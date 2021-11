À moins de 100 $, cette offre ASUS Chromebook Black Friday est une bonne affaire

Si vous recherchez un excellent ordinateur portable qui peut gérer la vie en déplacement mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, ce Chromebook ASUS de Best Buy pourrait être exactement ce que vous recherchez.

Les Chromebooks sont parfaits lorsqu’il s’agit de faire les choses que vous faites le plus sur un ordinateur. Des choses comme les achats en ligne, ou la vérification de vos e-mails, ou même faire un peu de travail n’ont pas besoin des cloches et des sifflets supplémentaires (et coûteux) que vous payez lorsque vous achetez un ordinateur portable coûteux et Chrome OS signifie que tout fonctionne sans aucun problème. ou une configuration compliquée.

À seulement 99 $, ce Chromebook ASUS chez Best Buy est tout ce que vous aimez des Chromebooks. Il est léger, durable et peu coûteux. Vous pouvez dépenser beaucoup plus sur un Chromebook, et si vous prévoyez d’en utiliser un à temps plein, vous voudrez peut-être le faire, mais pour un compagnon de voyage ou un deuxième ordinateur portable ou même quelque chose pour les enfants, c’est une bonne affaire.

Le modèle 11,6 pouces est alimenté par un processeur Intel et est livré avec 4 Go de mémoire afin que vous puissiez parcourir Facebook ou une feuille de calcul dans Google Docs. Les 32 Go de stockage ne sont pas beaucoup, mais comme votre Google Drive est intégré à Chrome OS, c’est suffisant pour de nombreuses utilisations. L’écran modeste de 1600 x 768 n’est pas étonnant, mais il est largement suffisant pour regarder des vidéos ou pour une visioconférence.

En tant que personne qui a retiré mon MacBook Pro au profit d’un Chromebook haut de gamme, j’aime la valeur que vous procurent les modèles peu coûteux en tant que sauvegarde ou simplement quelque chose de léger et de facile à transporter. Ce modèle d’ASUS montre vraiment ce qu’un Chromebook peut être : très puissant, facile à utiliser et à un prix parfaitement abordable.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.