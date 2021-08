“A Paris 2024 je donnerai beaucoup de guerre”

05/08/21 à 16h28 CEST

La Barcelonaise María Vicente, dix-huitième de son premier heptathlon olympique avec 6 117 points, a anticipé qu’aux prochains Jeux (Paris 2024) elle « donnerait beaucoup de guerre » et assure qu’à Tokyo elle a beaucoup appris et apprécié.

“Terminer des Jeux Olympiques a été brutal. J’ai eu de bons et de mauvais tests, mais j’ai beaucoup appris. Super content d’avoir fini, d’avoir su se relever après tous les nids-de-poule pour aller à cent pour cent dans le prochain , a-t-il commenté.

Le disciple de Ramon Cid Il a averti que “bien que dans de nombreuses images qui soient apparues, il semble qu’il ne soit pas” super heureux “.

“J’ai beaucoup à l’intérieur, pour lequel travailler et me battre. Je ne suis pas moins que n’importe qui ici et je veux me battre pour le montrer. Je vous assure que lors des prochains Jeux Olympiques, je donnerai beaucoup de guerre”, a-t-il déclaré. conclu.