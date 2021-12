A Plague Tale: Le premier gameplay de Requiem laisse derrière lui les ténèbres de l’Europe

Au spectacle The Game Awards du jour au lendemain, nous avons eu droit à un nouveau regard sur Un conte de peste : Requiem. La nouvelle bande-annonce propose de nombreuses séquences de gameplay, sur le sombre poème Requiem de Robert Louis Stevenson.

Requiem est la suite du très apprécié A Plague Tale : Innocence, et se déroule après sa conclusion. Nous jouons toujours Amicia et son frère Hugo alors qu’ils quittent leur maison et s’aventurent dans un nouveau monde.

Requiem semble également être une histoire sombre et sombre, même si elle nous mènera dans un monde plus coloré que le jeu original. La bande-annonce montre Amicia sur un navire naviguant vers le sud, alors attendez-vous à de nouveaux endroits à visiter et à de nouvelles situations pour vous mettre les larmes aux yeux.

Du côté du gameplay, les systèmes de furtivité et de combat semblent avoir été étendus, et nous pourrons même créer une plus large gamme d’outils par rapport à l’original.

A Plague Tale: Requiem arrive sur PC, PS5 et Xbox Series X/S en 2022. Le jeu sera également lancé dans Game Pass pour PC, console et Cloud. Les propriétaires de commutateurs recevront également une version cloud.