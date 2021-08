À l’intérieur du “Big Effort” de J.Lo pour mélanger sa famille avec celle de Ben Affleck

Les stars d’Hollywood ont certainement réussi dans ce domaine. Avant l’amusement du week-end dernier, Ben et J.Lo sont déjà sortis avec leurs enfants à Universal Studios Hollywood, ainsi que dans plusieurs restaurants branchés de Los Angeles.

“Seraphina et Emme se sont liés d’être allés dans la même école et d’avoir un âge proche”, a déclaré l’initié, ajoutant: “Ben et J.Lo ont tous deux des engagements professionnels avec plaisir à venir, donc ce sont leurs derniers jours d’été et de famille temps avant de partir dans des directions différentes pour travailler à l’automne.

Dans l’ensemble, “Tout va très bien et fonctionne bien”, selon la source.

Ces dernières semaines, l’interprète de “Love Don’t Cost a Thing” a fait de douces tentatives pour créer des liens avec les enfants de Ben. Plus tôt ce mois-ci, Jennifer et sa fille ont assisté au producteur jennifer klein, où le musicien a sélectionné à la main des bijoux du bijoutier Made by Mary’s station.

La marque a confirmé à E! News que J.Lo avait acheté des pièces de sa collection de fleurs de naissance, y compris les articles Holly de décembre et Carnation de janvier. Les filles de Ben sont nées au cours de ces mois, ce qui rend la sélection d’autant plus importante.