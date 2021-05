À l’intérieur du manoir de Canelo avec une flotte de voitures, de vélos, de chevaux et une salle de poker alors qu’il révèle que les investissements lui rapportent 1,6 million de dollars par mois alors qu’il poursuit le statut de milliardaire

Saul ‘Canelo’ Alvarez revient au combat ce week-end alors que la superstar mexicaine livre pour livre affronte Billy Joe Saunders à Dallas.

Canelo espère remporter un autre titre mondial chez les super-moyens samedi soir, dans le but de récompenser la sangle WBO de Saunders de sa taille et de la placer à côté de ses bibelots WBA et WBC.

Canelo voulait offrir un aperçu de sa vie en tant que motivation pour les personnes issues de modestes débuts lui-même.

Ayant boxé en tant que professionnel depuis l’âge de 15 ans, le joueur de 30 ans a naturellement amassé une énorme fortune au cours de sa brillante carrière, mais rien ne lui importe plus que l’or au championnat.

Cela ne veut pas dire qu’il n’aime pas le butin de la guerre, avec son vaste manoir dans sa ville natale de Guadalajara, un exemple parfait de la qualité de vie du champion du monde à quatre poids.

Dans une interview et une visite guidée avec Graham Bensinger, Canelo a présenté le manoir d’un million de dollars et quelques-uns des objets de valeur dispersés partout.

Cependant, ce n’était pas pour le spectacle, car le boxeur notoirement privé tenait à souligner ce que le travail acharné peut vous apporter.

«J’ai vendu des glaces dans les bus et maintenant regarde ça», a-t-il dit, soulignant une Ferrari Testarossa garée dans son garage qu’il ne conduisait pas.

«J’ai vu un Testarossa dans les films quand j’étais enfant et je l’ai», dit-il fièrement.

Et son impressionnante collection de voitures ne se termine pas avec le classique de 1984 avec, entre autres, une Shelby, une Rolls-Royce et une Tesla.

Graham Bensinger (YouTube)

Le joueur de 30 ans adore la vitesse et conduit son buggy tout-terrain à environ 100 km / h

Lorsqu’il n’est pas sur le ring, il joue régulièrement au poker et fait installer une table dans sa maison ainsi qu’une armoire à deux étages contenant plus de 600 paires de chaussures.

Il y a aussi les 38 chevaux qu’il garde dans son ranch ainsi que les poussettes tout-terrain qu’il utilise régulièrement pour atteindre des vitesses de 100 mph tout en conduisant dans la région.

Malgré son goût incroyable pour les voitures, les maisons et les loisirs, Canelo a déclaré à Bensigner qu’il souhaitait toujours devenir un homme d’affaires après la boxe et devenir milliardaire.

Graham Bensinger (YouTube)

Le champion du monde des poids super-moyens WBA et WBC a également plus de 600 paires de chaussures

«Je n’ai pas étudié, je viens de débuts très modestes. Mais j’aime apprendre, j’aime apprendre beaucoup de choses.

«Et j’ai beaucoup de choses en ce moment. Je pourrais prendre ma retraite et je pourrais vivre, vous savez, paisiblement.

«Mais j’aime ce que je fais, la boxe dans ma vie. Aussi longtemps que je peux, je serai là. J’ai toujours voulu que la boxe soit quelque chose que j’aime faire, quelque chose que j’aime, et pas seulement pour l’argent.

«Alors la boxe, je le fais toujours parce que j’aime ça, parce que j’aime ça, pas parce que ça va me rapporter de l’argent. J’aime beaucoup l’immobilier. Et cela vient de regarder des amis.

Graham Bensinger (YouTube)

Canelo a accepté la visite du manoir pour motiver tous ceux qui luttent actuellement

«Comme je l’ai dit, j’en ai déjà assez pour prendre ma retraite en ce moment, Dieu merci. De tout ce que j’ai investi, j’ai… tous les trois mois, j’ai entre 4 et 5 millions de dollars que je reçois, tous les trois mois.

«Donc, bien sûr, j’en ai assez pour prendre ma retraite et je n’ai absolument aucun problème. Mais j’aime la boxe et je suis sur le point d’ouvrir 90 à 100 stations-service ici au Mexique, elles vont s’appeler «Canelo Energy».

«Quand vous commencez à pomper de l’essence, je veux que tout soit à Canelo – c’est mon plus grand défi.

«Vous devez être intelligent et mettre de l’argent en danger et dire:« Cet argent est en danger », a-t-il ajouté. «Quoi qu’il arrive, je sais que je suis à risque et je ne compte pas dessus.

Graham Bensinger (YouTube)

En plus du golf, Canelo aime jouer au poker et s’entraîne trois fois par semaine

Graham Bensinger (YouTube)

Les chevaux sont aussi une énorme passion du Mexicain et il en possède 38 dans son manoir de Guadalajara

«Lorsque vous mettez quelque chose en danger, vous risquez quelque chose pour gagner. Vous risquez beaucoup de gagner beaucoup.

«Alors bien sûr, il doit y avoir un certain montant que vous dites:« D’accord, je vais mettre ça en danger pour gagner beaucoup ». Mais je ne suis pas stupide non plus.

«Vous pouvez très vite avoir beaucoup d’argent, ou très vite ne rien avoir. Il n’y a donc pas besoin d’être stupide, tu sais?

«Je n’aime pas regarder la boxe, j’aime le faire moi-même et j’aime ce que je fais, mais je ne suis pas quelqu’un qui dit: ‘Je vais être un promoteur.’

“Non, je m’en fiche.”