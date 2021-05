À moins que votre téléphone ne figure sur cette liste, il cessera de fonctionner lorsque AT&T fermera son ancien réseau – .

La prolifération de la 5G a commencé et, dans les années à venir, tous les smartphones du marché prendront en charge la norme technologique rapide. Malheureusement, il y aura une victime majeure dans le sillage de la 5G alors que pratiquement tous les principaux opérateurs aux États-Unis se préparent à supprimer progressivement le support de la 3G. AT&T sera apparemment le premier opérateur à donner suite à son plan – le site d’assistance de la société indique que le réseau 3G aura disparu d’ici février 2022.

AT&T poursuit en expliquant que les services de conversation et de données ne fonctionneront pas sur les téléphones, les tablettes et les montres intelligentes qui ne prennent pas en charge au moins la 4G LTE et la voix HD. Heureusement, AT&T a publié une liste complète de tous les téléphones qui seront toujours compatibles avec son réseau après février prochain. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour voir le PDF, mais nous avons également partagé tous les téléphones de la liste ci-dessous.

Pomme

Samsung

Galaxy A71 5G (A716U, A716U1) Galaxy A52 5G (A526U, A526U1) Galaxy A51 5G (A516U, A516U1, A516UP) Galaxy A51 (A515U, A515U1) Galaxy A50 (A505U1, A505A) Galaxy A42 5G (A426 SE1) Galaxy A32 5G (A326U, A326U1 / DS) Galaxy A21 SE (A215U1) Galaxy A12 SE (A125U, A125U1 / DS) Galaxy A11 (A115A, A115AZ, A115AP, A115U1) Galaxy A10e (A102U, A102UC, A102U1) Galaxy A6 (A600A) Galaxy A02 (A025A, A025U1/DS) Galaxy A01 (A015A, SMA015U1) Galaxy Express Prime 3 (J337A) Galaxy Express Prime 2/J3 (J327A) Galaxy Express Prime/J3 (J320A) Galaxy Express 3 (J120A) Galaxy J7 (J727A) , J737A) Galaxy J2 Dash (J260A) Galaxy J2 Pure (J260AZ) Galaxy Note20 5G (N981U, N981U1) Galaxy Note20 Ultra 5G (N986U, N986U1) Galaxy Note10 (N970U, N970U1) Galaxy Note10+ (N975U, N975U1) Galaxy Note10+ 5G ( N976U) Galaxy Note9 (N960U, N960U1) Galaxy Note8 (N950U) Galaxy Note5 (N920A) Galaxy Note4 (N910A) Galaxy Note Edge (N915A) Galaxy S21 5G (G991U, G991U1) Galaxy S21+ 5G (G996U, G996U1) Galaxy S21 Ultra 5G (G998U, G998U1) Ga laxy S20 5G (G981U, G981U1) Galaxy S20+ 5G (G986U, G986U1) Galaxy S20 Ultra 5G (G988U, G988U1) Galaxy S20 FE (G781U, G781U1, G781UC) Galaxy S10 (G973U, G973UC, G973G975U1) Galaxy S10+ (G781U1, G781UC) ) Galaxy S10 5G (G977U) Galaxy S10e (G970U, G970U1) Galaxy S10 Lite (G770U1) Galaxy S9 (G960U, G960U1) Galaxy S9+ (G965U, G964U1) Galaxy S8 (G950U) Galaxy S8 Actif (G892A) Galaxy S8+ (G955U) Galaxy S7 Edge (G935A) Galaxy S7 (G930A) Galaxy S7 Active (G891A) Galaxy S6 Edge Plus (G928A) Galaxy S6 Edge (G925A) Galaxy S6 (G920A) Galaxy S6 Active (G890A) Galaxy S5 (G900A) Galaxy S5 Active ( G870A) Galaxy S5 Mini (G800A) Galaxy S4 Mini (i257) Galaxy XCover FieldPro (G889A) Galaxy XCover Pro (G715U1, G715A) Galaxy Z Flip 5G (F707U, F707U1) Galaxy Z Flip (F700U/DS, F700U1) Galaxy Z Fold2 5G (F916U, F916U1) Galaxy Z Fold (F900U, F900U1)

LG

Arena 2/Neon Plus (LM-X320APM/AM8) Escape Plus (X320CM) Escape2 (H443) Classique Flip (L125DL) Fortune 3 (LMK300AMC) G8X (LM-G850QM) G8X ThinQ (LM-G850UM) G8 ThinQ (LM-G820UM) , LM-G820QM) G7 (G710ULM) G7 ThinQ (LM-G710ULM) G6 (H871S, H871) G5 (H820) G4 (H810) G3 (D850) G3 Vigor (D725) G Flex 2 (H950) G Vista 2 (H740) ) G Vista (D631) Harmony 4 (LM-K400AM) Harmony 3 (X420CM) Voyage (L322DL) K92 5G (LM-K920AM) K40 (LM-X420AS, LM-X420QN) K30 (LM-X320QMG) K20 (M255) K10 (K425) K51 (LM-K500QM) Phoenix 5 (LM-K300AM) Phoenix Plus (LM-X410AS) Phoenix 4 (LM-X210APM) Phoenix 3 (M150) Phoenix 2 (K371) Premier Pro LTE (LML414DL, LML413DL) Premier Pro Plus (L455D) Prime 2 (LM-X320AA) Q70 (LM-Q620QM) Rebel 4 (LML211BL) Reflect (L555DL) Risio 4 (LM-K300CMR) Solo LTE (L423DL) Stylo 6 (LMQ730AM) Stylo 5 (LM-Q720CS, L722D, LM-Q720QM) Stylo 5+ (LM-Q720AM) Stylo 4 (LML713DL, LM-Q710ULM) Stylo 4+ (LM-Q710WA) Velours (LM-G900UM) V60 ThinQ (LM-V600AM) V40 ThinQ (LM-V405UA ) V35 (LM-V350ULM) V35 ThinQ (LM-V350AWM) V30 (H931) V20 (H910) V10 (H900) Aile (F100VM) Xpression Plus 3 (LM-K400AKR) Xpression Plus 2 (LM-X420AS8) X Venture (H700)

