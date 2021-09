À peine 10 jours après le « Bitcoin Day » d’El Salvador, le président Bukele confirme que 1,1 million de citoyens ont un portefeuille Chivo

in

Le Salvador a maintenant célébré son 10e jour où le bitcoin a cours légal dans le pays. Il s’agit d’une étape importante qui n’aurait pas pu être prévue si tôt. Mais comme pour le bitcoin, tout se passe sur une chronologie accélérée. Le pays avait introduit son propre portefeuille cryptographique soutenu par le gouvernement nommé Chivo afin de permettre à ses citoyens de dépenser des bitcoins dans le pays.

L’adoption de ce portefeuille a été encouragée par le gouvernement salvadorien, qui a déclaré qu’il distribuait 30 $ en BTC à chaque citoyen de 14 ans et plus ayant téléchargé l’application Chivo. Cette annonce était intervenue environ un mois avant que la loi n’entre pleinement en vigueur et, le 7 septembre, El Salvador est devenu le premier pays souverain à accepter une crypto-monnaie comme monnaie légale.

Il restait un point important à savoir si les citoyens du pays s’assimileraient réellement à l’utilisation du bitcoin comme moyen d’achat et de vente. C’est parce que BTC n’est pas la seule monnaie légale dans le pays. Il fonctionne parallèlement au dollar américain, déjà connu des habitants. Selon un récent tweet du président Nayib Bukele, il semble que les Salvadoriens s’adaptent très bien à l’utilisation de la crypto comme monnaie légale.

17% des Salvadoriens ont téléchargé Chivo Wallet

Le président a profité de son compte Twitter pour annoncer que 17% du pays avaient désormais téléchargé le portefeuille Chivo soutenu par le gouvernement. Ce nombre se traduit par environ 1,1 million de citoyens qui ont déjà téléchargé le portefeuille.

Cela survient seulement 10 jours après que le pays a officiellement commencé à utiliser le BTC comme monnaie légale. Le président a ajouté que ce nombre était en dépit du fait que 65% de tous les smartphones du pays ne prennent pas en charge le portefeuille. Pourtant, ils enregistraient un nombre impressionnant de téléchargements.

El Salvador ne connaît peut-être pas la transition la plus douce vers l’utilisation du BTC comme forme légale de monnaie dans le pays, mais les chiffres actuels montrent que ses citoyens s’adaptent à la nouvelle normalité. L’incitatif de 30 $ pour le téléchargement du portefeuille est payé après qu’un utilisateur s’enregistre et confirme son identité sur l’application.

Payer avec Bitcoin

Payer avec bitcoin au Salvador devient plus facile à mesure que les points de vente mettent en œuvre les paiements en bitcoin. De grandes franchises comme McDonald’s et Starbucks ont déjà commencé à accepter les paiements en bitcoins le “Bitcoin Day”.

Un autre fait intéressant concernant l’utilisation de BTC dans le pays concerne le nombre de guichets automatiques cryptographiques actuellement installés. Les données montrent que juste derrière les États-Unis et le Canada, El Salvador se classe désormais au troisième rang du plus grand nombre de guichets automatiques cryptographiques installés. Le gouvernement avait installé des guichets automatiques cryptographiques à travers le pays pour faciliter la facilité d’utilisation.

BTC se négocie au nord de 47 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

