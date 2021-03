À mesure que la technologie mûrit, d’autres utilisations émergeront?

Avant que l’ère des smartphones ne permette à la personne moyenne dans la rue de prendre un selfie avec sa célébrité préférée, les autographes et les souvenirs signés étaient très recherchés par les collectionneurs. Naturellement, la valeur de ces souvenirs du monde réel, authentiques et rares est élevée et le reste aujourd’hui.

Cependant, grâce à l’utilité de la technologie blockchain, les objets de collection numériques deviennent l’autographe moderne ou l’œuvre d’art unique en son genre et inestimable. Les gens n’ont pas besoin de chercher plus loin que les 69 millions de dollars payés aux enchères pour le désormais célèbre «Everydays: The First 5000 Days», un collage numérique créé par l’artiste numérique Mike Winkelmann, mieux connu sous le nom de Beeple.

La vente aux enchères de l’œuvre d’art numérique, qui présentait quelque 5 000 œuvres d’art numérique créées par Winkelmann, est le NFT le plus cher jamais vendu aux enchères par les commissaires-priseurs de renommée mondiale Christie’s. Dans une frappe rapide du marteau du commissaire-priseur, une œuvre d’art cryptographique a non seulement secoué le monde des objets de collection numériques, mais a instantanément fait entrer les NFT dans la conscience dominante.

Le monde de l’art n’est pas la seule industrie à profiter des fruits de la popularité des NFT. Diverses icônes, marques et équipes sportives sont entrées dans la mêlée en frappant des cartes à collectionner et des souvenirs numériques qui ont également attiré des offres d’un million de dollars de collectionneurs de NFT amateurs de sport.

Le vétéran de la NFL, Rob Gronkowski, a placé la barre haute pour l’espace sportif NFT après sa récente vente aux enchères d’une série limitée de cartes à collectionner commémorant ses quatre campagnes NFT réussies. Chaque titre NFT à succès était représenté par une carte à collectionner NFT composée de 87 versions numériques, tandis qu’une cinquième «carte réfracteur de point culminant de carrière» a été créée en hommage à ces quatre campagnes réussies.

Gronk a réussi à vendre un total de 349 cartes à collectionner aux enchères ainsi que la carte unique Career Highlight à 95 propriétaires différents. La valeur marchande totale de l’enchère était de 1 014 Ether (ETH) évaluée à 1,8 million de dollars, le NFT ponctuel de Career Highlight se vendant à 229 ETH évalué à environ 435 000 dollars.

Les tweets signés numériquement deviennent également très précieux en tant que NFT. Le PDG et co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a vendu une version tokenisée de son tout premier tweet et de celui de la plateforme pour 2,9 millions de dollars. Le produit de la vente a été reversé à une organisation caritative africaine qui soutient les efforts à travers le continent pour lutter contre la pandémie COVID-19 en cours.

Pendant ce temps, il est discutable de savoir si toutes les œuvres d’art proposées apportent de la valeur à l’industrie, car par exemple, certains commentateurs, même en dehors de la communauté crypto principale, commencent à remettre en question les étiquettes de prix des œuvres d’art NFT, comme le pixel rouge unique qui a été mis en vente pour 900 000 $.

Les jetons non fongibles ont pris d’assaut l’espace de la crypto-monnaie en 2021, alors que diverses formes d’objets de collection numériques ont attiré des étiquettes de prix de plusieurs millions de dollars. Mais y a-t-il des cas d’utilisation plus fructueux pour l’espace en plein essor que la simple vente de NFT en tant qu’art?

Un seul pixel rouge vendu comme un NFT pour 900 000 $. Hm. Droit. J’ai compris. pic.twitter.com/OM9DidPbA0 – Marques Brownlee (@MKBHD) 25 mars 2021

Alors que ces valeurs astronomiques pour divers NFT continuent d’étonner les spectateurs, cela soulève la question de savoir si les prix payés pour les objets de collection numériques créent un battage médiatique qui enlève d’autres cas d’utilisation potentiellement plus bénéfiques pour l’espace NFT.

