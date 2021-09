À l’intérieur du mariage “très peu conventionnel” de Kaley Cuoco et Karl Cook

“Nous avons différents endroits où nous sommes souvent”, a-t-elle expliqué à E! News en août 2019 de vivre séparément. “Vous savez, nous ne sommes pas ensemble tous les jours et je pense que, personnellement, c’est important, cela fonctionne bien pour nous.”

En fait, elle hésitait à “se précipiter dans les choses”, a-t-elle admis lors d’un épisode de novembre 2019 de Brad GoreskiPodcast sur le comportement de Brad. “Oui, nous avons des vies séparées, puis nos vies se rejoignent et il me soutient tellement”, a-t-elle expliqué. “Il me laisse être moi et je le laisse être lui … Je n’ai évidemment jamais été dans une meilleure relation et je veux que cela dure le reste de ma vie, donc d’une certaine manière, nous allons lentement.”

Maintenant, un peu plus d’un an et demi depuis leur cohabitation, Cuoco et Cook se séparent pour de bon.

