À partir de 11 : que se passe-t-il maintenant pour l’édition Alabama ?

Commençons ici : je ne suis pas sûr que quelqu’un d’autre que Georgia soit vraiment bon dans le football universitaire cette année.

Je viens d’écrire ma chronique sur la victoire épique d’Aggie contre l’Alabama hier soir. Je vous encourage à le lire dès maintenant. Mais en attendant, la question la plus posée est : qu’est-ce que cela signifie pour l’Alabama à l’avenir ?

La réponse est assez simple, si l’Alabama l’emporte, Tide sera en séries éliminatoires. Mais s’ils ne gagnent pas, ils ne seront probablement pas en séries éliminatoires.

L’Alabama a joué six matchs en ce moment et ils ont joué deux mi-temps assez mauvais – sur la route contre la Floride en seconde période et la première mi-temps contre Texas A&M hier soir. La question est de savoir si ces performances aberrantes peuvent être corrigées ou continueront-elles à aller de l’avant ? S’ils continuent, l’Alabama perdra au moins un match de plus, peut-être deux matchs de plus. S’ils sont corrigés, le Tide battra l’État du Mississippi, le Tennessee, le LSU, l’État du Nouveau-Mexique, l’Arkansas et Auburn et entrera dans le match pour le titre SEC à 11-1, nécessitant probablement une victoire sur la Géorgie pour garantir sa place en séries éliminatoires.

Même après la défaite, les coteurs ont l’Alabama à +250 pour remporter le titre national, derrière le +125 de la Géorgie, mais au-dessus du 8-1 de l’Ohio State, du 20-1 de l’Oklahoma, du 30-1 de Cincinnati et du 40-1 du Michigan et de l’Iowa.

En termes simples, j’ai vu Nick Saban gagner trop de matchs pour croire que l’Alabama ne sera pas en séries éliminatoires ou que cette performance certes médiocre les définira à l’avenir.

Mais Texas A&M a sûrement apporté une certaine excitation dans la saison et a donné beaucoup d’espoir à une tonne d’équipes.

D’accord, plongeons-nous dans les autres leçons de samedi avec l’Outkick à partir de 11.

1. L’Iowa sera dans le match pour le titre Big Ten.

Le receveur large de l’Iowa Desmond Hutson (81 ans) célèbre avec les fans sur le terrain après que l’Iowa a battu Penn State 23-20, lors d’un match de football universitaire de la NCAA, le samedi 9 octobre 2021, à Iowa City, Iowa. (Photo AP/Matthieu Putney)

Les Hawkeyes ont remporté une victoire monstre sur Penn State samedi après-midi et ont effectivement frappé leur billet pour le match pour le titre Big Ten dans le processus.

Avec Purdue, au Wisconsin, à Northwestern, au Minnesota, dans l’Illinois et au Nebraska, l’Iowa devrait être un favori dans tous ces matchs pour verrouiller le Big Ten West. De plus, les Hawkeyes n’ont même pas besoin de gagner ces six matchs pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils n’ont qu’à aller 5-1 dans ces six et s’ils gagnent le match pour le titre Big Ten, ils seront en séries éliminatoires. (Le diable 4-2 et une victoire dans le match pour le titre Big Ten pourraient les faire entrer aussi.)

Mais, fait intéressant, si l’Iowa entre dans le match pour le titre Big Ten à 12-0, les Hawkeyes pourraient-ils être des prétendants aux séries éliminatoires même avec une défaite pour le match pour le titre Big Ten?

Je pense que oui.

Vous ne pouvez donc pas sous-estimer l’ampleur de cette victoire.

Cela dit, est-ce que quelqu’un doute que Penn State gagne ce match, potentiellement confortablement, si Sean Clifford n’est pas blessé ? Après avoir pris une avance de 17-3 avec Clifford, Penn State n’a inscrit que trois points et 94 verges au total lors des 42 derniers points du match une fois que Clifford s’est blessé.

2. LSU a de sérieux problèmes après une défaite au Kentucky.

Les Bayou Bengals ont fait naufrage à Lexington samedi pour tomber à 3-3 cette année. Maintenant, l’équipe d’Ed Orgeron a cette liste à venir : la Floride, à Ole Miss, à l’Alabama et l’Arkansas avant un dernier match SEC contre Texas A&M. Il est possible que LSU perde ces cinq matchs et 2-3 est le meilleur scénario absolu.

