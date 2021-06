A partir d’aujourd’hui, Google Workspace est gratuit pour tout utilisateur disposant d’un compte Gmail | La technologie

in

Google Workspace est gratuit pour tous les utilisateurs disposant d’un compte Gmail, nous vous expliquons comment activer cet outil de productivité Google.

Google a présenté Workspace en remplacement de G Suit en octobre de l’année dernière et avec l’intention de créer un couteau suisse d’outils et de programmes visant à la productivité. L’arrivée de ce service s’est traduite par une intégration entre les différentes applications Google.

Bien entendu, malgré le changement de nom, le type de service dont il s’agissait a été maintenu : payant. Les utilisateurs qui avaient embauché G Suit ont commencé à payer Workspace pour accéder à ce nouveau système de travail. Mais cela a changé aujourd’hui, Google a annoncé que tout utilisateur peut utiliser Workspace en utilisant son compte Gmail.

À partir d’aujourd’hui, tout le monde peut avoir l’espace de travail qui intègre Gmail, Calendar et Meet sans frais. Ce service a été ouvert à des millions d’utilisateurs dans le monde et Google s’attend à ce que les gens l’utilisent pour des projets professionnels, scolaires et organisationnels.

Tout ce que vous avez à faire pour commencer à utiliser Google Workspace est d’activer Google Chat dans Gmail. Cette petite fonctionnalité est ce qui permettra à des services comme Meet de fonctionner à tout moment et les personnes qui font partie des groupes de travail pourront communiquer à tout moment.

Pour activer Google Chat, ce que vous devez faire est d’ouvrir Gmail dans un onglet sur votre ordinateur, quel que soit le navigateur que vous utilisez. Une fois dans Gmail ce que vous devez faire est d’aller dans la section des paramètres qui a l’icône d’engrenage et qui se trouve dans le coin supérieur droit, vous devez cliquer sur “Voir tous les paramètres”.

Dans la fenêtre de tous les paramètres, différentes options apparaîtront, la plus importante est celle qui dit “Chat and Meet” car ce sera celle dans laquelle nous activerons l’utilisation du chat. Ce que vous avez à faire est d’activer Google Chat et après cela, vous n’avez qu’à cliquer sur enregistrer les modifications. Après avoir fait tout cela, vous pouvez maintenant commencer à profiter de Google Workspace.

Les avantages d’utiliser Google Workspace sont clairs, pouvoir disposer des différents outils Google dans une même fenêtre vous permet de gérer, d’envoyer des documents, de modifier des données et de communiquer avec d’autres personnes au sein du même groupe est confortable.

La décision de Google de rendre Workspace gratuit est quelque chose à laquelle beaucoup s’attendaient, car en fin de compte, des services comme Meet, Gmail et Calendar sont gratuits depuis le début. Ce supplément de productivité peut s’avérer utile maintenant que le télétravail est presque la norme.