Vitalik Buterin espère que les NFT soutiendront les écosystèmes blockchain

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, s’est plongé dans la discussion sur le NFT par le biais d’un article de blog sur son site Web, soulignant ses espoirs que les NFT soient plus largement utilisés pour financer ou soutenir les efforts et les organisations qui travaillent au profit de causes sociales.

Le cofondateur d’Ethereum s’attaquait au pourcentage relativement faible de financement que les éléments cruciaux de diverses infrastructures de la blockchain reçoivent réellement au sein de leurs écosystèmes. En utilisant Ethereum comme exemple principal, Buterin a peint un contraste frappant entre les quelque 37 millions de dollars dépensés quotidiennement en récompenses de bloc et en frais de transaction et les 30 millions de dollars annuels consacrés à la recherche, au développement de protocoles et aux subventions de l’écosystème de la blockchain.

Le message de Buterin a exploré le concept de légitimité et comment et ce que la société juge légitime en jouant un rôle crucial dans la façon dont cet objet devient accepté ou utilisé: «La légitimité est un modèle d’acceptation d’ordre supérieur.

Buterin pense que ce comportement social coordonné permettra à l’espace blockchain de soutenir des plates-formes et des écosystèmes qui récompensent et soutiennent le travail qui les soutient. Cependant, il a admis que le battage médiatique actuel dans l’espace NFT et le potentiel de réaliser d’importants gains de valeur pourraient nuire à des résultats plus bénéfiques, ajoutant: «Si la conception de la légitimité des NFT peut être tirée dans la bonne direction, il y a une occasion d’établir un solide canal de financement pour les artistes, les organismes de bienfaisance et d’autres. »

Le battage médiatique est-il justifié?

D’autres experts de l’industrie ont également souligné leur conviction que la valeur astronomique de certains des principaux NFTs est justifiée tout en concédant qu’il pourrait y avoir des cas d’utilisation plus avantageux pour les objets de collection vérifiés numériquement.

Mattison Asher, qui mène des recherches sur Ethereum, NFT et DeFi chez ConsenSys, estime que les conditions de marché favorables ont joué leur rôle dans certains des prix élevés payés pour les NFT. Cependant, il a ajouté que les professionnels natifs de la cryptographie ont cherché à redonner à l’espace et à soutenir les artistes de la cryptographie à mesure que leurs portefeuilles augmentaient ces derniers mois.

Bien qu’Asher admette qu’il est difficile de dire si certains de ces NFT valent vraiment le prix payé pour eux, il pense qu’il s’agit d’une étape psychologique importante pour l’industrie et reflète le succès grandissant de l’écosystème de la crypto-monnaie:

«Beeple et l’industrie de la cryptographie dans son ensemble ont dû surmonter une quantité incroyable d’adversité pour atteindre le niveau de succès qu’ils connaissent actuellement. Semblable à l’industrie de la cryptographie dans son ensemble, Beeple crée des œuvres numériques depuis des années, souvent avec peu de reconnaissance. L’œuvre mise aux enchères par Beeple raconte l’histoire de l’artiste Beeple, mais reflète également l’histoire de la cryptographie dans son ensemble.

Stephen Young, le fondateur de la plate-forme de financement décentralisée basée en Afrique du Sud NFTfi, qui permet aux utilisateurs de mettre leurs NFT en garantie d’un prêt ou d’offrir des prêts à d’autres utilisateurs sur leurs NFT, estime que le battage médiatique et la valeur payés pour les NFT sont justifiés, étant donné que ces projets ont été développés et publiés sur le marché baissier de la crypto-monnaie.

Cependant, les mesures de relance monétaire en cours dans le monde ont également entraîné une inflation des prix des actifs, ce qui s’est répandu dans le monde des crypto-monnaies et des NFT. Young a déclaré à Cointelegraph que la popularité de l’art NFT et d’autres objets de collection est également influencée par le coût relativement faible de la frappe et du commerce des NFT dans leurs formes actuelles et qu’il est logique que l’art soit la première forme qui atteint le courant dominant, étant donné les limites actuelles de le réseau Ethereum:

