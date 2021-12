« À moins qu’il n’y ait une déflation importante l’année prochaine, nous sommes sur la bonne voie pour générer des revenus de Rs 10k-cr »

Marico MD & PDG Saugata Gupta

La grande consommation Marico s’attend à afficher un chiffre d’affaires de 10 000 crores de roupies au cours du prochain exercice, car ses activités indiennes et mondiales sont sur la bonne voie et les catégories discrétionnaires et premium montrent des signes de reprise. La société parie également gros sur les marchés ruraux et l’adoption de plateformes numériques et d’automatisation, a déclaré son directeur général et PDG Saugata Gupta lors d’une interaction avec Rajesh Kurup. Extraits édités :

Marico a affiché une hausse de 16% de son bénéfice net au deuxième trimestre. D’où vient la croissance ?

La deuxième vague de la pandémie a eu un impact significatif, mais comme la chaîne d’approvisionnement et tout a été soumis à des tests de résistance au premier tour, les choses étaient raisonnablement normales. La discrétion continue d’être touchée, tandis que tout ce qui touche à la consommation domestique, à l’immunité et à la santé a le vent en poupe. Ce qui est inquiétant, c’est l’inflation et les coûts des intrants, qu’ils soient tirés du pétrole brut ou du pétrole végétal.

L’impact de la pandémie s’atténue-t-il ou êtes-vous toujours dans les bois?

Les joueurs organisés ont bien géré la situation. L’année dernière, nos taux de croissance étaient assez élevés et cette année, ils continuent d’être décemment bons. En ce qui concerne l’inflation, la réponse est non. Je pense qu’une certaine détente des prix du brut et d’autres huiles végétales se produirait au quatrième trimestre. Il faudra au moins un quart de plus pour que les marges d’exploitation s’améliorent.

Marico s’attend à afficher Rs 10 000 crore de revenus pour le prochain exercice, contre près de Rs 8 000 crore au cours de l’exercice 21.

Je pense que nous sommes assez confiants pour une croissance des revenus à deux chiffres. Nos entreprises indiennes et mondiales sont sur la bonne voie et à moins qu’il n’y ait une déflation importante l’année prochaine, nous sommes raisonnablement sur la bonne voie pour livrer 10 000 crores de roupies. Nous sommes optimistes quant à l’activité et également au fait que les catégories discrétionnaire et premium, qui étaient molles pendant la pandémie, montrent également des signes de reprise.

Vous avez fait une incursion au Bangladesh avec des produits de soins personnels ? Comment se portent le Bangladesh, le Vietnam et d’autres marchés mondiaux ?

Nous sommes assez confiants d’afficher une croissance des revenus à deux chiffres au Bangladesh. Dans le cadre de notre parcours de diversification, nous avions lancé du shampooing – qui a été lancé pendant le verrouillage et se porte bien – et des produits de soin pour bébé dans le pays.

En raison des blocages liés à Covid, le deuxième trimestre a été un trimestre difficile pour nous au Vietnam, mais avec l’assouplissement des blocages, nous devrions être de retour sur la bonne voie. Les activités au Moyen-Orient et en Afrique du Sud sont stables. Marico met également l’accent sur l’incursion rurale.

Le potentiel de la consommation rurale est énorme et avec une bonne mousson, la demande rurale restera soutenue à moyen terme. Pour les grands acteurs, la distribution directe est une source d’avantage concurrentiel à long terme, et comme le gros en tant que canal perd de son importance, la distribution sera un facteur clé. Nous améliorons la qualité de la portée rurale, et nous continuerons de le faire au cours des 3 à 5 prochaines années.

Vous misez également gros sur l’automatisation et l’adoption de plateformes numériques ?

C’est un voyage. Comment allons-nous utiliser l’ensemble des marques D2C en est une, et le commerce électronique en est une autre, tandis que l’ensemble de l’engagement des consommateurs est également important. Ensuite, il y a l’analyse et l’automatisation. Je pense que c’est un voyage de 3 à 5 ans. Au cours des 3-4 prochaines années, nous devons obtenir une masse critique dans les marques D2C et nous assurer que le commerce électronique continue de stimuler la premiumisation. Nous devrions certainement être dans le quartile supérieur en ce qui concerne la capacité numérique.

Vous aviez investi dans des start-up comme Beardo et Just Herbs ? Envisagez-vous également des investissements similaires?

Nous continuerons à considérer les start-ups dans le cadre de notre parcours numérique, car un investisseur stratégique comme nous peut ajouter de la valeur à l’entreprise et il y a également un grand apprentissage de ces marques numériques. Beardo suit bien, Just Herbs se développe également.

Les entreprises augmentent-elles désormais leurs dépenses publicitaires ?

Au cours des 4-5 derniers trimestres, les dépenses publicitaires ont été un peu modérées. Maintenant que les choses s’ouvrent, nous pensons que nos dépenses publicitaires vont probablement augmenter à partir de ce trimestre, et je pense qu’elles devraient augmenter d’au moins 100 points de base au cours des deux prochains trimestres.

