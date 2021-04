À l’occasion du 45e anniversaire d’Apple, voici quelques-uns des moments les plus mémorables de l’histoire de l’entreprise

Il y a 45 ans aujourd’hui, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne ont incorporé Apple Computer. Aujourd’hui, c’est la marque la plus précieuse sur la planète Terre et est évaluée à plus de deux mille milliards de dollars. Il commande la culture, cultive la créativité et défie les normes. C’est une entreprise pas comme les autres. Il est facile d’oublier comment nous sommes arrivés ici, alors j’aime périodiquement revenir sur les montagnes russes d’Apple sur une tapisserie.

En tant que fan de longue date, Apple représente le monde pour moi. En tant qu’être humain, cela a littéralement défini ma vie et la vie de milliards de personnes. Apple a permis à toutes les entreprises qui font tourner le monde. Habituellement, les publications reviennent sur les annonces de produits qui ont fini par changer le monde. Au lieu de cela, je voulais passer du temps à revenir sur des moments spéciaux de l’histoire d’Apple qui ne sont pas des annonces de produits. Des événements majeurs de la vie de Steve Jobs aux fuites les plus épiques, voici quelques moments incroyablement mémorables de l’histoire d’Apple.

19 mai 2006 | Le magasin phare d’Apple sur la 5e Avenue ouvre ses portes vitrées

Aujourd’hui, Apple compte plus de 500 magasins dans le monde entier, mais un magasin a toujours occupé une place spéciale dans nos cœurs. L’Apple Store de la Cinquième Avenue, souvent appelé «Le Cube», a toujours été le plus emblématique du groupe. Il a ouvert ses portes pour la première fois au printemps 2006 à des foules massives qui ne cesseraient de revenir pour chaque lancement de produit majeur.

Steve Jobs lui-même était là avec sa femme Laurene et a ouvert les portes aux tout premiers clients. Il y avait aussi Ron Johnson, chef de la vente au détail d’Apple à l’époque. Cette photo emblématique de Steve regardant le logo Apple que vous voyez parfois, a été prise ce jour-là.

Source: Fortune

L’Apple Store de la Cinquième Avenue a été un élément important de l’histoire d’Apple. C’est le plus grand monument d’Apple sur la côte est et c’est un pèlerinage régulier pour les fans d’Apple. Au cours de ses près de 15 ans d’existence, il a accueilli des dizaines de millions de personnes. Apple aime noter que le magasin accueille chaque année plus de personnes que l’Empire State Building ou la Statue de la Liberté.

30 mai 2007 | Steve Jobs et Bill Gates s’assoient avec Walt Mossberg et Kara Swisher pour une interview légendaire

Walt Mossberg et Kara Swisher sont bien connus pour leurs conférences légendaires sur la technologie et les affaires All Things Digital and Code Conference. Steve Jobs était un invité régulier de la conférence à l’époque, mais en 2007, il s’est assis aux côtés de Bill Gates avec Walt et Kara pour parler de leur relation et de leurs deux entreprises.

C’était la première fois depuis 1991 que les deux hommes s’asseyaient ensemble pour une entrevue. Les deux avaient la chimie d’un vieux couple marié, ils se sont fait des coups hilarants mais ont également reconnu les réalisations incroyables que chacun avait accomplies.

11 juillet 2008 | L’App Store s’ouvre et change de logiciel pour toujours

Le jour de l’ouverture de l’App Store a tout changé. Le premier jour de son ouverture, l’App Store ne proposait qu’environ 500 applications pour iPhone et iPod touch. Il a fait ses débuts avec des applications comme Twitterrific, le premier client Twitter et des jeux comme Super Monkey Ball, l’un des premiers vrais jeux à accéléromètre. L’App Store a instantanément alimenté l’iPhone et l’iPod touch. Cela a insufflé une nouvelle vie à l’iPhone OS et dès le début, il était clair que cela allait devenir quelque chose de grand. Je me souviens avoir téléchargé iPhone OS 2.0 et installé des applications comme Bubbles, Super Monkey Ball et Remote pour la première fois.

Source: TechCrunch

Depuis, l’App Store abrite plus de 2 millions d’applications de développeurs du monde entier. Il a créé des industries entièrement nouvelles et a permis à des entreprises d’un milliard de dollars entières comme Instagram et Uber. L’économie des applications, comme on l’appelle parfois, a complètement changé notre façon de vivre et de travailler.

