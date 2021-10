A Little Golf Journey est le jeu Switch relaxant que je ne savais pas que je voulais

J’aime un peu le golf. J’avais l’habitude de jouer, la plupart du temps mal, quand j’étais plus jeune, et j’aime toujours regarder les tournois majeurs quand j’en ai l’occasion. Je suis également devenu accro au PGA Tour 2K21 et je joue au moins une partie de golf aventure par mois pendant l’été. A Little Golf Journey sur Switch et PC combine en quelque sorte toutes ces choses dans une promenade décontractée d’un jeu que je serai heureux de jouer pendant un certain temps à venir.

En gros, il s’agit d’un jeu de golf comme les autres : vous devez frapper une balle à travers un environnement, finir par atterrir sur un green, puis mettre la balle dans le trou. C’est le golf par n’importe quelle définition. Ce dont A Little Golf Journey ne se soucie pas trop, ce sont les choses qui vont généralement de pair avec tout cela – les choses qui pourraient dissuader certaines personnes de pratiquer le sport.

Même l’écran de la carte est magnifique.

Il n’y a pas de sélection de club ici. Il n’y a pas de Par, pas de birdies, pas de bogeys, pas de compétition. Chaque trou, faisant partie d’une sorte de monde (accessible via une carte de type Mario à l’ancienne), donne des étoiles. Vous gagnerez un certain nombre de ces étoiles en fonction du nombre de coups nécessaires pour faire entrer la balle dans le trou. Plus d’étoiles ouvrent de nouvelles zones, mais il n’y a jamais aucun sentiment de danger ou de stress. « Oh, non, j’ai envoyé la balle dans ce lac ! » Pas de soucis, il suffit de redémarrer le trou, pas de mal. Vous n’avez pas seulement perdu un majeur après avoir été à trois coups d’avance sur le dernier tee.

Lorsque vous visez votre tir, vous pouvez plus ou moins voir où la balle va atterrir et vous préréglez la puissance, avec un boost de puissance en option et une visée de précision facilement accessibles en appuyant sur un bouton. Le putting est entièrement basé sur la force et il existe une ligne directrice pour s’assurer qu’il est presque impossible de le manquer.

Vous pourriez penser que tout cela semble bien, mais bon, peut-être un peu inutile ? Pourquoi s’embêter s’il n’y a pas de défi ? Mais ce qui est bien avec A Little Golf Journey, c’est qu’il y a un défi, mais il s’agit plutôt de trouver la meilleure façon de placer la balle pour obtenir un score faible et gagner le plus d’étoiles. Pouvez-vous aligner votre deuxième coup de manière à pouvoir frapper entre des arbres ? Est-il possible de sauter une partie du trou en coupant vers une île dans un lac ? Et de quoi parsèment ces étranges objets ?

Obtenir le maximum d’étoiles est en effet un défi, mais c’est un peu plus centré sur les puzzles que le golf traditionnel, qui lui-même est une sorte de jeu de puzzle quand on y pense. Ces objets étranges, ce sont des objets de collection ou des objets spéciaux qui débloquent des défis supplémentaires sur le parcours qui, une fois terminés, ouvrent des trous secrets qui sont ajoutés à la carte principale.

Tout est plutôt fracassant, et c’est magnifique d’une manière moins c’est plus. À un moment donné, j’aurai vu tout ce qu’il y a à offrir (il y a plus de 100 trous), et à ce stade, il y aura moins de choses à faire que dans un jeu de golf normal (où vous pouvez potentiellement jouer pour toujours en compétition avec d’autres ou simplement améliorer vos propres records personnels), mais tant qu’il y a plus à voir, je vais continuer à jouer. Je glande juste.

Avis de non-responsabilité : testé sur Nintendo Switch. Une copie du jeu a été fournie par l’éditeur. Également disponible sur PC. Au prix de 15,49 £.