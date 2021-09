À l’intérieur du remaniement à 98point6: un membre du conseil d’administration explique le changement brusque de PDG d’une startup bien financée

98point6 PDG et co-fondateur Robbie Cape. (Photo 98point6)

Le conseil d’administration de la startup de télésanté à croissance rapide de Seattle 98point6 a lâché le co-fondateur et PDG Robbie Cape le mois dernier, car il recherchait un nouveau leader qui pourrait positionner l’entreprise pour sa prochaine phase de croissance.

Ce détail, comme l’a expliqué un membre du conseil d’administration de 98point6, est la dernière ride dans le mystère entourant le départ brutal de Cape. La décision du conseil d’administration a surpris les gens de la communauté des startups de Seattle, du secteur des technologies de la santé et même de l’entreprise de 6 ans, qui a levé 247 millions de dollars et signalé une énorme augmentation de la demande des clients pendant la pandémie.

“Robbie était un PDG de startup exceptionnel”, a déclaré Lisa Brummel, membre du conseil d’administration de 98point6 qui a été impliquée dans la décision de retirer Cape de son poste de PDG. “Nous devions faire un changement parce que nous sentons que nous avons besoin d’un PDG qui peut faire évoluer l’entreprise dès maintenant.”

Brummel, un ancien directeur des ressources humaines de Microsoft qui a rejoint le conseil d’administration en mars à la demande de Cape, a déclaré que la société n’était pas tenue d’avoir un vote formel pour révoquer le PDG dans le cadre de sa charte. Cape a également quitté le conseil d’administration de l’entreprise.

Brummel a déclaré qu’il n’y avait “rien d’inapproprié” qui a conduit au licenciement de Cape, soulignant qu’il n’est pas inhabituel pour un PDG fondateur de se retirer pour permettre à un leader aux compétences différentes de prendre la barre.

“Nous sommes dans un marché super dynamique, ce qui signifie que si vous clignez des yeux ou si vous attendez trop longtemps, le marché vous dépasse”, a-t-elle déclaré.

Jeff Greenstein. (Photo via YIS Capital)

Alors que de nombreux membres du personnel et observateurs de startups de Seattle ont été surpris par cette décision, Brummel a déclaré qu’elle n’était pas abrupte du point de vue du conseil d’administration. Elle a ajouté que Cape “a compris et apprécié la décision du conseil d’administration”.

Cape a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par ., mais il a envoyé par courrier électronique une déclaration exprimant son soutien à l’entreprise et à l’équipe de direction actuelle.

98point6 n’avait pas de nouveau PDG en place lorsque Cape a démissionné.

L’entreprise est maintenant dirigée par le PDG par intérim Jeff Greenstein, un chef d’entreprise et philanthrope de longue date de Seattle qui a été condamné à 50 mois de prison il y a dix ans pour avoir comploté en vue de frauder l’Internal Revenue Service et aidé et aidé au dépôt d’une fausse déclaration comme partie d’un abri fiscal frauduleux d’environ 240 millions de dollars. Un porte-parole a déclaré que Greenstein avait purgé 38 mois et que les 240 millions de dollars avaient été remboursés, plus les intérêts et les pénalités.

Brummel a défendu le choix de Greenstein – un des premiers investisseurs de 98point6 via sa société d’investissement YIS Capital et président de la société – en tant que PDG par intérim. Elle a déclaré que la condamnation pour crime passé n’était pas un sujet de discussion lorsque le conseil d’administration a pris la décision de retirer Cape et d’insérer Greenstein.

Greenstein a cofondé 98point6 en 2015 avec Cape, bien que son rôle soit largement sous le radar. Brummel a déclaré que Greenstein a joué un rôle déterminant dans l’obtention d’investisseurs pour l’entreprise et “nous a aidés à maintenir l’entreprise sur la bonne trajectoire dans laquelle elle s’est trouvée”.

Par l’intermédiaire d’un porte-parole, Greenstein a refusé d’être interviewé pour cette histoire. Cependant, l’exécutif a récemment publié un article de blog dans lequel il a discuté de son nouveau rôle à 98point6 et des leçons qu’il a tirées de sa peine dans un camp de prisonniers fédéral à sécurité minimale, une période qu’il a qualifiée d'”inimaginable et plus que désagréable”.

“J’ai utilisé ce temps pour grandir en me demandant littéralement chaque matin comment je pourrais être meilleur et me rapprocher de ceux qui comptaient dans ma vie”, a-t-il écrit. « Il est particulièrement gratifiant et humiliant que bon nombre de ces relations s’associent à nous à 98point6 pour créer une entreprise incroyable qui s’efforce de rendre le monde meilleur. Bien que l’expérience ait été misérable à tant de niveaux, c’était aussi la quintessence de l’amélioration implacable.

Greenstein a cité deux valeurs fondamentales de 98point6 dans son article de blog, notamment « Amélioration implacable » et « Intégrité sans compromis. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’entreprise n’avait pas attendu pour trouver un remplaçant à Cape, Brummel a déclaré que les startups en démarrage opérant sur des marchés dynamiques peuvent souvent ne pas suivre les calendriers ou les voies traditionnels des grandes entreprises, où la planification de la relève est plus fermement établie.

« Nous parlons de l’évolution de l’entreprise depuis le début de Robbie et au fur et à mesure qu’elle avance. Donc, ce n’était pas brusque du point de vue de l’entreprise », a-t-elle déclaré.

