À l’intérieur du sac cadeau MTV VMA 2021

Nous ne savons pas pour vous, mais nous comptons les jours jusqu’au 38e MTV VMA annuel ce dimanche !

Bien que nous ne puissions pas tous assister à l’IRL, vous pouvez noter les produits participants et nominés comme chat doja, Dua Lipa et Lil Nas X recevront dans leur sac cadeau ! Des articles comme un sweat à capuche Alo Yoga et un abonnement Alo Moves, le shampooing British M kombucha, des bananagrammes et d’autres produits exclusifs.

Ci-dessous, nous avons rassemblé tous les cadeaux à l’intérieur du sac cadeau de cette année, afin que vous puissiez le vivre comme votre célébrité préférée ! Et n’oubliez pas de vous connecter ce dimanche 12 septembre à 20 h HE / PT pour l’émission.