Motorola

One Fusion+ (XT2067-2) One Action (XT2013-4) E (XT2052-1) E6 (XT2005-5) e5 Cruise (XT1921-2) E5 Play (XT1921-2A, XT1921-2) e5 Supra (XT1924-6 ) E6 (XT2005-5) Edge (XT2063-2) Edge 5G (XT2063-2) G 5G (XT2113-3) G Lecture (XT2093-4, XT2093-7) G Rapide (XT2045-3, XT2045-3 ) G Alimentation (XT2041-4, XT2117-4, XT2117-1) G Stylet (XT2043-4, XT2115-1) G Pro (XT2043-8) G9 Play (XT2083-1) G9 Power (XT2091-4) G7 (XT1962- 1) G7 Play (XT1952-4, XT1952-5) G7 Plus (XT1965-T) G7 Power (XT1955-5) G7 Supra (XT1955-5) g6 Forge (XT1922) g6 Play (XT1922-9) G Play 2021 ( XT2093DL) G Power 2021 (XT2117-2) Un 5G Ace (XT2113-2, XT2113-5) Un 5G (XT2075-2, XT2075-5) Razr 5G (XT2071-3) Razr ((XT2071-2) Z4 (XT1980) -3) Édition de force Z2 (XT1789)

Google

Pixel 5 (GD1YQ) Pixel 4a 5G (G025E) Pixel 4a Pixel 4XL Pixel 4 Pixel 3a Pixel 3a XL Pixel 3 XL Pixel 3 Pixel 2XL Pixel 2

Alcatel

A3X (A600DL) A3 (A509DL) A1X (A508DL) A1 (A507DL) AXEL (5004R) Go Flip 3 (A406DL) idealXTRA (5059R) idealXCITE/ CameoX (5044R) IDEAL (4060A) INSIGHT (5005RC) OneTouch Allura (5056O) ONYX (5008R) QUICKFLIP™ (4044C) SMARTFLIP (4052R, 4052C) TETRA (5041C, 5041CC) T1 Lite (T770B) T1 Pro (T799B) TCL 10 SE (T766S) TCL 10 Pro (T799B) TCL 10L (T770B) TCL 20S ( T7730) VOLTA (5002R)

AsusTek

ROG 3 (ASUS_I003D) ROG 5 (ASUS_I005D, ASUS_I005DA, ASUS_I005DC)

AT&T

AXIA (QS5509A) Calypso (318AA) Cingular Flip IV Cingular Flip 2 (4044O) Cingular Flip (Q28A) Fusion Z (V340U) Maestro Plus (V350U) Maestro (U202AA, V340U) Motivate (V341U) Radiant Core (U304AA) Radiant Max ( U705AA)

La mûre

KEYone (BBB100-1) Privé (STV100-1)

Criquet

Icône (U304AAC) Influence (V350C) Vision (QS5509AC) Onde (FTU18A00QW)

Essentiel

HTC

Desire 626 (0PM9120) Desire EYE (0PFH100) Un A9 (2PQ9120) Un M8 (0P6B120) Un M9 (0PJA110)

Huawei

Ascendez XT2 (H1711) Ascendez XT (H1711)

Kyocera

DuraForce Pro 2 (E6920) DuraForce Pro (E6820) DuraForce (E6560) DuraForce XD (E6790) Dura XE (E4710) Dura XR (E4830)

Microsoft

Lumia 950 Lumia 640 XL Surface Duo (1930)

Nokia

3.1.A (TA1140) 3.1.C (TA1141) 3.1 Plus (TA1124) C2 Tennen (TA1226) C2 Tava (TA1218) C5 Endi (TA1222) Lumia 830 6300 4G (TA-1324)

OnePlus

Nord N10 (BE2026) Nord N100 (BE2011, BE2013, BE2029) 9 5G (LE2115) 9 Pro 5G (LE2125) 8 5G (IN2010, IN2015) 8 5G UW (IN2019) 8 (IN2011, IN2013, EN 2017) 8T (KB2000 , KB2001, KB2005) 8 Pro (IN2021, IN2023, IN2025) 7T (HD1905) 7 Pro (GM1917) 6T (A6013)

Pepperl+Fuchs

Punkt

ROUGE

Hydrogène un (H1A1000 / H1T1000)

Sonim

XP8 (XP8800) XP7 (XP7700) XP5s (XP5800) XP3 (XP3800)

Sony

Xperia 5 II (XQ-AS62) Xperia1 II (XQ-AT51) Xperia PRO (XQ-AQ62)

Téracube

ZTE

Avid 579 (Z5156CC) Lame Spark (Z971) Maven 2 (Z831) Maven 3 (Z835) Zmax 10 (Z6250CC)

Si votre téléphone ne fait pas partie de cette liste exhaustive, pensez à le mettre à niveau avant février prochain. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter au réseau d’AT&T pour passer des appels ou utiliser des données.

