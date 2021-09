“A Love Supreme”: le chef-d’œuvre du jazz de John Coltrane expliqué

Peu d’albums de jazz ont été disséqués, analysés et écrits autant que Jean Coltranele chef-d’œuvre sanctifié de A Love Supreme. C’est un album qui a été décrit par Dan d’acier‘s Donald Fagen comme “La Bible”, et ses fidèles en parlent souvent sur des tons feutrés et révérencieux.

Possédant une beauté rare et mystérieuse, A Love Supreme est l’hymne de louange à Dieu de Coltrane, et a continué à éclipser, tant en termes de ventes que de renommée, tous les autres enregistrements que le musicien né en Caroline du Nord a sorti au cours de son court mais fertile carrière. Coltrane avait déjà réalisé plusieurs albums importants – notamment Blue Train, Giant Steps et My Favorite Things – mais A Love Supreme était le disque qui a étendu sa renommée bien au-delà du monde du jazz.

Malgré toute sa notoriété, cependant, il y a encore des gens qui viennent à cette musique fraîche, ignorant les circonstances de son enregistrement et pourquoi elle est toujours importante aujourd’hui. Cet article, espérons-le, explique en partie certaines des questions de base sur A Love Supreme de John Coltrane.

Pourquoi A Love Supreme est-il considéré comme important ?

A Love Supreme est le couronnement de l’un des musiciens les plus progressifs et les plus influents du jazz ; une pierre de touche qui continue de résonner et d’inspirer les musiciens et les auditeurs du monde entier. Il a marqué le summum absolu de la vie créative de John Coltrane; l’album qui l’a canonisé et fait de lui une icône sainte.

En termes de cohérence de sa vision artistique, de son contenu intellectuel, de son poids émotionnel et de sa créativité musicale, A Love Supreme représentait un point culminant non seulement pour le jazz mais aussi pour la musique en général. Le batteur Elvin Jones, dont les polyrythmies cinétiques ont aidé à définir le son de A Love Supreme, a décrit l’album en 2001 comme « toute l’histoire de [John Coltrane’s] toute la vie », ajoutant : « Cela a élargi le concept de ce qu’était la musique. »

Quel est le concept derrière A Love Supreme ?

John Coltrane a conçu A Love Supreme comme une suite en quatre parties retraçant son chemin vers la rédemption. En 1957, Coltrane a eu une révélation qui a changé sa vie qui l’a sauvé de la dépendance et l’a conduit à un nouveau sentiment de conscience spirituelle accrue. Coltrane a écrit les notes de pochette de l’album sous la forme d’une lettre s’adressant à l’auditeur, et a inclus un poème exprimant sa sincère gratitude à Dieu. A Love Supreme est donc le son de Coltrane qui réussit à tisser les fils musicaux et spirituels de sa vie.

Où était John Coltrane dans sa carrière au moment de l’enregistrement ?

Coltrane avait 38 ans lorsqu’il a enregistré A Love Supreme et à ce moment-là, était le doyen incontesté du jazz progressif et de pointe qui se rapprochait de plus en plus d’une approche avant-gardiste plus extrême. Il s’était fait connaître dans le Miles Davis Quintet au milieu des années 1950 avant de lancer sa carrière solo au label Prestige en 1957. Sa carrière s’est accélérée entre 1959 et 1961 lors d’un passage productif chez Atlantic Records, mais s’est épanouie plus pleinement chez Impulse. !, où il est resté de 1961 jusqu’à sa mort en 1967. A Love Supreme était son dixième album pour la compagnie et le 17e de sa carrière, après Crescent, sorti un an plus tôt.

Où l’album a-t-il été enregistré ?

A Love Supreme a été enregistré dans l’un des studios d’enregistrement les plus célèbres de l’histoire du jazz ; Van Gelder Studio à Englewood Cliffs, New Jersey, où de nombreux classiques Blue Note, CTI et Impulse! les séances ont été coupées. Bob Thiele, producteur de Coltrane depuis 1961 Live! Chez The Village Vanguard LP, j’ai supervisé la session; c’était quelqu’un en qui Coltrane avait confiance parce qu’il donnait des mots d’encouragement plutôt que des directives, permettant au saxophoniste de s’exprimer totalement et de contrôler complètement sa musique.

