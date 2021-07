À l’intérieur du voyage au musée de San Francisco de Kim Kardashian et Kanye West

On dirait que Kim Kardashian et Kanye West sont pleinement déterminés à donner la priorité à leurs enfants au milieu de leur divorce très médiatisé. L’ancien couple aurait passé du temps ensemble à San Francisco ce week-end et aurait emmené leurs quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm) au Asian Art Museum.

Une source a déclaré à Us Weekly : « Ils sont venus comme une famille normale qui était là pour s’amuser. Ils avaient une sécurité légère avec eux et n’avaient même pas de nounous. » Apparemment, quelqu’un de l’équipe de Kanye a contacté le musée pour lui demander “une opportunité privée et discrète d’entrer avant l’ouverture au public”, et alors qu’ils pensaient que ce ne serait que Kanye, “il s’est avéré que c’était toute la famille”.

Us Weekly rapporte que Kim et Kanye ont visité l’exposition immersive teamLab (un collectif d’art numérique basé à Tokyo), avec la source disant “C’était un régal pour les plus petits et tout le monde a apprécié toute l’expérience. Ils étaient incroyablement aimables et très reconnaissants. Ils ont passé un très bon moment avec les enfants et tout le monde avait l’air très heureux et de bonne humeur. Les enfants couraient et riaient. »

Pour info, Kanye a proposé à Kim à San Francisco, et la source note que “C’est agréable de les voir revisiter la ville qui leur est spéciale et maintenant amener leurs enfants pour la balade.”

Kim n’a pas posté de photos du voyage sur son Instagram, mais restez à l’écoute !

