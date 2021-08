À l’intérieur du braquage du livre Transy de 6 millions de dollars en 2004 – et comment ils se sont fait prendre

in

Un matin de décembre 2004, quatre hommes portant des perruques grises et de fausses barbes se sont lancés dans un casse audacieux. Leur cible : plusieurs volumes de certains des livres les plus rares au monde, évalués plus tard à plus de 5,7 millions de dollars au total, situés dans la bibliothèque des collections spéciales de l’Université de Transylvanie à Lexington, Kentucky.

Pour obtenir les marchandises, ils n’auraient qu’à maîtriser Betty Jean Gooch, une bibliothécaire dans la cinquantaine, qu’ils auraient tasé avec un pistolet paralysant et laissé attaché et lié dans la bibliothèque, selon des documents judiciaires. Mais leur plan était imparfait – et au lieu de cela, les voleurs sont repartis avec un minimum de butin, laissant juste assez d’indices pour conduire la police à leur porte.

Près de deux mois plus tard, la police a arrêté les presque auteurs d’un vol d’art de plusieurs millions de dollars – pas des criminels endurcis, il s’est avéré, mais quatre étudiants locaux. Spencer Reinhard, Warren Lipka, Eric Borsuk et Charles Allen II avaient tous entre 19 et 20 ans au moment du vol. Ils ont tous plaidé coupables à des accusations fédérales de vol et de transport de biens volés, leur infligeant des peines de prison de plus de sept ans chacun.

De nombreux jeunes voient leurs années de collège comme une période de réinvention. Très peu de gens peuvent imaginer le type de transformation qui envoie quatre étudiants d’une éducation de banlieue aisée à un vol d’art si tristement célèbre qu’il est devenu le sujet de “American Animals”, un film de 2018 avec l’acteur “American Horror Story” Evan Peters.

Maintenant, c’est le sujet d’un nouvel épisode de “Super Heists” de CNBC, diffusé le lundi 16 août à 22 h HE. L’épisode présente des entretiens avec Borsuk et Allen, qui donnent un aperçu de ce qui a inspiré leur tentative d’un braquage aussi audacieux et malavisé en plein jour. Tous deux admettent qu’ils étaient, de toute évidence, en partie inspirés par la cupidité.

« Et si vous pouviez gagner 12 millions de dollars en une journée ? » Allen demande dans l’épisode. “Le ferais-tu?”

Les quatre hommes ont également été attirés par l’idée du casse comme un moyen de « repousser et de se rebeller » contre le mode de vie riche et suburbain dans lequel ils ont été élevés, ajoute Borsuk.

“C’était ma fuite, c’était ma sortie”, dit-il. “Nous pensions que l’argent nous donnerait les ressources nécessaires pour faire ce que nous voulions de notre vie, et je savais simplement que je devais faire partie de cela, même si votre esprit devrait dire le contraire.”

Assemblage de l’équipage

En tant qu’étudiant de première année en art à l’Université de Transylvanie en 2003, Reinhard a visité la bibliothèque des collections spéciales de l’école avec un groupe d’étudiants.

Il a découvert la collection de plusieurs millions de dollars de livres rares, dont quatre folios doubles des “Birds of America” ​​de John James Audubon, contenant des illustrations du célèbre naturaliste et peintre. Un bibliothécaire a noté lors de la tournée de Reinhard que l’école avait vendu un ensemble similaire d’œuvres d’Audubon pour 12 millions de dollars quelques années plus tôt, a déclaré Reinhard à Vanity Fair en 2007.

Après la tournée, Reinhard a mentionné les livres précieux à Lipka, son ami d’enfance qui avait récemment abandonné l’Université du Kentucky. Lipka avait déjà un concert illégal : lui et Borsuk, d’anciens coéquipiers de football du lycée et camarades de classe, gagnaient des milliers de dollars en créant et en vendant de fausses cartes d’identité à des collégiens.

