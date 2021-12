« A partir de la 89ème minute c’était la catastrophe, tu ne peux pas te déconnecter comme ça »

19/12/2021 à 17h20 CET

.

L’entraîneur de Majorque, Place Luis García, a déclaré après la défaite subie par son équipe par 4-1 contre Grenade, que le match était « un désastre à partir de la 89e minute » et qu’ils ne peuvent pas « se déconnecter comme ça » dans les derniers instants, bien qu’il pense que c’était « un match très volumineux pour les mérites faits par chacun ».

« Nous avons eu l’occasion de Fer Enfant À la 86e minute, c’était pour la pousser et c’était l’égalité. Le succès dans les domaines est ce qui donne la tendance du parti », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse. Place García après l’accident.

« À partir de la 89e minute, c’est un désastre, car vous avez une faute à égalité et contre cela, ils font 3-1. Tout détail est décisif dans cette ligue et vous ne pouvez pas vous déconnecter comme ça. Nous devons apprendre à jouer les dernières minutes et ne pas aller 4-1 car peut-être qu’à l’avenir, Grenade sera un rival direct « , a-t-il déclaré.

Le technicien a commenté à plusieurs reprises lors de sa comparution que c’était « un résultat très volumineux pour les mérites faits par chacun » et a demandé les siens « plus de force et plus de mal à la fin des pièces » car elles étaient « très douces et imparfaites . »

« Quand ils t’ont mis 4-1, c’est qu’ils t’ont fait une danse du nez et je n’ai pas ce sentiment. En fait, en seconde mi-temps j’ai vu qu’on pouvait gagner, mais on n’a pas eu le jour », a-t-il déclaré. ajoutée.

Place García Il a souligné que Grenade a « plusieurs bugs au-dessus de ce score » et « un coup de poing bestial », soulignant que « être désormais un rival direct » de l’équipe andalouse « est déjà quelque chose à valoriser ».

« Cela est défini dans les zones et dans les zones, Grenade a une équipe très importante », a-t-il ajouté.

Sur Jorge Molina, protagoniste de l’affrontement pour son triplet, a déclaré qu' »il marquera des buts avec 45 ans parce que c’est en lui », l’a comparé à ce que fait Rubén Castro en deuxième division et a déclaré que « quand il est dans la zone, il sait comment définir et faire les choses ».