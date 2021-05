À mesure que les cas augmentent, le Centre demande aux gouvernements des États de signaler tous les cas de champignons noirs

Mise en garde contre le relâchement de la garde contre la pandémie de Covid-19, il a en outre déclaré que les gens devraient porter des masques doubles car l’infection par le champignon noir pourrait se propager à partir des chantiers de construction. (Crédit: The Indian Express)

Avec plusieurs États signalant un grand nombre de patients atteints de coronavirus souffrant de mucormycose supplémentaire d’infection fongique, le gouvernement central a demandé aux gouvernements des États de signaler à la fois les cas suspects et confirmés de l’infection. Le ministère de la Santé de l’Union, dans une décision importante, a notifié l’infection, ce qui signifie que les gouvernements des États doivent maintenant signaler les cas d’infection par le champignon noir dans leur juridiction au gouvernement central, a rapporté l’Indian Express.

L’infection dont l’incidence a été traditionnellement confinée à un très petit nombre de patients est maintenant rapportée chez un grand nombre de patients qui se sont rétablis du coronavirus ou qui souffrent simultanément des deux infections. L’infection affecte les poumons des patients qui ont inhalé les spores fongiques de l’air. La montée soudaine des infections aux champignons noirs concerne principalement les patients atteints de diabète sévère ou les patients atteints de Covid-19 qui ont été traités sans discernement avec des stéroïdes. Les stéroïdes prescrits pour le traitement du coronavirus sont censés déprimer l’immunité du corps humain, ce qui le rend vulnérable aux infections et aux maladies comme le champignon noir.

Dans son allocution de jeudi, le directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), le Dr Balram Bhargava, a déclaré que l’infection mortelle était également signalée chez des patients récemment diagnostiqués diabétiques. Il a ajouté que le virus Covid-19 pénétrait dans le pancréas de ces patients et augmentait les niveaux de sucre aidant au développement du champignon noir.

Selon une lettre écrite aux gouvernements des États par le ministère de la Santé, le traitement de la maladie doit impliquer une approche multidisciplinaire impliquant des spécialistes ORL, des chirurgiens généraux, des chirurgiens ophtalmologiques, entre autres. Avec de nombreuses zones rurales du pays privées même d’un médecin généraliste, la propagation de la maladie pourrait aggraver les infrastructures médicales déjà étirées en raison de la pandémie de coronavirus.

Le chef de l’AIIMS, le Dr Randeep Guleria, avait précédemment déclaré que les médecins devraient éviter de prescrire des stéroïdes aux patients Covid-19 qui n’ont pas besoin d’oxygénothérapie. Le Dr Guleria a également déclaré que les patients diabétiques devraient surveiller en permanence leur taux de sucre dans le sang et les garder sous contrôle. Mise en garde contre le relâchement de la garde contre la pandémie de Covid-19, il a en outre déclaré que les gens devraient porter des masques doubles car l’infection par le champignon noir pourrait se propager à partir des chantiers de construction.

En ce qui concerne le traitement de l’infection par le champignon noir, le médicament utilisé pour traiter le champignon noir appelé amphotéricine-B est en pénurie dans le pays. La Haute Cour de Delhi, consciente de la pénurie du médicament crucial, a également ordonné au gouvernement central de saisir le médicament crucial jusqu’à ce que les approvisionnements nationaux en drogue soient augmentés.

