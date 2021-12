à partir de 254€ avec un projecteur 4K avec Chromecast

Si quieres pasar a otro nivel a la hora de disfrutar de las películas y las series que más te gustan, seguro que ya tienes en mente el comprarte un projecteur 4K de l’alta calidad. Pues bien, ahora mismo te puedes hacer con uno que está muy bien y que cuenta con una oferta en Amazon que es spectaculaire.

El modelo en concreto del que hablamos es el XGIMI Horizon Pro, un equipo de lo más completo y que cuenta con un diseño bastante llamativo (y no excesivamente grande, ya que sus dimensiones son de 20,8 x 21,8 x 13,6 centimètres). El caso es que ahora mismo lo puedes conseguir con su precio más bajo de siempre en Amazon ya que ahora mismo existe un descuento de 254,85 ​​euros… una cifra de lo más notable a lo que tienes que sumar que este es un producto que permite aprovechar las cuentas Prime para no tener que pagar nada por los gastos de envío. El enlace de compra es el siguiente:

Buena calidad de imagen

Esto es así ya que hablamos de un proyector 4K, por lo que la definición que permite es fantástica en todo momento y, además, esto posibilita que saques partido a cualquier contenido que exista in the nube o tengas in casa. Aparte, este es un modelo que cuenta con un brillo de ajuste automático que llega a los 2200 lumenes ANSI. Por lo tanto, dar uso en Exteriores al XGIMI Horizon Pro es completement posible y, siempre, con una excelente calidad. Si a lo comentado le sumas que este accesorio es compatible con HDR da como resultado un producto realmente completeo.

El tamaño de pantalla máximo que permite el proyector es de 300 poulgadas, lo que hace que sea muy supérieur a lo que es posible conseguir con un televisor en la actualidad. También e muy positivo que se incluye tecnología de correction trapézoïdale que permite adapter la imagen a todo tipo de situaciones para que los objets se vean siempre con la formas adecuadas. Esto se realiza de forma automática y permite el uso incluso de forma lateral, algo que seguro que en más de una ocasión resulta de gran ayuda.

Plus d’options du projecteur 4K

Una de las que es muy interesante es que este es un modelo que en su interior incluye el sistema operativo Télévision Android (que se controla con un mando su mando a distancia). Esto posibilita un uso avanzado del equipo, y cuenta con potencia suficiente en el hardware para que todo funcione a las mil maravillas. El caso es que podrás instalar una gran cantidad de aplicaciones que permite acceder a la nube mediante Wifi -este proyector 4K también dispone de Bluetooth– y disfrutar de contenidos multimedia en diferentes plataformas. Sin duda, esto es algo completamente diferencial en este completo proyector 4K.

Para finalizar, tenemos que hablar de otras opciones de conectividad. Aparte de las posibilidades inalámbricas antes mencionadas, también encontrarás tanto un par de port USB para conectar dispositivos externos como por ejemplo discos de alta capacidad como la misma cantidad de HDMI. Non l’alta Ethernet pour accéder à un câble Internet mediante -así como salida de audio óptico digita por si los altavoces integrados se te quedan cortos-, pero si hay algo que llama la tención es que este proyector 4K dispone de Chromecast que permite enviar contenidos de forma directa desde teléfonos y tablet.