À l’intérieur du défilé de mode Savage X Fenty avec Rihanna, Gigi Hadid et plus

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Juste comme Rihanna elle-même, sa marque Savage X Fenty célèbre la confiance et l’inclusivité. Les styles sont uniques avec une large gamme de tailles à un prix accessible. Pour la troisième année consécutive, le défilé de mode est si étoilé avec des apparitions spéciales de Gigi hadid, Normani, Emily Ratajkowski, Vanessa Hudgens, Irina Shayk, Ricky Martin, Sabrina menuisier, Nas, Cindy Crawford, Troye Sivan, et plus. Et, bien sûr, la musique et le maquillage sont incroyables, c’est l’événement de Rihanna, après tout.

Si vous êtes déçu de ne pas avoir reçu d’invitation à l’événement, vous pouvez le regarder sur Amazon Prime. Et puis il y a le meilleur dans tout ça : vous pouvez acheter les pièces Savage X Fenty Vol.3 maintenant sur Amazon. Le volume 3 nous a bénis avec quatre collections : Caged Lace, Pleated Lamé, Cold Hearted Snake et Leather Tease.

Si vous êtes prêt à « Work Work Work Work » dans de la lingerie conçue par Rihanna, découvrez quelques-unes de nos pièces préférées parmi les quatre collections ci-dessous.