L’album de 32 minutes a été enregistré en une seule session de quatre heures, entre 20 heures et minuit, le 9 décembre 1964. Son ingénieur était Rudy Van Gelder, un grand mathématicien de l’audio connu pour sa préparation méticuleuse et son souci du détail. , et des placements de microphone habiles. Il avait déjà travaillé plusieurs fois avec Coltrane ; enregistrant son album Blue Note de 1957, Blue Train, ainsi que tout le Prestige du saxophoniste et le précédent Impulse! LPs.

Qui a joué sur le disque ?

Coltrane était accompagné du groupe qui allait devenir son « Classic Quartet ». Aussi important dans l’histoire du jazz que Louis Armstrong‘s Hot 5 et Miles Davis‘ deux grands quintettes, le groupe était composé de pianiste McCoy Tyner, le bassiste Jimmy Garrison et le batteur Elvin Jones. Tous extrêmement talentueux, ils avaient rejoint le saxophoniste à différentes époques – Tyner et Jones en 1960, Garrison au début de 1962 – mais se sont rapidement transformés en une unité cohérente dont les sensibilités étaient parfaitement en phase avec la vision sonore et métaphysique de Coltrane. Le quatuor ne durera que jusqu’en décembre 1965, date du départ de Tyner, suivi de près par Jones. Les deux hommes étaient incapables de se voir un rôle dans la nouvelle direction musicale du saxophoniste à la suite de A Love Supreme.

Quel est le son et le style du disque ?

Si A Love Supreme – malgré sa renommée – n’est pas l’une des œuvres les plus accessibles du saxophoniste, c’est sans doute son enregistrement le plus immersif. Stylistiquement, l’album est un exemple par excellence de jazz modal, qui est basé sur des gammes définies plutôt que sur des séquences d’accords et donne un son souvent harmoniquement statique mais toujours envoûtant.

Il attire l’auditeur dès les toutes premières mesures de « Part 1 – Acknowledgement », où, après une éclaboussure profonde et ondulante du gong chinois d’Elvin Jones, nous entendons Coltrane énoncer une brève fanfare de saxophone ténor sur le piano brumeux de McCoy Tyner. accords. Ensuite, les cymbales chatoyantes de Jones mènent à la piste proprement dite; un appel à la prière qui commence par le motif de basse à quatre notes répété de Jimmy Garrison qui est ensuite repris par le saxophone ardent de Coltrane et devient finalement la base d’un chant vocal semblable à un mantra.

« Part II – Resolution » swingue fort avec des rythmes vertigineux et tourbillonnants, tandis que le fébrile « Part III – Pursuance » s’ouvre sur un solo de batterie turbulent. A Love Supreme se termine par le blues « Part IV – Psalm », qui monte et descend avant de se résoudre sur une note triomphale d’exaltation religieuse.

Que pensaient les gens du disque au moment de sa sortie ?

Sorti sur l’Impulse ! label en février 1965, A Love Supreme a été universellement salué comme le chef-d’œuvre déterminant pour la carrière du saxophoniste. Son impact a été si profond qu’il est rapidement devenu l’une des plus grandes réalisations musicales du jazz – et de Coltrane. Malgré sa nature ésotérique et profondément spirituelle, il a immédiatement trouvé grâce dans les cercles du jazz et du rock. L’influente bible du jazz, Downbeat, a donné au disque une critique de cinq étoiles et, plus tard cette année-là, les lecteurs du même magazine l’ont élu Album de l’année.

A Love Supreme a même fait sentir sa présence aux Grammy Awards de 1966, recevant des nominations pour la meilleure performance par un petit groupe ou un soliste avec un petit groupe et la meilleure composition de jazz originale (il a perdu respectivement devant le Ramsey Lewis Trio et Lalo Schifrin). Le LP est finalement devenu disque d’or aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie et reste l’œuvre la plus réussie commercialement de John Coltrane.

Existe-t-il des enregistrements live de A Love Supreme ?

Il y en a deux que nous connaissons. Coltrane a rarement interprété A Love Supreme dans un cadre de concert et, de plus, semblait réticent à le reproduire devant un public, peut-être parce que, en tant que déclaration de son éveil spirituel, c’était une chose intensément personnelle et privée. En spéculant sur les raisons pour lesquelles son mari l’a joué rarement, Alice Coltrane a déclaré à l’auteur Ashley Kahn dans le livre de 2002 A Love Supreme: The Creation Of John Coltrane’s Classic Album: “Je crois que le caractère sacré peut être la raison.”

