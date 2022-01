Bill Haley et ses Comets étaient parmi les principaux ambassadeurs du rock’n’roll, sur disque, sur scène et même sur grand écran. Après leur quintessence « Rock Around The Clock » avait été introduit dans le film de 1955 The Blackboard Jungle, il est devenu une chanson si définitive de cette nouvelle sensation musicale qu’il a suscité un film à son propre titre, sorti par Columbia Pictures en mars 1956.

Pendant ce temps, avec leur leader Haley maintenant déjà passé son 30e anniversaire, le groupe augmentait rapidement son nombre de succès. Ils avaient enchaîné avec les autres entrées des charts de 1955 « Razzle Dazzle » et « Burn That Candle » avant de se tourner vers une chanson R&B de cette année pour leur prochain succès.

Au cours des dernières semaines de l’année, Bill Haley et ses collègues sont allés en studio avec le producteur Milt Gabler pour couper leur version de « Later Alligator », un numéro écrit par Robert Guidry qui s’emparait d’un slogan de l’époque. L’original, par l’artiste louisianais Bobby Charles, a été enregistré en 1955, mais le single de Chess n’a fait surface qu’en mars suivant, et même alors, il n’a figuré dans les charts R&B que pendant une semaine et n’a pas atteint le marché de la pop.

Écoutez la liste de lecture des années 50 pour en savoir plus de Bill Haley et ses Comets et d’autres actes clés de la décennie.

Renommé « A plus tard, Alligator » et capturant la saveur de leurs succès précédents, leur version est sortie sur Decca le 2 janvier 1956. Deux semaines plus tard, elle figurait dans les charts, grimpant au 6e rang de tous les sondages pop de Billboard, en 19 semaines. En avril, le groupe était sur le grand écran et à nouveau dans les charts avec « ROCK », qui figurait dans le film Rock Around The Clock. À ce moment-là, Haley et ses comètes avaient fait de la chanson un succès.

