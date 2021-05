À propos de cette variante de l’Inde…. | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Vous vous souvenez quand les libéraux étaient en armes parce que le président Trump faisait référence au «virus chinois» ou au «virus Wuhan»? C’était horrible, raciste, xénophobe, le genre de chose qui ferait attaquer les Sino-Américains dans les rues. Une telle réticence quant à la source d’une maladie était entièrement nouvelle. Jusqu’à l’année dernière, il était courant de parler de la grippe espagnole, de la grippe de Hong Kong, de la grippe asiatique, du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, etc. Mais soudain, les libéraux ont imposé une nouvelle norme, apparemment dans l’intérêt de la sécurité publique et dans le cadre de l’effort de lutte contre le racisme omniprésent.

Cette norme n’a cependant pas duré longtemps. Ces jours-ci, les nouvelles sont pleines d’inquiétude concernant la variante indienne (ou indienne). D’une manière ou d’une autre, les mêmes libéraux qui sont devenus fous de «virus de la Chine» n’ont aucun problème avec la «variante de l’Inde». Comme le montrent ces recherches Google:

Ce sont certains des médias, notamment le New York Times, le Washington Post, Associated Press, ., NPR et BBC, qui utilisent l’expression «Inde[n] une variante.”

Washington Post:

Il semble presque que l’hystérie de la presse à propos du «virus chinois» était à 100% une connerie, faisant partie des efforts du Parti démocrate pour faire tomber le président Trump, et rien de plus.

