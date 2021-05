À l’ordre du jour: commander directement auprès des points de vente signifie ne pas dépenser des marges élevées pour les services d’agrégation

Ils font aussi des barres Snickers frites, qui contiennent suffisamment de calories pour nourrir une famille! Retour sur le secteur. Étant donné que pour les Indiens, les non-végétariens égalent le poulet, ces gars-là ont bien réussi.

Dans un autre avatar, je me détesterais de dire aux gens de rester à la maison et de ranger lorsqu’ils peuvent sortir et améliorer leur expérience. Mais pour le moment, non seulement je vous encourage tous à commander au fur et à mesure que vous le pouvez (et à soutenir notre industrie F & B), je recommande également fortement de commander directement auprès des points de vente, afin qu’ils n’aient pas à débourser inexplicablement. des marges élevées accordées aux services d’agrégation, ce qui (étant donné les circonstances actuelles) équivaut à une extorsion opportuniste de la sorte. Voici mon choix pour cette quinzaine:

Ojolife: La santé d’abord. J’appréhende toujours les plans de repas sur mesure, encore plus quand ils clignotent des termes comme «détox» et «perte de poids». Eh bien, Ojolife était un plaisir agréable, en ce que toute la nourriture était variée, soigneusement planifiée et superbement préparée. Vous vous inscrivez pour une semaine environ et, chaque matin, une boîte apparaît avec un menu détaillé pour la journée, qui comprend des jus de fruits, des boissons énergisantes, des repas chauds et froids, des boissons chaudes et même un dessert. Si quoi que ce soit, j’ai eu du mal à finir la nourriture sur n’importe quel jour et pourtant j’étais étonnamment dans ma limite d’apport calorique quotidien. Eh bien, médicalement parlant, je ne pense pas que le corps ait jamais besoin de se désintoxiquer, mais, dans un sens moins strict, cette période de cinq jours d’alimentation saine m’a certainement fait me sentir mieux et plus consciente de mon mode de consommation. Commandez sur ojolife.in

Aliments artisanaux LIFE: Repas simples faits maison livrés à votre porte pour un prix modique. Ce sont des plats végétariens avec un menu assez varié, préparés frais tous les jours, pas trop riches en huile et en épices. Pour l’instant, ce service est limité à certaines parties de NCR. Pour commander, appelez le 9313447353.

Appeler Chotu: Vient ensuite la décadence et Call Chotu est parfait, en ce sens qu’il ne laisse aucun désir gastronomique gourmand sans contrepartie – des brochettes aux colporteurs chinois, des petits pains et des collations aux aliments de base plus lourds. Considérez-le comme une cuisine cloud agrégée qui récupère les «meilleurs hits» de ses autres menus cloud, vous obtenez ainsi une liste étendue d’offres d’un fournisseur de services, toutes à des prix modestes. Commandez sur callchotu.in

Hung Li: Il s’agit d’une version à prix modéré de plats chinois induisant la nostalgie desi servis dans ces boîtes dans lesquelles nous avons vu des gens dans des sitcoms américains manger. Dans l’ensemble, le menu est assez exhaustif, mais pas assez compliqué à commander et pas trop adapté pour sembler non asiatique du sud-est. C’est pour ces frénésie de films de fin de soirée lorsque vous voulez de la nourriture savoureuse sans les tracas du service. Commandez sur hungli.co.in

Chickeera: Ils font tout le poulet, de la charrette new-yorkaise aux versions mexicaine et moyen-orientale (pita-qui, n’importe qui?), Et même des gyros et des burritos. Ils font aussi des barres Snickers frites, qui contiennent suffisamment de calories pour nourrir une famille! Retour sur le secteur. Étant donné que pour les Indiens, les non-végétariens égalent le poulet, ces gars-là ont bien réussi. Commandez sur chickeera.com

Sauces Habanero: Maintenant pour un peu d’effort personnel. La gamme de sauces et de trempettes de Habanero est un excellent moyen de pimenter un repas simple, d’un bol de ramen à un plat de pâtes rapide. J’ai même fait des tortillas (en utilisant aussi leurs wraps) et leur sauce barbecue épicée. Un cri spécial à leur sauce au piment Sriracha très polyvalente. Commandez sur habanero.in/shop

Entreprise alimentaire vivante: Il s’agit d’un service de livraison gastronomique avec un mélange de produits comestibles, de céréales pour petit-déjeuner, de chocolats, d’huiles, de trempettes, de sauces, de pâtes à tartiner, même de mélanges de poudre de podi fraîchement moulu qui sont autrement difficiles à trouver, et une gamme solide de tofu. Vaut vraiment le détour si vous voulez augmenter la mise avec un minimum d’effort en termes de ce que vous concoctez dans votre cuisine. Commandez sur livingfood.co

L’écrivain est un sommelier

