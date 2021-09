À Man United, Cristiano Ronaldo ne connaissait pas le mot pour confiant dans la première interview en anglais alors que l’attaquant timide a été aidé par Gary Neville

Cristiano Ronaldo n’a pas toujours été le footballeur confiant et charismatique que nous voyons aujourd’hui – il ne connaissait même pas le mot confiant lorsqu’il est arrivé pour la première fois en Angleterre.

Non, lorsque Manchester United l’a recruté pour la première fois du Sporting Lisbonne pour 12,24 millions de livres sterling en 2003, il était encore en train de se développer en tant que joueur mais est rapidement devenu le plus grand joueur du jeu.

Voilà un homme qui ne manque pas de confiance

.

Mais il n’était qu’un enfant lorsqu’il a déménagé du Portugal à Manchester en 2003

Il s’est adapté assez rapidement à la vie en Premier League et s’est amélioré au fil de la saison 2003/04.

Ronaldo, aujourd’hui âgé de 36 ans, peut parler plusieurs langues, mais à l’époque, sa maîtrise de l’anglais n’était pas aussi rapide que ses performances sur le terrain. Il avait 18 ans pour être honnête.

Ainsi, en 2004, c’est à Gary Neville de l’aider dans sa première interview en anglais.

Neville venait de marquer le vainqueur contre Leicester en avril, mais c’est Ronaldo qui a remporté le prix de l’homme du match.

Neville a aidé Ronaldo lors de sa première interview en anglais et lui a donné des conseils amusants sur ce qu’il fallait dire

On voit la légende de United demander au journaliste de Sky Sports s’il veut que Ronaldo, alors âgé de 18 ans, parle devant la caméra.

Neville fait alors signe à son coéquipier et lui donne même quelques conseils sur ce qu’il faut dire… comme « J’ai apprécié le jeu. Je dribble très bien ».

L’attaquant portugais a ensuite répondu à une question en anglais avant de lutter pour comprendre le reste des questions.

Neville est alors intervenu et a répondu à sa place alors que l’adolescent commençait encore à maîtriser la langue.

Il n’a pas fallu longtemps à Ronaldo pour parler couramment et devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. “Son anglais est probablement meilleur que le mien maintenant”, a plaisanté Neville sur Instagram en partageant le clip.

Il est devenu une superstar à la fois au niveau national et en Europe, mais il n’avait pas peur d’aider ses coéquipiers qui avaient du mal avec la langue, comme il l’a fait à son arrivée.

Ronaldo a interviewé Anderson en direct sur Sky Sports après que United ait remporté le titre

Des années plus tard, Ronaldo a mené une interview amusante en direct sur Sky Sports avec son coéquipier Anderson après que Man United ait remporté le titre de Premier League en 2009, qui était son dernier en rouge avant de rejoindre le Real Madrid.

Il a posé les questions en portugais et en anglais avant d’encourager le milieu de terrain brésilien à répondre.

Après une question assez routinière, Ronaldo a décidé de troller son coéquipier lorsqu’il l’a interrogé sur sa performance.

Il a dit à Anderson: “Vous avez été un peu décevant parce que vous êtes entré et n’avez eu qu’une seule touche de balle.”

La réponse était en portugais et il a ensuite refusé de traduire la réponse… quoi qu’il ait dit, c’était un moment assez amusant dans les vestiaires.

Ronaldo était un ajout populaire au vestiaire dès son arrivée et Roy Keane, capitaine à l’époque, a aimé ce qu’il a vu.

“Il avait une belle présence à son sujet et une bonne attitude”, écrit-il dans son autobiographie, The Second Half.

« Ce qui m’a le plus impressionné, c’est qu’il avait eu la possibilité de rester à Lisbonne encore un an, en prêt, mais il a dit non ; il était tout de suite venu à Manchester. J’ai pensé que c’était une bonne et courageuse décision – parce qu’il n’avait que dix-sept ans.

« Après les premiers jours, à le regarder s’entraîner, ma réaction a été : ‘Ce garçon va être l’un des plus grands joueurs du monde.’ Je ne l’ai pas dit publiquement, car je me méfierais toujours de construire un joueur trop tôt – ou de le renverser.

. – .

Ronaldo a remporté le Soulier d’or de Premier League avec 31 buts au cours de la saison 2007/08 – son avant-dernier avec United avant de rejoindre le Real Madrid en 2009

« Il ressemblait à un joueur. Vous devez regarder la partie, et il l’a fait. [Zinedine] Zidane ressemblait à un joueur – et Ronaldo ressemblait à un joueur. La forme, le langage corporel – ils étaient là. Un peu d’arrogance aussi. Mais il était gentil avec lui ; il était très sympathique. On oublie qu’il a été très fortement critiqué lors de son entrée en scène. Il descendait trop vite lorsqu’il a été plaqué, son produit final n’était pas assez bon.

«Mais – encore une fois – il n’avait que dix-sept ans, un gamin. Je jouais au football junior pour Rockmount, à Cork, à cet âge.

« Il était incroyable. Il a immédiatement été l’un des joueurs les plus travaillants de United. La plupart des joueurs que je connaissais travaillaient dur, mais Ronaldo avait le talent en plus du rythme de travail.

« Il était beau et il le savait. Il était vaniteux en ce sens – devant le miroir. C’était un grand garçon, une grande unité. Je penserais, ‘Bien sur yeh.’ En regardant certains des autres gars devant le miroir, je me disais : « Ouais putain de pépite ».

«Mais Ronaldo avait une innocence envers lui et une gentillesse. Je ne pense pas qu’il se soit jamais relâché, ou qu’il se soit jamais plus soucié du miroir que de son jeu. J’ai toujours pensé que le football était son amour.

Il est maintenant de retour et son retour au club est considéré comme un moyen de raviver d’anciennes gloires, à commencer par remporter un premier titre de Premier League depuis 2013.

Il est entré directement dans la formation de départ à Old Trafford contre Newcastle. Comme s’il n’y avait jamais eu le moindre doute qu’il ne le ferait pas.