Pendant de nombreuses années, on a pensé que le seul enregistrement live de A Love Supreme existant était celui qui a été publié pour la première fois en 2002 sur le troisième et dernier disque de la compilation, A Love Supreme: The Complete Masters. Il a été enregistré le 25 juillet 1965, au Festival de Jazz d’Antibes sur la Côte d’Azur. À l’époque, l’enregistrement en studio de A Love Supreme n’était pas encore sorti en France, mais au cours de la première des deux nuits là-bas, le quatuor de Coltrane a interprété une version de 48 minutes de la suite qui a été enregistrée et diffusée à la radio et à la télévision françaises. La performance est remarquable pour la nature exploratoire des solos de Coltrane – en particulier sur “Resolution” avec ses harmoniques hurlantes – qui le montrent plonger plus profondément dans le territoire de l’avant-garde.

En 2021, il a été annoncé qu’un enregistrement amateur jusqu’alors inconnu de A Love Supreme avait été découvert dans la collection privée du regretté flûtiste / saxophoniste de jazz et éducateur Joe Brazil, qui a enregistré le quatuor Coltrane jouant la suite en direct le 2 octobre 1965, au Penthouse, un petit club de jazz à Seattle, Washington. Avec un temps de plus de 75 minutes, la performance – publiée sous la forme Un amour suprême : vivre à Seattle – est important car il documente Coltrane augmentant son quatuor habituel avec le saxophoniste ténor Pharoah Sanders, le saxophoniste alto Carlos Ward et un deuxième bassiste, Donald Raphael Garrett. Bien que beaucoup plus lâche et manquant de la netteté de la performance originale en studio, A Love Supreme – Live In Seattle n’est pas moins convaincant et trouve les quatre mouvements de la suite animés par des percussions africaines cliquetantes et ponctués d’interludes mettant en lumière des solos de basse et de batterie.

Quelle a été l’influence de A Love Supreme ?

A Love Supreme est peut-être le seul album de l’histoire de la musique dont le message spirituel a inspiré la fondation d’un sanctuaire dédié à son créateur et à sa musique : The Church Of St. John Coltrane a été fondée à San Francisco en 1971.

L’album a également donné naissance à ce qui est devenu connu sous le nom de «jazz spirituel», caractérisé par le mariage de rêveries cosmiques profondes avec des sons progressifs mêlant jazz, blues, gospel, folk et musique orientale. Ses praticiens comprenaient la femme de Coltrane, Alice, ainsi qu’Albert Ayler, Pharoah Sanders, Lonnie Liston Smith et, plus récemment, Kamasi Washington, qui a relancé le genre de manière spectaculaire.

La musique rock, elle aussi, a été profondément affectée par A Love Supreme ; des groupes de la fin des années 60 comme les Grateful Dead, Santana et les Frères Allman étaient célèbres pour jouer de longs solos sur de longs passages à un accord; une fonctionnalité inspirée du style modal envoûtant et ouvert de A Love Supreme.

A Love Supreme a également engendré une multitude de versions de couverture. Les premiers étaient par Alice Coltrane (sur son album World Galaxy de 1972) et les divinités jazz-rock Carlos Santana et John McLaughlin (sur leur collaboration de 1973, Love Devotion Surrender), qui ont enregistré « Acknowledgement » (bien que dans les deux cas, la chanson ait été intitulée « A Love Supreme » ). Elvin Jones et McCoy Tyner ont également rendu hommage à l’album sur leurs albums solo en enregistrant respectivement “Acknowledgement” et “Pursuance”. En 1994, le Branford Marsalis Quartet est allé jusqu’à enregistrer A Love Supreme dans son intégralité. En dehors du jazz, en 1988, le crooner soul-jazz Will Downing a radicalement retravaillé le chant vocal de A Love Supreme et l’a transformé en un tube pop orienté dance du même nom.

Dans quelle direction la musique de Coltrane est-elle allée après A Love Supreme ?

Bien que Coltrane n’ait vécu que deux ans et demi après avoir enregistré A Love Supreme, l’album a été sa rampe de lancement pour des explorations encore plus profondes de la spiritualité à travers le son ; ouvrant un portail vers un nouveau cosmos sonore défini par une musique atonale intense et des compositions tentaculaires et longues jouées par de grands ensembles (Ascension) et des suites interprétées par des duos de saxophones et de tambours (Interstellar Space).