“Une ampoule s’éteint : ‘Nous pourrions les voler et les vendre pour 12 millions de dollars'”, a déclaré Borsuk à CNBC. Les trois hommes passèrent la plus grande partie de l’année à esquisser des plans de casse. Ils ont décidé qu’ils auraient besoin d’une quatrième personne, alors ils ont recruté Allen, un autre ami de lycée, dont le père était un investisseur immobilier de premier plan à Lexington. Allen, un étudiant en commerce à l’Université du Kentucky à l’époque, dit qu’il était initialement contre l’idée – mais l’attrait de millions de dollars l’a attiré.

L’éclosion du plan

Les quatre comploteurs ont passé des mois à rechercher des livres rares, des maisons de vente aux enchères et des comptes bancaires suisses, selon des documents judiciaires.

En fin de compte, ils ont décidé de cibler plusieurs livres précieux : les folios d’Audubon (évalués par Sotheby’s à 4,8 millions de dollars, selon les documents judiciaires), trois ouvrages supplémentaires d’Audubon (évalués à 285 000 $ au total), une première version de l’encyclopédie latine du XVe siècle “Hortus Sanitatis ” (évalué à 450 000 $), un rare calendrier de dévotion religieux écrit à la main de 1425 (évalué à 200 000 $) et une première édition de 1859 de ” Sur l’origine des espèces par le biais de la sélection naturelle ” de Charles Darwin (évalué à 25 000 $).

Le casse n’aurait aucun sens si les quatre amis ne pouvaient pas trouver un moyen de vendre ces livres au marché noir. Lipka a contacté un ancien partenaire criminel de sa fausse carte d’identité, qui l’a mis en contact avec un contact à New York, qui a mis les étudiants en contact avec des acheteurs de livres au marché noir à Amsterdam, comme Lipka et Reinhard l’ont dit à Vanity Fair.

Selon le récit de Lipka, les acheteurs lui ont dit que les livres devraient être évalués par une grande maison de vente aux enchères avant toute vente éventuelle. Ainsi, alors que Lipka créait un faux compte de messagerie pour un alias (“Walter Beckman”) et contactait des maisons de vente aux enchères comme Christie’s, Reinhard dessinait des plans de la bibliothèque et fabriquait des déguisements pour faire ressembler le groupe à des vieillards.

Borsuk et Allen ont jalonné la bibliothèque, comptant le nombre de personnes entrant et sortant du bâtiment à différentes heures de la journée et surveillant la sécurité du campus. “Je tournerais chaque poignée de porte dans le [library], voyez où il est allé, vérifiez les escaliers de secours pour voir si les alarmes se sont déclenchées. Toutes ces sortes de choses”, a déclaré Borsuk à CNBC dans l’épisode de “Super Heists”.

“C’était excitant et nous avions l’impression d’être en vie, je pense, probablement pour la première fois de notre vie”, dit-il.

« La plus grosse erreur du monde »

Une fois le plan entré en action, même les mois de planification minutieuse n’ont pas pu l’empêcher de s’effondrer rapidement.

À la mi-décembre 2004, pendant l’une des saisons les plus creuses du campus, les quatre hommes se sont rendus à la bibliothèque. Lipka a utilisé un petit pistolet paralysant pour taser Gooch. Lui et Borsuk l’ont attachée pendant que Reinhard surveillait la sécurité et Allen attendait dans une camionnette de fuite. Dans une interview avec CNBC pour l’émission, Gooch qualifie l’expérience de “déchirante”, affirmant qu’elle souffre toujours d’un traumatisme psychologique dû au vol.

Alors que Lipka et Borsuk traînaient les lourds objets de valeur dans une cage d’escalier d’urgence – chacun des quatre folios Audubon pèserait à lui seul près de 50 livres – ils ont rencontré un bibliothécaire adjoint, qui les a chassés du bâtiment. Les hommes ont laissé tomber les folios de plusieurs millions de dollars, ne les laissant qu’avec les autres livres de moindre valeur.

