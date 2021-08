À l’occasion de son 47e anniversaire, Kajol raconte comment elle a épousé Ajay Devgn après 4 ans de relation

Après avoir fréquenté pendant environ quatre ans, le couple s’est finalement marié en février 1999.

L’actrice Kajol a 47 ans aujourd’hui et le jour de son anniversaire, elle a raconté à ses innombrables fans des fèves et des extraits intéressants de sa vie. L’acteur a non seulement partagé comment elle a rencontré son mari Ajay Devgn et comment leur vie a progressé à partir de là et a culminé jusqu’à leur mariage, mais aussi de nombreux passages amusants sur sa relation avec Devgn. Elle a expliqué comment elle et Devgn avaient trompé les médias et les paparazzis à propos du lieu de son mariage et comment elle avait mal parlé de Devgn quelques minutes avant de le rencontrer pour la première fois. Le couple a partagé son histoire sur la page Instagram de Humans of Bombay dans leurs propres mots.

Quand Kajol et Ajay Devgn se sont-ils rencontrés ?

Kajol aurait déclaré avoir rencontré Devgn pour la première fois sur les plateaux de tournage de Hulchul (1995) lorsqu’elle a demandé à l’équipe où se trouvait le héros du film. Kajol a déclaré qu’après avoir été signalée par l’équipage, elle a vu Devgn assis dans un coin d’une manière pensive l’amenant à le dénigrer avant même qu’ils ne se rencontrent. Dans une déclaration précédente sur Koffee With Karan de Karan Johar, Kajol avait déclaré que sa première impression à propos de Devgn n’était pas favorable car il s’était assis tranquillement dans un coin et fumait une cigarette après l’autre sans parler à personne.

Quand et comment l’impression a-t-elle changé ?

Kajol a déclaré que les deux étaient devenus des amis proches après avoir commencé à discuter sur le plateau de tournage alors même qu’ils sortaient tous les deux avec d’autres personnes à ce moment-là. Kajol a également partagé avec franchise qu’elle s’était également plainte de son petit ami de l’époque à Devgn dans ses conversations. Kajol a partagé que bientôt tous les deux ont cessé de sortir avec d’autres et ont compris qu’ils seraient ensemble. L’acteur a déclaré que le duo a rapidement commencé à faire de longs trajets en voiture, à dîner ensemble et a finalement estimé qu’ils devraient se marier. Après avoir fréquenté pendant environ quatre ans, le couple s’est finalement marié en février 1999.

Obstacles dans le mariage de Kajol et Devgn

L’opposition frontale à l’idée du mariage est venue du père de Kajol qui n’aurait pas parlé à l’acteur pendant quatre jours car il avait alors voulu que Kajol se concentre sur sa carrière. Kajol a partagé que les parents de Devgn étaient à bord et après quelques jours, même son père s’est réchauffé à l’idée et a donné son «oui». Craignant que les médias et les paparazzi ne gâchent leur cérémonie de mariage privée, le couple avait faussement donné une mauvaise adresse aux médias alors qu’ils se mariaient dans leur propre maison en paix.

La carrière d’acteur de Kajol

Commençant sa carrière à Bekhudi en 1992, Kajol est devenue un nom familier avec la sortie de son film Baazigar en 1993, dans lequel elle était jumelée à Shah Rukh Khan. L’association avec Shah Rukh Khan s’est poursuivie pendant des décennies pour l’acteur. En 1995, l’actrice a sans doute réalisé le film le plus réussi de sa carrière – l’un des films préférés de Bollywood, Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995) – suivi de Kuch Kuch Hota Hai (1998). Dès le début du siècle, l’acteur a pris du recul en ce qui concerne le jeu d’acteur dans les films et a figuré dans des films limités toutes les quelques années comme Fanna (2006), U Me Aur Hum (2008), My Name is Khan (2010). entre autres. Elle a été vue pour la dernière fois dans Tribhanga – Tedhi Medhi Crazy qui est sorti sur Netflix cette année et a été récompensé pour sa performance par le public et les critiques.

