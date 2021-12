« A Little To The Left » apporte une organisation saine à Nintendo Switch en 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Certaines personnes se contentent de laisser le chaos diriger leur vie, et c’est très bien. Mais pour des gens comme nous – des gens qui veulent que leurs stylos soient dans l’ordre de l’arc-en-ciel et que leurs crayons soient organisés par longueur – le monde peut être frustrant. Tant de choses sous des angles imparfaits ! Trop de meubles au design illogique !

Mais A Little To The Left, du duo Max Inferno basé à K’jipuktuk/Halifax, est le baume parfait pour apaiser nos nerfs épuisés. Rappelant des jeux d’organisation similaires comme Unpacking et Assembler avec soin, A Little To The Left consiste à ranger votre maison en faisant attention à la couleur, la forme et la taille. Juste… attention à votre chat, qui n’est pas d’accord avec votre sensibilité.

Avec l’aide des éditeurs britanniques Secret Mode, A Little To The Left arrivera sur Nintendo Switch et Steam en 2022. Assurez-vous d’avoir de la place sur votre page d’accueil Switch pour cela !