«Le contenu numérique ne nécessite pas à peu près le même débit que les jeux, par exemple. Avec les médias, vous n’avez besoin que de transactions pour frapper et transférer l’actif (ce qui n’arrive pas si souvent). Pour les jeux et autres applications, vous avez besoin d’un débit beaucoup plus élevé et d’un coût moindre. Au fur et à mesure que des éléments tels que Flow et Eth2 arrivent à maturité et deviennent largement disponibles, nous devrions commencer à voir des jeux et d’autres cas d’utilisation nécessitant un débit de transaction plus élevé gagner du terrain. »

Craig Russo, directeur de l’innovation chez Polyient Games, a déclaré à Cointelegraph que les cas d’utilisation de NFT axés sur l’art numérique et d’autres objets de collection sont la pointe de l’iceberg et fourniront la base de la croissance de l’espace:

«Les NFT sont une très large classe d’actifs qui peut fonctionner dans un certain nombre de secteurs verticaux passionnants, et je ne pense pas que l’enthousiasme suscité par les cas d’utilisation créatifs sera un obstacle à la croissance dans d’autres secteurs verticaux, d’autant plus que la technologie continue de progresser.»

De meilleurs cas d’utilisation se révéleront

Alors que l’art NFT et divers objets de collection numériques continuent de faire la une des journaux et de la plus grande imagination de l’écosystème de la crypto-monnaie, cela semble une progression naturelle pour que davantage de cas d’utilisation soient explorés et développés dans les mois et les années à venir. Les NFT pourraient éventuellement se frayer un chemin dans diverses industries, avec le potentiel de services et de processus financiers exploitant la technologie.

Les documents financiers, y compris les factures, les bons de commande et les données de base, pourraient être transformés en NFT pour aider à gérer la logistique de la chaîne d’approvisionnement financière. Le jeu et la tokenisation des actifs du jeu sont déjà apparus comme des cas d’utilisation importants, tandis que les NFT ont également le potentiel d’être utilisés dans le domaine de l’assurance, ainsi que pour la titrisation et les prêts adossés à des actifs.

Pendant ce temps, Young a souligné le fait que les NFT, dans leur forme la plus simple, ne sont que des «objets numériques uniques», mais la quantité de valeur immobilisée dans l’espace entraînera la multiplication de ces cas d’utilisation d’actifs:

«Comme de plus en plus de valeur est enfermée dans les NFT, pouvoir les utiliser comme actifs financiers productifs devient à la fois très important et utile. Pouvoir utiliser vos NFT de cette manière les rend également plus précieux et utiles. Au cours des prochaines années, à mesure que le débit des chaînes de blocs s’améliorera et que la pénétration du marché de la cryptographie s’accélérera, nous verrons un certain nombre d’opportunités océaniques bleues dans l’espace NFT.

Young a noté que l’espace de conception pour les NFT est large et que le potentiel de l’espace s’étendra de son utilisation actuelle dans les domaines de l’art, des objets de collection, des jeux et des métavers à la billetterie / aux adhésions, aux programmes de fidélité, aux contrats financiers, à la tokenisation de la réalité- objets du monde, propriété intellectuelle et brevets, pour n’en citer que quelques-uns.

Asher a suggéré que les NFT en tant que contrats de propriété sont actuellement un domaine sous-exploré qui pourrait également devenir un cas d’utilisation important, tandis que les industries de l’art et du jeu continueront de stimuler leur utilisation:

«Les NFT en tant qu’art continueront d’être adoptés. Certains types de contrats, d’actifs en jeu et de billets seront également construits au sein d’une structure NFT. Nous n’en sommes qu’au début d’expérimenter toutes les différentes formes que peuvent prendre les NFT et ce qu’elles peuvent représenter. »

Russo estime que le prochain point d’inflexion de croissance majeur pour le marché NFT sera axé sur les jeux et la finance décentralisée: «À l’heure actuelle, le marché est capable de comprendre les NFT comme quelque chose que vous pouvez acheter, vendre ou détenir. La prochaine étape de ce marché dépendra de ce que vous pouvez réellement faire avec la classe d’actifs. »

Comme le soulignent ces experts du secteur, les possibilités des NFT sont aussi apparemment infinies que la technologie blockchain qui les alimente. Il y a beaucoup d’attention sur les NFT, et il semble que ce n’est qu’une question de temps avant que de nouveaux cas d’utilisation passionnants émergent.