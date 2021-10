À l’intérieur du plan de commercialisation de Boston Dynamics

En juin 2020, Boston Dynamics a commencé à vendre son premier robot commercial : Spot.

Ce fut un grand moment pour l’entreprise. Pendant la majeure partie de ses 30 ans d’existence, Boston Dynamics s’est concentré sur la recherche et le développement. Initialement, Boston Dynamics a reçu une grande partie de son financement de l’armée américaine et de la DARPA. Plus tard, il a été financé par de grands propriétaires tels que Google, SoftBank et, plus récemment, Hyundai. Toutes ces sociétés ont essayé d’orienter le fabricant de robots sur la voie de la commercialisation, et Boston Dynamics y parvient enfin.

« Je m’attends à ce que nous devenions un producteur en série de nouveaux robots dotés de capacités avancées. Je pense que nous allons construire, disons trois à cinq ans, nous allons déployer un nouveau robot ciblant une nouvelle industrie », déclare Robert Playter, PDG de Boston Dynamics.

Mais pour l’instant, Boston Dynamics se concentre sur les secteurs de l’inspection et des entrepôts avec ses robots Spot et Stretch.

« La prochaine grande industrie pour Spot est vraiment dans ce marché que nous appelons la détection industrielle ou la détection dynamique, c’est là que nous avons des robots qui se promènent dans des endroits comme des usines de fabrication, des usines chimiques, des services publics, des installations et utilisent les robots pour collecter des données sur ce qui se passe dans ces installations de manière automatisée », explique Zack Jackowski, ingénieur en chef du produit Spot. « Et c’est vraiment intéressant, car une fois que vous commencez à obtenir ces données hautement reproductibles et de haute qualité, vous pouvez commencer à comprendre ces installations et leur efficacité d’une nouvelle manière. »

Le robot Spot de Boston Dynamics effectue une inspection dans une sous-station National Grid dans le Massachusetts.

CNBC

Jusqu’à présent, Spot a été utilisé pour effectuer des inspections sur des chantiers de construction, des plates-formes pétrolières, des centrales nucléaires, pour vérifier les signes vitaux des patients de Covid-19 dans les hôpitaux, et même rappeler aux gens de maintenir une distance sociale au milieu de la pandémie. Boston Dynamics a déclaré avoir vendu plusieurs centaines de robots Spot jusqu’à présent, le robot d’entrée de gamme coûtant environ 75 000 $.

L’autre robot commercial de la société, Stretch, se concentre sur le marché des entrepôts.

« Nous considérons Stretch comme une machine de déplacement de boîtes à usage général qui peut être utilisée n’importe où dans l’entrepôt », explique Playter. « Quelque 800 millions de conteneurs sont expédiés dans le monde chaque année. Beaucoup d’entre eux sont pleins de cartons. Il y a probablement des milliers de milliards de cartons qui sont chargés et déchargés à la main chaque année aux États-Unis. C’est un travail énorme. C’est une montagne de matériau qui doit être déplacé. Stretch est vraiment un outil puissant pour aider les gens à déplacer ce matériau. «

Stretch est composé de quelques parties différentes. Le robot utilise une base mobile pour se déplacer dans des espaces restreints et monter des rampes de chargement. Un bras, une pince, des caméras de vision et des capteurs permettent au robot d’identifier et de manipuler une variété d’objets différents. Dans un premier temps, le robot sera utilisé pour le chargement et le déchargement des camions.

Boston Dynamics dit qu’il s’attend à ce que Stretch soit mis en vente l’année prochaine, bien qu’il ne fournisse pas de prix. Les clients peuvent également choisir d’acheter uniquement le logiciel de vision par ordinateur qui alimente Stretch, que Boston Dynamics appelle Pick. La société dit qu’elle travaille avec quelques utilisateurs précoces pour tester le robot, mais ne dirait pas qui sont ces partenaires.

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l’histoire de Boston Dynamics et le plan de l’entreprise pour passer de la R&D à la commercialisation.