19 avril 2010 | Gizmodo partage des photos du prototype de l’iPhone 4 laissées dans un bar

Apple a toujours été la cible de fuites et de rumeurs, mais en avril 2010, Gizmodo a décroché l’une des plus importantes. Brian Chen, journaliste pour Gizmodo, a mis la main sur un prototype d’iPhone 4 qu’un ingénieur Apple avait laissé dans un bar. Je me souviens du moment où l’article a été mis en ligne et je l’ai dévoré. Je suis sûr que beaucoup d’entre vous l’ont fait aussi.

Source: Gizmodo

L’appareil avait été caché à l’intérieur d’un étui sécurisé qui le faisait ressembler à un iPhone 3GS. Mais cela n’a pas trompé Gizmodo. Après avoir retiré le boîtier, Gizmodo a découvert le tout nouveau design en verre et en acier. Il a également révélé la caméra frontale, la tristement célèbre bande d’antenne, et il exécutait une version bêta interne de l’iPhone OS 4.

Il était clair à l’époque juste de le regarder que l’appareil était réel. C’était trop détaillé, trop poli et bien trop «Apple» pour ne pas être réel. Effectivement, John Gruber de Daring Fireball a appelé ses sources et a appris qu’il avait été perdu par une pomme et qu’il était impatient de le récupérer. Sans surprise, Steve Jobs s’est lui-même impliqué dans la situation et a personnellement tenté de récupérer l’appareil de Gizmodo.

7 juin 2011 | Steve Jobs présente les plans du ‘Apple Campus 2’ au conseil municipal de Cupertino

Quelques mois à peine avant son décès, Steve Jobs a présenté ses plans pour Apple Park au conseil municipal de Cupertino. Il a révélé son design emblématique en forme d’anneau et son magnifique aménagement paysager. Il a expliqué comment la société avait acquis la terre sur laquelle elle se trouve maintenant et s’est souvenue de l’époque où la terre n’était que des vergers d’abricotiers.

C’est assez amusant de revenir sur cet événement et de voir les rendus du campus près de 6 ans avant son ouverture au public pour l’événement iPhone X en septembre 2017.

5 octobre 2011 | Le monde se souvient de Steve Jobs à la suite de sa mort

Je me souviens du moment exact. J’étais debout dans mon salon, ce jour-là, j’avais suivi mon cousin à son lycée. Mon iPhone 4 a sonné. L’application CNN a montré une notification push indiquant que Steve était décédé. Je suis tombé en panne, mon héros était mort. Dès que je me suis connecté, j’ai vu une grande partie du monde ressentir la même douleur que moi. Immédiatement, des photos de mémoriaux improvisés dans les magasins Apple du monde entier commencent à inonder le Web. J’ai encore des frissons et je me souviens exactement de ce que j’ai ressenti cette nuit-là en regardant la photo de ce fan dans un Apple Store qui pleurait en dessous.

Source: Reddit

Les hommages ont afflué de dignitaires et de dirigeants. La déclaration du président Obama me fait toujours pleurer:

Le monde a perdu un visionnaire. Et il n’y a peut-être pas de plus grand hommage au succès de Steve que le fait qu’une grande partie du monde ait appris son décès sur un appareil qu’il a inventé. président Obama

Je me souviens avoir vu les dernières nouvelles à la télévision pour la première fois et je me souviens de m’être réveillé le lendemain matin et de l’avoir vu être la vedette de l’émission Today. Un enregistrement de l’épisode de ce matin, dédié à Steve, est toujours sur YouTube.

25 octobre 2011 | Tim Cook, Jony Ive, Al Gore, Bill Campbell et plus encore commémorent Steve Jobs à Infinite Loop

Plus tard en octobre, Apple a organisé un service commémoratif spécial dans la cour d’Infinite Loop. Il était dirigé par Tim Cook, mais des discours ont également été prononcés par de nombreux autres amis de Steve. Deux discours en particulier me comprennent toujours. Les histoires de Jony Ive sur les voyages avec Steve continuent d’être certaines de mes anecdotes préférées qui illustrent leur relation.

Bill Campbell, un vétéran de la technologie et membre du conseil d’administration d’Apple a également pris la parole. Il fondit en larmes en se souvenant non seulement de son collègue, mais de l’un de ses très proches amis. Son discours vous rappelle que Steve était autant une personne ordinaire que n’importe qui d’autre.

