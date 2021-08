À partir de cette semaine, obtenez un iPhone 12 gratuit si vous passez à T-Mobile

L’inertie est une force incroyablement puissante. L’une des nombreuses façons dont cela se manifeste est notre réticence à changer d’opérateur mobile. Même lorsque nous payons trop cher, que notre service cellulaire est de mauvaise qualité et que le service client est inexistant, nous ne pouvons toujours pas prendre la peine de faire un changement. C’est l’une des raisons pour lesquelles les opérateurs offrent tant d’avantages pour la commutation. Par exemple, à partir de cette semaine, T-Mobile offre un iPhone gratuit aux clients qui activent un forfait sur son réseau.

Dans un e-mail mercredi, T-Mobile a annoncé que son dernier spécial de rentrée comprend un iPhone gratuit. Si vous apportez votre numéro à T-Mobile et activez une ligne sur le forfait Magenta MAX, vous pouvez obtenir jusqu’à 830 $ sur le prix du téléphone via 24 crédits de facture mensuels.

La meilleure partie est que cette promotion ne nécessite pas d’échange. Les opérateurs donnent souvent des téléphones pour inciter les clients à changer, mais ils demandent souvent en retour des appareils plus anciens. Si vous profitez de la promotion de T-Mobile, vous pouvez conserver votre téléphone actuel et en obtenir un nouveau gratuitement.

Et si vous ne vous souciez pas de garder votre téléphone et préférez qu’il ne reste pas dans un tiroir quelque part ? Eh bien, si vous choisissez d’échanger votre ancien téléphone, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 000 $ de crédits de facture mensuels à la place. C’est suffisant pour acheter un iPhone 12 Pro sans dépenser un centime.

Appareils que vous pouvez échanger contre un iPhone gratuit de T-Mobile :

830 $ de rabais: Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X; Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Fan Edition, Galaxy S21, Galaxy S21+, Note20, Note20 Ultra, Note10, Z Flip 5G, Z Fold2 ; Motorola razr 5G; OnePlus 8 5G, 8T Plus 5G.

730 $ de rabais: Apple iPhone 8, 8 Plus; Samsung Galaxy A71, Galaxy A71 5G, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Note9 ; Google Pixel 4, 4 XL, 4a, 4a 5G ; LG V50 ThinQ, V60 ThinQ 5G, aile ; OnePlus 7 Pro 5G, 7T, 7T Pro 5G McLaren, 8 Pro; Téléphone Asus ROG II.

530 $ de rabais: Apple iPhone 7, 7 Plus, SE (2020); LG Velours.

380 $ de rabais: Apple iPhone 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus; Samsung Galaxy A20, Galaxy A20s, Galaxy A30, Galaxy A50, Galaxy A50s, Galaxy A51, Galaxy A70, Galaxy A8+, Galaxy A9, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8 Active, Note5 , Note8; Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL ; LG G7 ThinQ, G8 ThinQ, G8s ThinQ, G8x ThinQ, K51, Stylo6, V35 ThinQ, V40 ThinQ; OnePlus 5, 5T, 6, 6T, 7 Pro ; Motorola Z4, RED Hydrogen One, Razer Phone, Razer 2; Huawei P20 Lite ; Kyocera DuraForce Pro 2

À titre d’avertissement, vous pourriez devoir jusqu’à la valeur totale du téléphone si vous annulez votre ligne avant d’avoir reçu les 24 crédits. Vous devrez peut-être également laisser passer deux cycles de facturation avant de voir votre premier crédit. Vous pouvez en savoir plus sur cette promotion et d’autres sur le hub des offres de T-Mobile.