À l’heure actuelle, la Floride semble être un match à gagner absolument si Orgeron veut conserver son emploi. Parce que je ne pense pas du tout que les victoires sur route à Ole Miss ou en Alabama soient très probables.

Je sais que c’est choquant de croire que moins de deux ans après qu’il soit allé 15-0 et a remporté un titre national qu’Ed Orgeron pourrait être renvoyé, mais la même chose est arrivée à Gene Chizik à Auburn.

Et on a de plus en plus l’impression que cela va arriver à l’entraîneur O de LSU.

Alors, qui LSU embaucherait-il ? Je mettrais James Franklin, Lane Kiffin et, peut-être, Hugh Freeze sur la liste si Franklin et Kiffin disaient non. Ajoutez également Joe Brady. Et peut-être même Jimbo Fisher aussi.

Et attachez-vous pour une folie de coaching en Louisiane frite parce que c’est là que nous nous dirigeons. (Au fait, des accessoires à LSU pour avoir annulé son vaccin absurde contre le covid ou son exigence de test négatif pour assister à des matchs de football.)

3. Le Kentucky est une belle histoire, mais je pense qu’elle se concrétisera samedi à Athènes.

Oui, les Wildcats ont joué leur meilleur match de la saison contre LSU, mais je ne pense pas que même le meilleur match de la saison suffira contre la Géorgie.

Les Bulldogs n’ont accordé que deux touchés offensifs toute la saison. Et nous sommes à la moitié de l’année ! C’est l’une des statistiques les plus remarquables que j’ai vues depuis longtemps.

Ce n’est pas parce que je ne pense pas qu’ils peuvent traîner avec Georgia que je pense que les Wildcats sont mauvais, d’ailleurs. Le Kentucky a joué en Géorgie, dans l’État du Mississippi et au Tennessee lors des trois prochains matchs. Mettez la Géorgie sur le tableau comme une défaite, mais si les Wildcats peuvent battre Mississippi State, Tennessee et Louisville, une saison de 11 victoires est une possibilité. (Vanderbilt et l’État du Nouveau-Mexique sont des victoires garanties.)

Si Mark Stoops va 11-1 au Kentucky, est-ce que l’un des plus gros emplois l’appelle? Je ne vois pas comment vous ne le considérez pas.

Onze victoires au Kentucky – voire dix – seraient un exploit vraiment remarquable pour Mark Stoops.

4. Le Big Ten East est un monstre.

Le receveur du Michigan State Jalen Nailor (8) est contraint de sortir des limites par le demi défensif de Rutgers Tre Avery lors de la première mi-temps d’un match de football universitaire de la NCAA le samedi 9 octobre 2021 à Piscataway, NJ (AP Photo/Adam Hunger)

Même avec la défaite de Penn State – en supposant que Sean Clifford soit capable de revenir – nous avons l’Ohio State, le Michigan et le Michigan State tous invaincus dans la division.

J’attends toujours que le Michigan trébuche, mais cela n’arrive pas. Les Wolverines devraient avoir une fiche de 7-0 lorsque l’État du Michigan viendra en ville et ont toujours l’Indiana et le Maryland au programme, ce qui signifie que Harbaugh, au pire, a une fiche de 9-3 cette année, ce qui devrait empêcher toute discussion sur la sellette.

On a vraiment l’impression que le Big Ten East se rendra dans l’Ohio State à la Big House la dernière semaine de la saison.

Pendant ce temps, mon entraîneur national de l’année, Mel Tucker, a Penn State et Michigan à la maison avant de partir sur la route à Ohio State.

Le 30 octobre contribuera grandement à régler les choses alors que Penn State se rend dans l’État de l’Ohio et que le Michigan se rend dans l’État du Michigan ce jour-là.

5. Oklahoma a survécu contre le Texas, mais se sent toujours comme une équipe qui perdra en saison régulière.

Et allez Texas, tu te moques de moi ? Vous avez fait exploser une avance tardive de 41-23 ? (Et tué la couverture pour ceux d’entre nous avec +3,5 points sur vous ?)

