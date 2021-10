À l’intérieur du lien privé père-fille d’Eminem et Hailie Jade Mathers

« J’ai dit ton nom mais j’ai toujours essayé de cacher ton visage », a-t-il rappé en 2017 sur « Castles », hors de Revival, déplorant que Hailie ait jamais dû porter ses bagages simplement parce qu’elle était son enfant.

« Ce jeu est fou / Je voulais te réclamer mon amour mais bon sang / Je ne savais pas que ce serait comme ça / Si je l’avais fait, je ne l’aurais pas fait / Tu n’as rien demandé de tout ça s– t. / Maintenant tu es puni ? / Des choses qui auraient dû être privées avec moi et ta mère sont publiques. «

Tout compte fait, Hailie Jade – soit l’un de ses surnoms, soit simplement son existence – a figuré dans près de deux douzaines de chansons au cours de sa carrière. (« Hailie, bébé, je ne voulais pas te faire 80% de ce que j’ai rappé », a-t-il proposé dans « In Your Head » en 2017).

L’apogée de la célébrité involontaire de sa fille est probablement arrivée en 2002 grâce aux morceaux de duel de The Eminem Show « Hailie’s Song » (« Ma petite fille continue de vieillir / Je la regarde grandir avec fierté / Les gens font des blagues, parce qu’ils ne comprennent pas moi / Ils ne voient tout simplement pas mon vrai côté / J’agis comme s – ne me déconcerte pas / À l’intérieur, ça me rend fou / Mes insécurités pourraient me manger vivant / Mais ensuite je vois mon bébé / Soudain, je ne suis pas fou / Tout a du sens quand je la regarde dans les yeux « ) et » My Dad’s Gone Crazy. «

Ce dernier met en vedette Hailie, 6 ans, inoubliable « Je pense que mon père est devenu fou! » crochet, qui, Eminem a déclaré à Rolling Stone en 2004, elle a proposé.

« Si j’ai l’impression de trop travailler, je laisse les enfants monter au studio », a-t-il déclaré, expliquant comment leur collaboration est née. « Je reçois ce petit voyage de culpabilité à l’intérieur, alors je demanderais à Kim de l’amener et de la laisser traîner dans le studio. Alors moi et [Dr.] Dré travaillaient ensemble, et Hailie courait dans le studio et elle était comme [in a little girl high voice], ‘Quelqu’un s’il vous plaît aidez-moi! Je pense que mon père est devenu fou ! ‘ »