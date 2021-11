À l’intérieur du cœur battant de Tick, Tick… Boum !

Alors qu’il a été adapté à titre posthume par le dramaturge David auburn dans une production à trois acteurs qui a été créée à Broadway en 2001, le spectacle a été interprété pour la première fois par Larson en 1990 en tant que monologue rock à un seul homme avec un groupe. Initialement appelé Boho Days, il était riche d’influences allant de Billy Joel et Elton John à Têtes parlantes et Les Guérir. Après cette première mise en scène, il a apporté quelques modifications et l’a présenté à nouveau avec le nouveau titre en 1992, tout en travaillant sur Rent, dont les graines sont audibles dans Tick, Tick … Boom!

Dans sa mise en scène, Auburn a également excisé des lignes telles que « parfois, j’ai l’impression que mon cœur va exploser », car, comme Garfield l’a expliqué au New York Times en septembre, « c’était trop sur le nez pour les gens après qu’il ait décédé. »

Mais que Larson ait eu une prémonition étrange sur son propre destin ou non, il ne faisait pas de distinction entre l’urgence de vivre une bonne vie étalée sur plusieurs décennies ou sur quelques-unes seulement.

« Il savait que c’était un trajet court et sacré », a déclaré Garfield, « et il avait beaucoup de clés et de secrets sur la façon de vivre avec nous-mêmes et les uns avec les autres et de donner un sens à sa présence ici. Une fois qu’il accepté cela, il pourrait faire pleinement partie du monde, et ensuite il pourrait écrire Rent. Je ne pense pas qu’il y ait un accident là-dedans. «

Mais avec Rent et son parcours de 11 ans à Broadway ayant tendance à dominer le récit de Larson, la plupart des gens ne savent peut-être même pas qu’il avait Tick, Tick… Boom! dans sa poche aussi.