiper.

Walmart saute également sur les tendances de super niche, comme l’eau de chlorophylle, qui a commencé à être tendance sur TikTok plus tôt cette année, et les traduit pour les masses.

“Nos marchands ont pu évoluer très rapidement dans notre activité de marché et notre activité de premier plan et s’assurer que les assortiments que nous avions commandés étaient en stock, ils nous ont organisé une partie de l’assortiment pour que le client puisse faire ses achats très facilement. ” dit Kiper.

À partir de là, Walmart a rassemblé des données pour déterminer dans quels magasins physiques il serait judicieux de stocker de l’eau de chlorophylle, a déclaré Kiper. « Alors que nous surveillons toutes ces données, nous sommes en mesure de prendre des décisions, donc des emplacements et des emplacements à long terme dans les magasins », a ajouté Kiper.

“Nous plaisantons en disant qu’une tendance doit durer plus de quatre jours, et nous surveillons ces choses”, a déclaré Kiper. « Nous laissons le client nous dire ce qui l’intéresse, et si c’est juste pour un mois, c’est pour un mois, mais c’est une affaire à capturer. »