« À mon meilleur, je pense que je suis le meilleur joueur du monde »

Rory McIlroy Il était n°1 mondial lorsque la pandémie de COVID-19 a débuté début 2020. Désormais 14e du classement, la star nord-irlandaise n’a pas l’impression qu’il est loin de retrouver son ancienne forme.

« Si je joue à mon meilleur niveau, je pense que je suis le meilleur joueur du monde », a déclaré McIlroy avant de jouer le Coupe CJ au Las Vegas, tournoi du circuit américain.

« Je n’ai pas joué comme ça depuis un moment, mais je n’ai pas l’impression de devoir revenir aussi loin lorsque la pandémie a frappé. Quoi qu’il en soit, il y a 18 mois, j’étais le joueur numéro un au monde. Je ne pas besoin de regarder si loin en arrière pour voir mon nom en haut du classement « , a déclaré McIlroy.

McIlroy, 32 ans, a remporté son deuxième Coupe FedEx En 2019, il a terminé 2020 sans victoire et a mis fin à cette sécheresse en mai dernier en remportant le Championnat Wells Fargo. Rory, vainqueur de quatre titres du Grand Chelem, a reconnu que le niveau de compétition dans le Tournée de la PGA Il augmente d’année en année et vous faites tout votre possible pour suivre le rythme.

« De toute évidence, les 18 derniers mois n’ont pas été ce que je voulais qu’ils soient, mais si vous gardez les choses en perspective, je ne suis pas si loin. Maintenant, il y a beaucoup de grands joueurs qui jouent évidemment très bien au golf. J’ai l’impression que le groupe Le nombre de talents augmente chaque année, vous devez donc vous efforcer de continuer à vous améliorer et de rester là où vous voulez être », a déclaré McIlroy, qui n’a plus remporté de Grand Chelem depuis 2014.

Au cours de la saison prolongée 2020-21, McIlroy a fait la coupe dans 18 des 21 tournois et a terminé sept fois dans le top 10, mais l’une de ses coupes ratées est survenue au Masters, il a eu une performance frustrante lors du premier tournoi des éliminatoires tournoi, la FedEx Cup, le Fiducie du Nord, et ses performances dans le Ryder cup C’était loin de ce que l’on attend d’un des dirigeants européens, un rôle que les Espagnols ont joué Jon Rahm, l’actuel n°1.