À l’intérieur du voyage post-rupture de Chrishell Stause de Sunset Selling

Chrishell Stause a partagé un aperçu de ses vacances « magiques ».

La star de 40 ans de Selling Sunset a troqué le blues de l’hiver contre un soleil bien mérité en célébrant sa co-star Emma Hernanet fêter le Nouvel An lors d’une semaine de vacances à Cabo San Lucas.

Le soir du Nouvel An, Chrishell a commémoré son voyage en publiant une collection de photos sur Instagram qui la voient jouer à des jeux à boire, poser en bikini avec Emma et mettre en vedette quelques amis célèbres, dont Cindy Crawford et sa fille Kaia gerber.

« Cette semaine a été magique pour célébrer les anniversaires et la nouvelle année ! Sérieusement, quelqu’un me pince », a écrit Chrishell en légende de la série de photos. « Bonne année!!! »

« Awww !!! Je ne pouvais pas demander un meilleur anniversaire que toi mi amor !!! » commenta Emma. « Maintenant, retrouvez-moi sur la plage à minuit pour bien finir cette année !!!!! »

Les vacances étoilées de Chrishell surviennent moins de deux semaines après qu’elle a révélé sur Instagram qu’elle et son partenaire, la co-star et patron de Selling Sunset Jason Oppenheim, s’étaient séparés cinq mois seulement après avoir confirmé pour la première fois qu’ils sortaient ensemble.