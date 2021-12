« À mon avis, les prix de l’acier dans le pays resteront stables »

JSW Steel et les sociétés du groupe Bhushan Power et Monnet Ispat, son directeur général conjoint et directeur financier du groupe Seshagiri Rao MVS

JSW Steel, la société phare du groupe diversifié JSW, a affecté 28 000 crores de roupies pour porter la capacité de production à 36 millions de tonnes ™ en Inde d’ici mars 2025. Ce montant serait dépensé par JSW Steel et les sociétés du groupe Bhushan Power et Monnet Ispat. , a déclaré son directeur général et directeur financier du groupe Seshagiri Rao MVS. Dans une interaction avec Rajesh Kurup, Rao a déclaré que les prix de l’acier indien devraient rester stables. Extraits édités :

Le bénéfice net de JSW Steel au deuxième trimestre a grimpé de 350% en glissement annuel à Rs 7 179 crore ? D’où vient la croissance ?

Nos opérations à l’étranger se sont redressées et ont contribué de manière assez substantielle, tandis que nos produits en aval se sont également très bien comportés. La demande pour nos produits en aval — du fer-blanc à la galvalume à la galvanisation et au revêtement couleur — s’était accélérée, tandis que les marges étaient également bonnes sur les marchés d’exportation et nationaux. Il y a également eu une croissance générale des volumes cette année.

Mais la hausse des coûts des intrants a également pesé sur les performances d’exploitation ?

Au dernier trimestre, les prix des matières premières telles que le charbon à coke ont augmenté à 400 $ contre 110 $ la tonne, tandis que le prix du minerai de fer qui était auparavant de 100 $ est passé à 230 $ la tonne. Les prix de tous les autres matériaux et les taux de fret ont également augmenté. Cependant, la pression sur les coûts ne s’est pas pleinement reflétée au deuxième trimestre, ce qui se ferait sentir ce trimestre en particulier celui du charbon à coke.

Sur vos plans d’investissement de Rs 28 000 crore ?

La capacité de production de JSW Steel, sans tenir compte de celle de Bhushan Power & Steel et de Monnet Ispat & Energy, est de 23 mt et avec Bhushan et Monnet est de 27 mt. Nous passerons à 36 mt en Inde d’ici mars 2025. Ce montant serait dépensé par JSW Steel, Bhushan Power et Monnet Ispat.

Il y a suffisamment de génération de trésorerie au sein de l’entreprise, avec le dernier semestre, la société a affiché 20 700 crore d’Ebitda. Nous serons en mesure de répondre confortablement à notre programme d’investissement à partir des provisions internes sans augmenter la dette.

Les prix de l’acier étaient sur une spirale haussière au cours des derniers mois. Est-ce que cela va durer ?

La demande sous-jacente est assez forte en raison des dépenses gouvernementales en infrastructures en Inde et dans le monde. De plus, la transition énergétique se traduit par une autre couche de consommation pour les matières premières, en particulier l’acier. Il y a eu une correction des prix mondiaux, et lorsque les prix mondiaux ont augmenté, les prix intérieurs étaient à un rabais de 20 à 25 % par rapport aux coûts au débarquement des importations. Même si aujourd’hui les prix sont corrigés à hauteur de 800 $ la tonne à l’échelle mondiale, les prix intérieurs peuvent ne pas être corrigés dans cette mesure car ils n’avaient pas augmenté auparavant. À mon avis, les prix de l’acier indien resteront stables.

JSW Steel investit Rs 150 crore pour mettre en place une installation au Cachemire. Il s’agit d’une installation de revêtement de couleur en cours d’installation au Cachemire. Les besoins de la région sont actuellement satisfaits de l’extérieur de la région, puisque nous n’y avons pas d’installation. Nous mettons en place l’installation pour répondre à la demande existante de la région. Le terrain a déjà été attribué et nous reprendrons le projet sous peu.

En hausse des stocks d’acier en raison d’une pénurie de conteneurs?

En ce qui concerne le fret en vrac, il y a un certain assouplissement, mais il y a une pénurie de conteneurs disponibles. Les taux de fret maritime ont été corrigés à la baisse, mais les taux de fret conteneurisé n’ont pas baissé. En raison de la persistance de la situation de Covid-19, il y a une pénurie de personnel disponible dans les ports et le retournement des conteneurs prend plus de temps.

Les exportations de minerai de fer ont également chuté.

Cela s’explique par le fait que les prix mondiaux sont tombés en dessous de 100 $ par rapport aux 230 $ précédents et que la Chine n’importait pas. La production d’acier de la Chine est passée d’un pic de 100 millions de tonnes par mois à environ 70 millions de tonnes. Les prix se sont effondrés avec la chute de la demande. Il n’est donc pas rémunérateur d’exporter du minerai de fer.

