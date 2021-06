À partir d’iOS 15, Apple vous donnera un coup de pouce temporaire dans le stockage iCloud pour configurer de nouveaux appareils

Apple est resté avec la même limite de stockage de 5 Go pour les abonnés iCloud non payants pendant plus d’une décennie, et il n’a annoncé aucun changement à la WWDC 2021 aujourd’hui. Cela étant dit, il apporte une petite amélioration pour faciliter le processus de configuration d’un nouvel appareil.

Apple dit qu’avec iOS 15 et d’autres mises à jour logicielles à venir cet automne, il offrira aux gens un stockage iCloud temporaire pour aider à transférer des données vers de nouveaux appareils. Le stockage sera disponible jusqu’à 3 semaines, ce qui facilitera le transfert de données d’iCloud vers un nouvel appareil :

Désormais, lorsque vous achetez un nouvel appareil, vous pouvez utiliser iCloud Backup pour déplacer vos données vers votre nouvel appareil, même si vous manquez de stockage. iCloud vous accordera autant de stockage que nécessaire pour effectuer une sauvegarde temporaire, gratuitement, jusqu’à trois semaines. Cela vous permet d’obtenir automatiquement toutes vos applications, données et paramètres sur votre appareil.

Apple a également dévoilé son nouveau service iCloud+ lors de la WWDC cette année. Ce nouveau service, qui ne coûte rien aux abonnés payants d’iCloud, comprend une nouvelle fonctionnalité de relais privé, Masquer mon e-mail et une prise en charge de domaine personnalisé.

Retrouvez toutes les annonces d’Apple de la WWDC 2021 dans notre récapitulatif complet ici.