Le gang s’est éloigné de la bibliothèque, échappant à la capture ce jour-là. Mais, entendant parler de la perte des folios Audubon, leur acheteur d’Amsterdam s’est retiré de l’accord. Les quatre hommes ont donc pris rendez-vous avec la maison de vente aux enchères Christie’s à New York, dans l’espoir de faire expertiser sans éveiller le moindre soupçon les livres qu’ils ont volés – toujours estimés à plusieurs centaines de milliers de dollars.

C’était une erreur fatale.

Tout d’abord, Lipka a contacté Christie’s en utilisant la même fausse adresse e-mail “Walter Beckman” qu’il avait utilisée pour prendre rendez-vous avec Gooch à la bibliothèque, permettant à la police de Lexington de connecter les voleurs à la maison de vente aux enchères. “J’étais vraiment stupéfait qu’ils aient utilisé le même compte de messagerie”, a déclaré à CNBC Pat Murray, un détective à la retraite du service de police de Lexington qui a travaillé sur l’affaire, dans l’épisode “Super Heists”. “J’ai commencé à penser: ‘Ces gars ne sont pas aussi intelligents qu’ils le pensent.'”

Puis, lorsque Lipka et Reinhard ont rencontré Christie’s pour faire évaluer les livres volés, Reinhard a donné à la maison de vente aux enchères son numéro de téléphone personnel. “Nous avions passé tout ce temps à faire toutes ces choses, juste pour leur donner notre vrai numéro de téléphone”, a déclaré Borsuk à CNBC sur “Super Heists”. “C’est, comme le plus grand dérapage dans le monde.”

La police a retrouvé le numéro de téléphone de Reinhard, l’identifiant rapidement comme un étudiant de l’Université de Transylvanie. Ensuite, ils ont examiné les images de la caméra de sécurité de Reinhard et Lipka en visite chez Christie’s pour leur réunion. Murray a montré les images à son fils, qui avait à peu près le même âge que les suspects.

Le fils a immédiatement reconnu Lipka du lycée.

Les retombées

Les quatre amis ont été arrêtés en février 2005, lors de descentes du FBI dans le dortoir de Reinhard et la maison de Lexington où vivaient Lipka, Borkus et Allen. Chacun a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation, notamment complot en vue de commettre un vol qualifié, complicité de vol d’objets du patrimoine culturel et complicité de transport de biens volés, selon des documents judiciaires.

La police a trouvé les livres volés, intacts par les quatre hommes, dans un sac de sport.

En décembre 2005, un an après le cambriolage, les quatre hommes ont été condamnés chacun à des peines identiques de 87 mois de prison. Ils sont tous sortis en 2012. Reinhard est maintenant un artiste qui travaille, qui a peint une affiche de film pour “American Animals”, dans laquelle lui et Lipka sont apparus comme eux-mêmes. Lipka est diplômée de l’Université Temple en 2018 avec une maîtrise en études cinématographiques; sa biographie sur LinkedIn le décrit comme un “écrivain, conteur, [and] défenseur de la réforme pénitentiaire.”

Allen, qui se décrit comme un auteur, scénariste et “coach de transformation” sur Twitter, a écrit plusieurs livres autobiographiques sur son rôle dans le casse et son temps en prison. Borsuk, également auteur, a écrit le livre de 2018 “American Animals: A True Crime Memoir”.

Dans “Super Heists”, Borsuk note qu’il “a eu sept ans de prison pour réfléchir à” ce qu’il appelle “une expérience horrible qui vient de changer complètement ma vie”.

Pourtant, dit-il, il n’est pas sûr qu’il changerait le passé – même s’il le pouvait.

“C’est une question étrange à laquelle répondre”, dit-il dans l’épisode. “Parce qu’en fin de compte, ça a fait de moi qui je suis [and] cela a fait de moi une meilleure personne.”

