À l’intérieur du nouveau livre de Kate Middleton alors qu’il se classe n ° 1 dans les charts le premier jour | Royal | Nouvelles

Le livre de Kate Hold Still, avec 100 photos représentant la Grande-Bretagne en lock-out, est allé directement en haut de la liste des ventes d’Amazon le jour de sa sortie. Il a été publié un an jour pour jour depuis que Kate a lancé le projet de photographie avec la National Portrait Gallery, encourageant le public à capturer «l’esprit de la nation» pendant la pandémie. Des images d’infirmières endormies, des personnes âgées qui protègent des personnes âgées et des scènes de famille montrant la réalité du travail à domicile faisaient partie des images soumises, avec 100 photos choisies pour être également exposées à travers le pays.

Décrivant le pouvoir émotionnel des images, Kate a déclaré: «Vous aviez l’impression d’avoir vécu l’expérience. C’est le pouvoir de la photographie. »

Kate a également dirigé une initiative visant à laisser 150 exemplaires du livre Hold Still dans des endroits du Royaume-Uni pour que les amateurs de livres puissent les trouver et les apprécier hier.

Vêtue d’un manteau rouge Éponine, la duchesse, 39 ans, a placé le premier exemplaire près de la statue de la reine Victoria surplombant la large promenade à l’extérieur des jardins du palais de Kensington.

Elle a ouvert la voie en tant que juges et finalistes du projet photo, qui a attiré 31 000 candidatures, se sont joints à l’organisation pour aider une organisation appelée Book Fairies à laisser plus d’exemplaires sur d’autres sites.

Chaque exemplaire contenait un autocollant et un ruban de la fée du livre en or, ainsi qu’une lettre imprimée à l’intérieur de Kate à propos de son travail.

La note disait aux chercheurs: “Une fois que vous avez terminé de parcourir le livre, veuillez le laisser ailleurs dans votre communauté pour que la prochaine personne puisse en profiter.”

Les Fées du livre ont jusqu’à présent distribué plus de 300 000 ouvrages littéraires pour encourager les gens à répandre leur amour de la lecture.

Ils ont également été rejoints par la plus jeune contributrice de Hold Still, Coni Ainger, quatre ans, qui a cassé sa mère Kate en lui donnant une coupe de cheveux. Dans un costume de fée rose, Coni en a fièrement placé une copie dans un parc de Cheltenham, Glos.

Kate a ensuite visité le Royal London Hospital, à Whitechapel, et a vu comment Barts Health NHS Trust avait collaboré avec la National Portrait Gallery pour proposer des ateliers aux jeunes patients et à leurs familles.

Regardant les œuvres d’art exposées à l’hôpital, où les peintures sont utilisées pour stimuler les patients, la mère de trois enfants a vu une impression à l’encre et à paillettes de Kate Brice et a déclaré à propos de sa fille de six ans: “Charlotte adorerait celle-là.”

Et elle a ri quand elle a pris un livre de Chris Haughton intitulé Oh Non, George! et a commenté: “C’est très approprié.”

Kate a ensuite reçu le livre en cadeau pour Prince George, sept ans.

En visitant les archives de la National Portrait Gallery, la duchesse a appris que les 100 dernières photos figurant dans le livre photo Hold Still devraient faire partie de sa collection nationale.

Kate, une photographe amateur enthousiaste dont les portraits de famille ont été vus partout dans le monde, a également fait allusion à l’une des frustrations auxquelles est confronté tout vivaneau de la famille: réussir à garder les enfants sous contrôle.

Montré l’une des premières photographies de famille de la collection de la galerie, l’inventeur Sir Charles Wheatstone et sa famille de 1851, elle a remarqué: «Je ne sais tout simplement pas comment ils ont gardé les enfants immobiles!»

Kate, qui a écrit l’avant-propos du nouveau livre, a également rencontré les finalistes de Hold Still Lotti Sofia, Niaz Maleknia et Claudia Burton, et leur a parlé de leurs photographies.

La duchesse leur a dit: “Ce sont des moments personnels que vous avez capturés et c’est une bonne chose de les partager avec le monde.”

Le produit de la vente de Hold Still: A Portrait Of Our Nation en 2020, co-écrit par l’écrivain et diffuseur Lemn Sissay, sera partagé entre l’organisation caritative de santé mentale Mind et la National Portrait Gallery.