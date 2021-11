À l’intérieur des vacances de Thanksgiving de Jennifer Lopez et Ben Affleck

Jennifer Lopez et Ben affleckLes vacances de Thanksgiving étaient une affaire de famille à part entière.

Le couple a passé les vacances, leur première grande depuis le ravivement de leur romance, à Los Angeles. Elle est arrivée du Canada, où elle a passé les deux derniers mois à tourner The Mother, un thriller Netflix qu’elle produit également.

« Jennifer était très excitée de rentrer à la maison et de passer Thanksgiving avec Ben », a déclaré une source proche de l’actrice et chanteuse à E! Nouvelles. « [Ben’s] maman les a rejoints et ils ont passé beaucoup de temps en famille discrets avec leurs deux familles ensemble. «

L’initié n’a pas précisé où Ben et Jennifer ont pris leur repas de Thanksgiving ou qui les a accompagnés au dîner.

« Jennifer aime les vacances et c’était sa première depuis qu’elle et Ben sont de nouveau ensemble », a déclaré la source. « Elle voulait le rendre spécial pour lui et pour les enfants et créer de nouvelles traditions. »