À l’intérieur du manoir de 1,6 million de livres sterling de Jorge Masvidal à Miami, inspiré par Tony Montana de “ Scarface ” alors que le combattant cherche le titre des poids welters et se venger de Kamaru Usman à l’UFC 261

Peu de stars ont connu l’ascension fulgurante de Jorge Masvidal lorsqu’il a ressuscité sa carrière contre Darren Till en 2019.

“ Gamebred ” – maintenant l’un des combattants les plus grands et les plus populaires de la liste – revient à l’action ce soir lorsqu’il affrontera Kamaru Usman à l’UFC 261 en Floride pour le titre des poids welters.

Masvidal, avec un préavis de seulement six jours, a couru Usman de près lors de leur premier combat

Une fois le roi sans couronne des décisions partagées, Masvidal est revenu dans l’octogone après un bref passage à la télé-réalité et est devenu une star certifiée PPV.

Les KO au box-office de Till à Londres et Ben Askren à Las Vegas ont catapulté le natif de Miami à une super célébrité et il a cimenté cette réputation en devenant le premier champion du “ BMF ” aux dépens de Nate Diaz pour couronner un tourbillon de 12 mois.

Bien qu’il perdrait contre Usman sur Fight Island l’été dernier dans sa tentative de devenir le champion des 170 livres, le joueur de 36 ans a réalisé plus qu’il n’aurait pu l’imaginer lorsqu’il s’est battu dans les rues de Miami pour de la petite caisse.

Il a célébré sa nouvelle renommée et sa nouvelle fortune en dépensant 1,6 million de livres sterling sur un manoir de Miami après s’être inspiré de Tony Montana, joué par Al Pacino dans Scarface.

Masvidal a un manoir dont Tony Montana serait fier

Le bain emblématique où Montana fume un Montecristo No4 se trouve dans cette propriété de Miami

Masvidal est un grand fan du personnage de Montana et sa maison s’inspire du film

La maison en peluche a été achetée en 2019 et est digne d’un roi – c’est ce que Masvidal espère devenir samedi

Aucune dépense n’a été épargnée avec le décor somptueux tout droit sorti du livre de Montana

Comme le protagoniste fictif du film de 1983, Masvidal a un héritage cubain et s’est battu dans une pauvreté abjecte pour atteindre le sommet comme l’a fait Montana dans le classique sanglant de Brian de Palma.

En plus de s’habiller dans l’emblématique costume blanc et chemise rouge du Montana pour une conférence de presse contre Diaz, le bagarreur de Miami entre également dans l’arène sur la musique du film.

Et il a poussé son obsession un peu plus loin en achetant la propriété de 6800 pieds carrés dans la communauté de Kendall qui semble presque identique à celle du film.

Avec un sol en marbre incroyable et un design ouvert extravagant, le manoir est parfait pour accueillir des fêtes.

La salle de sport entièrement équipée permet à Gamebred de rester en forme

L’étang et la cascade de Koi présentent une similitude distincte avec celui de “ Scarface ” où le Montana rencontre sa disparition

Masvidal a enfilé un costume blanc avec une chemise rouge lors de la conférence de presse de l’UFC 244 comme Tony Montana

Il y a une salle de sport complète pour garder Masvidal en parfait état de combat, un bar tiki-tiki avec la possibilité de dîner en plein air et une incroyable piscine entourée de nombreux palmiers dans un style floridien classique.

La salle de bain est presque une réplique exacte de celle que Tony avait dans son manoir, entourée de piliers et de rideaux coûteux. Masvidal peut peut-être porter un toast à une victoire sur Usman avec un cigare Montecristo No4, s’il peut renverser “ The Nigerian Nightmare ”.

En plus d’une salle de jeux, la fierté et la joie de la propriété sont un étang à Koi et une cascade extravagante qui n’est qu’à une statue criarde d’être presque une copie conforme de la résidence du Montana.

Le monde appartient vraiment à Masvidal, après tout.