À Mike Tyson, “Vous ne pouvez pas juger le livre uniquement sur sa couverture”

Mike Tyson était connu pour être un individu féroce, intimidant et hostile, mais il avait aussi son côté sensible et empathique que beaucoup ne voyaient pas. N’oublions pas qu’il venait d’une famille dysfonctionnelle dans un environnement où la drogue et l’abus étaient à l’ordre du jour, au fond c’était un enfant qui manquait de figures paternelles pour le guider.

Mais lors d’un voyage au Mexique, Tyson, lassé d’être dans sa chambre d’hôtel, a décidé de se promener seul dans la rue. Il a repéré un groupe d’enfants qui vendaient de la gomme à mâcher au loin, les a regardés et les a tous invités dans un magasin de bonbons pour acheter ce qu’ils voulaient. C’était incroyable de le voir entouré d’enfants entre 10 et 13 ans donnant un bon après-midi aux enfants.

Il était également courant de le voir profiter de la compagnie des pigeons, des créatures qui, selon lui, lui procuraient la paix et le faisaient se sentir bien, un exemple que souvent les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent et comme le dit un dicton: vous ne pouvez pas juger le livre juste pour sa couverture.