29 octobre 2012 | Scott Forstall quitte Apple, Craig et Jony prennent le contrôle d’iOS

Fin 2012, Tim Cook a renvoyé Scott Forstall. C’était un événement choquant qui résultait du refus de Forstall de s’excuser pour le déploiement raté d’Apple Maps avec iOS 6. Forstall ne s’accordait pas bien avec les autres dirigeants d’Apple et Tim Cook était déterminé à construire une équipe qui travaillait harmonieusement ensemble. Cela lui a donné l’opportunité d’envoyer Forstall emballer. Nous ne savions pas à l’époque que ce seul geste changerait complètement le cours du développement logiciel d’Apple.

Craig Federighi a repris le développement iOS et Jony Ive a repris la conception de l’interface humaine. La prochaine mise à jour majeure d’iOS, iOS 7, a complètement dépouillé la plate-forme de tous les éléments skeuomorphes et Craig a pris soin de le noter à plusieurs reprises lors de sa présentation à la WWDC 2013. Le design est une partie importante de l’histoire, mais cette décision a également rationalisé le développement d’Apple. plates-formes et les a rapprochés.

30 juillet 2017 | Les développeurs découvrent le design et l’identification faciale de l’iPhone X des mois avant l’annonce

Après qu’Apple a présenté le HomePod à la WWDC 2017, l’appareil a été déployé pour des tests parmi les employés. Apple a commencé à publier des versions du micrologiciel du HomePod au cours de l’été. Les développeurs ont pu mettre la main sur le firmware et trouver des tonnes de joyaux cachés. L’un d’eux était un glyphe qui révélait le design tout écran de l’iPhone X.

Le firmware a également révélé l’existence d’un déverrouillage biométrique du visage. C’est devenu une histoire énorme et on en a parlé sans fin pendant longtemps. Apple est généralement très prudent lorsqu’il s’agit de révéler rapidement des produits de ce calibre. Ainsi, lorsque les développeurs ont découvert l’iPhone X, appelé « D22 » à l’époque, ce fut une énorme surprise.

30 août 2018 | Apple télécharge accidentellement des photos de l’iPhone XS et de l’Apple Watch Series 4 au début

Le site Web d’Apple ne révèle presque jamais rien avant qu’il ne soit censé le faire. Ainsi, lorsque Apple a annoncé son événement annuel de septembre en août 2018, cela a époustouflé les gens lorsque . a trouvé des images des annonces de l’événement hébergées sur les serveurs d’Apple. . a pu révéler en exclusivité les iPhone XS et XS Max, ainsi que la refonte de l’Apple Watch Series 4.

Selon la rumeur, Apple augmentait la taille d’affichage de l’Apple Watch à l’époque, mais personne n’a eu de fuites majeures révélant la refonte du châssis ou le logiciel révisé qui l’accompagnait. Les fuites ont révélé qu’Apple apportait également une finition dorée brillante à l’Apple Watch pour la première fois depuis qu’ils avaient retiré l’Apple Watch Edition en or 18 carats.

27 juin 2019 | Jony Ive cimente un héritage sans précédent et quitte Apple pour former LoveFrom

Jony Ive et Steve Jobs étaient un match fait au paradis. Les deux hommes ont créé ensemble certains des produits les plus importants de l’histoire de l’humanité. Après la mort de Steve, Jony a dirigé les équipes qui ont créé l’Apple Watch et construit Apple Park. Ive est incontestablement le créateur le plus important de cette époque et sa marque sur le monde est indélébile. Ainsi, quand Apple a annoncé à l’été 2019 que Jony quittait l’entreprise pour former un nouveau studio indépendant « LoveFrom », c’était une énorme nouvelle.

Jony avait déjà pris une place arrière dans la conception de produits au jour le jour, laissant ces emplois à Alan Dye et Richard Howarth. Il n’était donc pas tout à fait surprenant qu’il choisisse de partir, mais cela a envoyé une onde de choc dans l’industrie. Cela a donné aux autres concepteurs d’Apple la possibilité d’essayer de nouvelles choses et de briser le moule.

Aujourd’hui, l’équipe de conception industrielle d’Apple est dirigée par Evans Hankey, un membre de longue date de l’équipe de Jony. Sa première présentation publique au public a eu lieu en décembre dernier sous le nom de VoiceOver pour la vidéo AirPods Max d’Apple. L’équipe d’interface humaine d’Apple est toujours dirigée par Alan Dye, dont le dernier événement public a raconté l’introduction de la liste des nouveaux cadrans d’Apple lors de l’événement de septembre 2020.

Il y a tellement de moments mémorables dans les 45 ans d’histoire d’Apple. Nous pourrions en parler pour toujours, mais nous voulons savoir quels sont vos moments préférés. Faites-nous savoir quels moments de l’histoire d’Apple vous vous souvenez le plus dans les commentaires ci-dessous!

