À l’intérieur du complot de 20 millions de dollars de One DAO pour acheter la constitution américaine

Les progrès torrides que le groupe naissant a accomplis en seulement cinq jours témoignent de la puissance organisationnelle des DAO : moins d’une semaine après que quelqu’un a ourdi ce complot, le projet a attiré 11 000 abonnés sur les réseaux sociaux, des dons de 2 000 adresses Ethereum et un cerveau confiance de quelques dizaines de constructeurs, d’investisseurs et de membres de la communauté qui ont maintenant l’infrastructure en place pour faire une offre concurrentielle pour l’un des artefacts culturels les plus importants au monde.

