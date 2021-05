À moins d’un mois de la WWDC, retrouvez nos concepts pour les 5 plateformes d’Apple

Je ne peux pas croire que nous y sommes presque mais la WWDC 2021 commencera dans moins d’un mois. Le 7 juin, nous aurons enfin un premier aperçu des prochaines générations des cinq plates-formes principales d’Apple: iOS, macOS, iPadOS, watchOS et tvOS. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé sur une série de concepts pour chacun de ces systèmes d’exploitation. Nous avons essayé d’équilibrer soigneusement ce que nous voulons voir dans ces mises à jour avec ce qui est raisonnablement réaliste selon les normes Apple. Bien que très peu de rumeurs circulent à propos de ces nouvelles versions, il est encore plus amusant de spéculer sur ce qui pourrait nous être réservé.

Commençons par iOS, sans doute le logiciel le plus important d’Apple. Nous avons très peu entendu parler d’iOS 15 à part une petite sélection de friandises de Mark Gurman à Bloomberg. Compte tenu de l’incroyable expérience de Mark, je dirais qu’il est fort à parier que ces fonctionnalités seront intégrées à iOS 15 ou ont au moins été incluses lors des tests.

Notre concept iOS 15 comprend de nombreuses améliorations et améliorations de la qualité de vie plutôt que des révisions majeures. iOS 14 était une énorme version avec des éléments transformateurs tels que des widgets sur l’écran d’accueil, la bibliothèque d’applications, de nouveaux contrôles de confidentialité, etc.

Nous avons pensé aux petites choses comme la possibilité de redimensionner les widgets existants, les emoji préférés fréquemment utilisés et de voir l’historique de vos demandes Siri. Nous avons également pensé à des changements plus importants dans des applications telles que Météo et Bourse, ainsi qu’à la division de la section des paramètres du trousseau dans sa propre application.

Avec l’engouement actuel pour les investissements, nous aimerions voir Apple offrir la possibilité de suivre vos positions personnelles dans l’application Stocks. Cela fait un certain temps qu’Apple a acquis Dark Sky, il est donc peut-être temps que l’application Météo soit enfin rafraîchie.

Puisque iPadOS et iOS vont de pair, parlons-en ensuite. iPadOS 15 devrait accomplir beaucoup de choses, d’autant plus qu’il doit maintenant écrire l’autre moitié de l’histoire de l’iPad Pro M1. La plupart des choses que nous voulons voir dans iPadOS sont assez évidentes et correspondent à celles des autres acteurs du secteur.

La première chose que nous voulons tous voir est la parité avec l’iPhone sur l’écran d’accueil. Nous devrions être en mesure de placer des widgets où nous le voulons et de déplacer des applications dans une bibliothèque d’applications hors écran. Nous avons poussé les choses un peu plus loin avec des idées comme un tableau d’affichage pour vos raccourcis préférés, les actions et fichiers du centre de contrôle ainsi que les ports des applications de dictionnaire et de calculatrice.

En ce qui concerne la montre, Apple peut faire beaucoup de choses. Avec un tel accent sur la santé, nous aimerions voir Apple apporter une application de santé complète à la montre pour voir un aperçu cohérent de toutes vos mesures de santé. De nouvelles applications comme la randonnée, le solaire et l’astronomie pourraient rendre plus amusante l’exploration du monde qui vous entoure. L’intégration avec Apple TV pourrait être considérablement améliorée avec une meilleure télécommande numérique et la possibilité de démarrer des émissions et des films à partir de votre montre.

De nouveaux cadrans de montre comme un visage de personnage TV +, un visage rouge (produit) exclusif, et plus encore pourraient s’ajouter au catalogue déjà incroyablement personnalisable actuellement disponible. Les améliorations de la qualité de vie pourraient inclure la possibilité de voir la durée de vie de la batterie de vos autres appareils, une disposition d’écran d’accueil classique plus simple, un centre de contrôle révisé et un nouveau mode d’affichage sombre.

tvOS n’obtient pas beaucoup d’amour, mais avec une nouvelle télécommande et un meilleur processeur, il est prêt pour la grandeur. C’est si Apple veut apporter des mises à jour majeures à la plate-forme. Apple a depuis longtemps l’idée de combiner l’application de télévision avec l’écran d’accueil. Ils ont même remappé le bouton d’accueil de la télécommande pour accéder à l’application TV par défaut. Nous aimerions les voir mordre la balle et les combiner dans un écran d’accueil super puissant qui mélange des applications avec du contenu.

Les fonctionnalités simples des autres plates-formes d’Apple telles que Handoff, Night Shift, Apple News et l’authentification sécurisée avec Touch ID et Face ID sont des choses sur lesquelles nous perdrions absolument la tête. Ces quatre choses à elles seules amélioreraient de façon exponentielle l’expérience tvOS. Apple pourrait s’appuyer sur Fitness + et créer une application Breathe pour le téléviseur qui se connecte à Apple Watch pour des séances de méditation plus avancées. Les jeux pourraient avoir leur propre maison et Apple pourrait passer du temps à améliorer la mise en miroir AirPlay avec le Mac.

En parlant du Mac, je suis à peu près sûr que la sortie de cette année s’appellera «Monterey». Appelez cela une intuition, mais il a été officiellement déposé par Apple et s’inscrit parfaitement dans le thème général de Big Sur. Avec cette version, nous aimerions voir Apple se concentrer sur les applications plutôt que sur le système. S’il vous plaît Apple, apportez Fitness + sur le Mac. Les utilisateurs d’Apple Card veulent vraiment pouvoir mieux gérer leurs dépenses depuis leur Mac et les utilisateurs de raccourcis ont hâte d’utiliser leurs créations avancées sur des appareils plus puissants.

Avec les applications iPadOS fonctionnant sur Mac, nous aimerions voir TestFlight enfin faire le saut. Les Mac équipés d’appareils photo plus avancés ou même de futurs appareils photo avec Face ID pourraient avoir une nouvelle application spéciale Memoji Studio qui remplace le photomaton vieillissant. La seule fonctionnalité au niveau du système que nous aimerions vraiment voir améliorée est les notifications. Les notifications donnent l’impression d’avoir fait un pas en arrière avec Big Sur et pourraient être peaufinées avec la prochaine version.

La WWDC approche rapidement et nous sommes de plus en plus excités de jour en jour. Qu’attendez-vous le plus de voir cette année à la conférence? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