Aïe.

Les Longhorns ne sont toujours pas de retour.

Quant au Big 12, il semble que cela pourrait bien revenir à Bedlam de décider qui est dans le match pour le titre.

6. L’Arkansas a fait le bon choix pour aller à deux contre Ole Miss.

Le jeu n’a pas fonctionné, mais l’Arkansas n’avait pas arrêté l’offensive d’Ole Miss de toute la journée. Zut, personne ne pouvait arrêter personne. L’Arkansas a inscrit 676 verges d’attaque et Ole Miss en a inscrit 611.

C’est de la folie pure.

Aller pour deux ici était le bon choix sur la route.

Après avoir commencé 4-0 avec deux énormes victoires contre Texas et Texas A&M, les Razorbacks ont maintenant une fiche de 4-2 à mi-parcours. Que ce passe t-il après? Je n’ai aucune idée. La SEC West se sent plus ouverte qu’elle ne l’a fait depuis des années. N’importe qui pourrait finir à la deuxième place.

Quant à Ole Miss, à quel point le retour de Lane Kiffin au Tennessee sera-t-il fantastique samedi soir?

Ce sera le jeu le plus important et le plus amusant de Knoxville depuis longtemps.

7. En parlant des Vols, l’offensive de Josh Heupel a été assez fantastique la première année au Tennessee.

Comptez-moi comme un sceptique de Heupel sur son embauche au Tennessee, principalement parce que je ne savais pas, et je ne sais toujours pas, s’il peut recruter à un niveau d’élite, mais les premiers trimestres qu’il a passés au cours des deux dernières semaines contre le Missouri et la Caroline du Sud ressemblent positivement à Steve Spurrier. Je sais, je sais, c’est le Missouri et la Caroline du Sud, mais aucune de ces équipes n’a été battue comme le Tennessee les a battues, surtout au premier quart lorsque les Vols ont marqué 28 points dans les deux équipes et ont pratiquement mis les matchs à l’écart.

Cela faisait longtemps que le Tennessee n’avait pas battu quelqu’un de 25 et je n’avais toujours pas l’impression que les Vols jouaient aussi bien. C’est ce qui s’est passé hier contre la Caroline du Sud.

Avec ces deux victoires à la SEC, Heupel s’est assuré une saison 6-6 la première année – les Vols ne perdent pas contre South Alabama ou Vanderbilt – et se séparer d’Ole Miss et du Kentucky semble être un objectif réaliste. Cela met 7-5 ou 8-4 en jeu la première année, ce qui donnerait à Heuepel le meilleur record d’entraîneur-chef de première année au Tennessee depuis Phil Fulmer en 1993.

Mon seul conseil sur les Ole Miss-Vols ?

Prenez le dessus.

Je ne vois pas comment celui-ci reste en dessous de 85.

8. Les séries éliminatoires de BYU se sont terminées samedi contre Boise State.

La sécurité de Boise State Alexander Teubner (34 ans) célèbre une récupération d’échappé BYU en première mi-temps lors d’un match de football universitaire de la NCAA le samedi 9 octobre 2021 à Provo, Utah. (Photo AP/Rick Bowmer)

Si je devais prédire mes séries éliminatoires quatre maintenant, ce serait la Géorgie, l’Alabama, l’Ohio State et l’Iowa.

Oui, je pense qu’il y a de bonnes chances que la SEC et les Big Ten obtiennent chacun deux écoles en séries éliminatoires.

Cela signifie également que je pense que Cincinnati finira par être exclu des séries éliminatoires.

9. Merci pour toute l’hospitalité à Aggieland.

10. Top 10 national d’Outkick :

1. Géorgie

2. Iowa

3. État de Pennsylvanie

4. État du Michigan

5. Kentucky

6. Alabama

7. État de l’Ohio

8. Olé Miss

9. Michigan

10. Cincinnati

11. Puissances nominales SEC :

1. Géorgie

2. Kentucky

3. Alabama

4. Olé Miss

5. Floride

6. Arkansas

7. Texas A&M

8. Auburn

9. État du Mississippi

10. Tennessee

11. LSU

12. Caroline du Sud

13. Mizzou

14. Vanderbilt