À l’occasion de la Journée mondiale du don de sang, dévoilement de l’histoire du COVID-19 et de la pénurie de sang : sauver les patients atteints de thalassémie

Immédiatement après que le gouvernement a annoncé en mai 2021 que les personnes de plus de 18 ans peuvent recevoir le vaccin COVID-19, le National Blood Transfusion Council (NBTC) a émis une ordonnance stipulant qu’une personne ne peut pas donner de sang pendant deux semaines après la vaccination. On pourrait se demander pourquoi le sujet du don de sang a pris une telle importance au point de justifier des corrections, des explications, etc. Voici un fait qui n’est étranger à personne : les services de transfusion sanguine revêtent une importance primordiale pour les interventions chirurgicales urgentes ou électives et les patients atteints de maladies génétiques rares du sang telles que la thalassémie. Selon l’Organisation mondiale de la santé, un pays devrait avoir des unités de sang égales à un pour cent de sa population et l’Inde ne respectait pas ce paramètre même avant la pandémie. Alors que nous assistons au piétinement du COVID-19 dans les systèmes de santé dans le monde, tout comme de nombreux autres secteurs, les blancs de sang et les services de transfusion sanguine sont également confrontés à des défis imprévus. Malheureusement, ce qui est étranger à la plupart, c’est le fait que près de 5 lakhs de patients thalassémiques qui nécessitent une transfusion sanguine tous les quinze jours ont été les plus durement touchés par la pénurie de sang pendant Covid-19.

Au cours des 14 derniers mois, il y a eu une forte baisse de la collecte d’unités de sang et les raisons de cette baisse ne sont pas mystérieuses. L’incapacité de voyager pour le don de sang, la peur de contracter le virus lors de la visite de camps de collecte de sang ou d’hôpitaux surpeuplés et de nouvelles directives pour empêcher les adultes vaccinés de donner du sang, ont conduit à de graves pénuries de sang dans le pays.

Les jeunes de 19 à 44 ans constituent la majorité des donneurs de sang en Inde. Considérant que la vaccination joue un rôle crucial dans la lutte contre le COVID-19, la question qui se pose est : que peut-on faire maintenant ? Les campagnes de sensibilisation doivent se concentrer sur l’éducation des jeunes volontaires au don de sang soit avant de se faire vacciner, soit au moins 14 jours après leur première ou leur deuxième dose. De plus, les donneurs jeunes et en bonne santé devraient se porter volontaires pour donner du sang, car les patients qui subissent des interventions chirurgicales d’urgence et souffrent de thalassémie ont un besoin urgent d’approvisionnement en sang.

Selon les rapports, un autre problème qui a résulté du faible taux de participation aux camps de don de sang est le « remplacement du sang » qui ne relève pas des directives du National Blood Transfusion Council (NBTC). Dans le remplacement du sang, le receveur est invité à amener un ami ou un membre de sa famille pour donner ou remplacer le sang utilisé dans une transfusion. En raison de l’insuffisance des installations de dépistage dans le pays, le sang de remplacement peut entraîner des infections telles que le VHC, le VIH et les infections transmises par transfusion pouvant entraîner la mort. Comment la situation s’est-elle aggravée pendant la pandémie? Jharkhand enregistre des décès attribués à une pénurie de sang, et à Bhatinda, quatre patients atteints de thalassémie ont été testés positifs pour le VIH. Un père d’un garçon thalassémique de cinq ans a parcouru 400 km à vélo dans le Jharkhand pour une transfusion sanguine de son enfant, car COVID-19 avait séché la banque de sang locale gauche.

Lorsqu’elle souffre de thalassémie, une personne peut avoir moins d’hémoglobine dans le corps que nécessaire. Le trouble peut provoquer une anémie, laissant la personne fatiguée. Les patients atteints de thalassémie légère ne nécessitent aucun traitement. Cependant, lorsque l’on souffre de formes plus sévères, les transfusions sanguines régulières deviennent critiques. Le trouble est originaire des pays méditerranéens, où les envahisseurs sont venus de plusieurs parties du monde et se sont mariés au sein de leurs communautés, entraînant une propagation drastique de la maladie. C’est à ce moment-là que cela a finalement conduit l’Inde à devenir la capitale mondiale de la thalassémie. L’Inde représente près de 10 pour cent de l’incidence mondiale totale de la maladie. Selon les estimations, près de deux millions de personnes souffrent de thalassémie et 10 000 nouveau-nés en sont la proie chaque année. Ces patients nécessitent des transfusions sanguines tous les 15 à 20 jours. Les statistiques révélées par le ministère de la Santé et du Bien-être familial sont inquiétantes. Selon eux, l’Inde a un besoin de 12 millions d’unités de sang et seulement 11 millions sont collectées chaque année. En l’absence de dépistages robustes et de bilans de santé préventifs, les patients atteints de thalassémie mineure transmettent la maladie à leurs enfants.

Par conséquent, le pays a besoin d’une politique nationale sur le trouble pour sensibiliser les masses au diagnostic et au traitement, ainsi que des stratégies en cascade pour empêcher sa propagation. Selon les directives de la National Health Mission (NHM), le dépistage avant le mariage et avant la conception devrait devenir une initiative de santé publique obligatoire. De plus, pour assurer un approvisionnement régulier en sang, un effort concerté est nécessaire. Dans le cadre du NHM, les gouvernements des États devraient mener des campagnes à la radio et sur toutes les plateformes de médias sociaux pour éduquer les gens et obliger les hôpitaux à organiser des camps de don de sang, au lieu de demander aux patients d’organiser des donneurs chaque fois qu’une transfusion est nécessaire. De plus, il est nécessaire d’assurer les déplacements interurbains des patients, des donneurs et des véhicules transportant du sang même lorsque les frontières sont scellées en raison du verrouillage.

En Inde, la prise en charge et la prise en charge des patients thalassémiques ne sont pas standardisées. Même si le pays a un traitement de la thalassémie mandaté en vertu de la loi de 2016 sur les droits des personnes handicapées (RPWD), cela n’a été que sur papier sans aucune mise en œuvre par les États. Les banques de sang peuvent suivre ou non les directives du NBTC après avoir obtenu les licences d’exploitation en vertu de la loi sur les médicaments et les cosmétiques. Par conséquent, il est essentiel que le pays dispose d’une autorité unique pour réglementer les services de transfusion sanguine. Pour le traitement, en plus de la greffe de moelle osseuse, les chercheurs devraient explorer de nouvelles thérapies pour réduire la fréquence des transfusions sanguines. Tout est dit, le gouvernement devrait inclure les patients dans l’élaboration des politiques et se concentrer sur la prévention et la gestion du traitement des patients atteints de thalassémie.