«Je pense que c’est juste un moment où vous dites:« vous savez, hé, nous devons faire un changement ici parce que nous regardons l’horizon et nous demandons : quels sont les concurrents qui arrivent sur le marché ? Qui sont-ils? Que font-ils? Comment fait-on les rebondissements ? Où va l’argent ? Et nous devons être en mesure de répondre à cela. »

Brummel a déclaré qu’un PDG permanent serait choisi lorsqu’il trouverait la bonne personne pour le poste.

Dans ses premières remarques depuis qu’il a été lâché et qu’il a quitté le conseil d’administration de 98point6, Cape a envoyé une déclaration par courrier électronique à . disant que Greenstein est un “être humain incroyable”.

“C’est un homme d’affaires phénoménal, un philanthrope et un homme de famille”, a déclaré Cape. « Il a joué un rôle déterminant dans nos efforts de collecte de fonds et dans le maintien des relations avec notre longue liste d’investisseurs. Il est également responsable du recrutement de nombreux membres impressionnants du conseil d’administration qui se consacrent désormais à notre succès. »

Je reste un actionnaire majeur et continuerai à ressentir une énorme connectivité avec l’entreprise.

Quant à l’avenir de 98point6, Cape est haussier, même s’il n’a plus de rôle direct.

«Je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur ce que l’entreprise s’apprête à faire. L’équipe, la culture et le travail qu’ils font ne pourraient pas être plus significatifs », a-t-il écrit dans sa déclaration à .. « J’ai joué un rôle déterminant dans le recrutement de chaque membre de l’équipe de direction en qui je respecte profondément et en qui j’ai la plus grande confiance. 98point6 est un endroit magique où travailler et être. Je reste un actionnaire majeur et continuerai à ressentir une énorme connectivité avec l’entreprise. »

Cape est un vétéran de la scène technologique de Seattle. Avant de lancer 98point6, il a vendu l’application de planification familiale Cozi à Time Inc. en 2014 et a précédemment passé 12 ans chez Microsoft.

En 2015, Cape a fondé 98point6 aux côtés de Gordon Cohen, professeur à l’Université de l’Arizona, et de Greenstein, qui a fondé la société de gestion d’investissement Quellos Group en 1994 et l’a vendue à BlackRock pour plus d’un milliard de dollars en 2007.

Greenstein a aidé à exploiter un système d’abri fiscal à partir d’un fonds subsidiaire de Quellos appelé Point, qui a permis aux clients fortunés d’éviter de payer environ 240 millions de dollars en impôts sur les gains en capital.

La conduite a été décrite comme « pas une aberration, mais plutôt un stratagème systématique très complexe de tricherie », par un juge de la peine en 2011.

Greenstein a remboursé 6,4 millions de dollars au gouvernement qu’il a gagnés grâce aux transactions de points.

Greenstein est un philanthrope actif, qui a lancé la Greenstein Family Foundation avec son épouse Judy Greenstein en 2010. Elle se concentre sur « la continuité juive, le soutien communautaire, la recherche médicale, l’éducation et les arts », selon son site Web.

Il était auparavant membre du conseil d’administration du Seattle Art Museum et membre fondateur du comité d’investissement de l’UW. Il a fondé le Greenstein Lab à Seattle avec sa femme en 2015 comme un espace d’exposition et de promotion de l’art contemporain. Greenstein est diplômé de l’école de commerce UW.

98point6 a levé 118 millions de dollars il y a un an pour soutenir la croissance alors que la pandémie a stimulé la demande de services de santé virtuels. La société fournit des soins primaires virtuels dans les 50 États à plus de 3 millions de patients, les connectant en temps réel à ses médecins aux côtés d’un chatbot alimenté par l’IA, de textes et d’images numériques. Les clients comprennent des géants tels que Boeing et Chipotle, ainsi que des plans de santé et des systèmes de santé. La startup propose également un produit de vente directe au consommateur.

Le géant du capital-investissement L Catterton et la société d’investissement à un stade avancé Activant Capital ont mené le cycle de série E de 118 millions de dollars en octobre 2020. À l’époque, la société était évaluée à 518 millions de dollars, selon PitchBook.

En plus de Greenstein et Brummel, les autres membres du conseil d’administration de 98point6 sont :

Regina Benjamin, 18e chirurgien général des États-Unis Michael Farello, associé directeur de L Catterton Larry Fink, fondateur, président et PDG de BlackRock, Inc. Nader Naini, associé directeur de Frazier Healthcare Partners Jim Sinegal, ancien PDG et co-fondateur de Costco Wholesale Corporation Sarah Smith, ancienne directrice de la conformité et directrice comptable de Goldman Sachs David Viniar, ancien vice-président exécutif et directeur financier de Goldman Sachs

98point6 est classé n°29 sur la liste . 200 des meilleures startups technologiques du nord-ouest du Pacifique.

L’entreprise fait partie d’une multitude de startups de la technologie de la santé qui voient une utilisation accrue et attirent l’intérêt des investisseurs pendant la crise des coronavirus. Les concurrents incluent MDLive (acquis par Cigna plus tôt cette année), Amwell, Firefly Health, Teladoc et d’autres. Aetna, une société de CVS Health, vient de lancer son propre service de soins primaires virtuels le mois dernier.

