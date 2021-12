A Noël, ils rockent aussi avec Torocalimán

Nous approchons de la fin de cette année et bien qu’il y ait des festivités à célébrer, le groupe d’art rock, Torocaliman présente son plus récent album, Noël avec Torocalimán, un album qui casse complètement ce schéma sonore auquel nous étions habitués.

Dans le but de se connecter avec ses followers, de se remémorer la joie de Noël, et de montrer l’importance de cette fête de fin d’année, cet album est né, composé de neuf chansons dans lesquelles le rock, le son alternatif et l’esprit de Noël sont fait présent.

« Dans ce monde où le chaos et le chagrin semblent s’emparer de notre quotidien, il faut une lumière qui illumine et nous invite à faire le bien. Nous savons tous que la paix et l’amour que ces dates éveillent ne seront jamais un motif de discussion et c’est pourquoi la musique et surtout cet album de chants rock apporte son grain de sable », a déclaré le groupe.

L’une des chansons qui composent l’album et est cataloguée comme le thème emblématique de l’album est « Ce n’est pas la nuit de l’alcool », une réversion du cantique classique du maître d’école et organiste autrichien Franz Xaver Gruber, dans lequel ils changent complètement le sens calme et serein de la version originale pour en faire une nuit très colombienne pleine de vin, de champagne, d’oncles, de tantes et de beaucoup de nourriture.

Et comme il est rare de trouver d’autres chants de Noël que ceux que l’on connaît déjà par tradition, voici les titres des chansons qui composent l’album :

Noël avec Torocalimán Il a été enregistré dans la ville de Medellín dans le studio musical du groupe. De même, les chansons ont des arrangements modaux qui explorent différentes tonalités et donnent une avant-garde au son traditionnel des chants de Noël à travers le rock.

N’oubliez pas de mettre « Ce n’est pas la nuit de l’alcool » pour accompagner vos nuits de décembre. Voilà c’est parti :